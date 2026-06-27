Красная планета сыграла против науки: самая странная находка оказалась там, где ее не могло быть

Марсоход NASA Perseverance совершил прорывное химическое открытие, обнаружив на поверхности Красной планеты сложный органический материал. Находка, сделанная в кратере Езеро, обнажила макромолекулярный углерод в породах, возраст которых превышает 3,7 миллиарда лет. Это открытие не является прямым доказательством существования внеземной жизни, однако оно кардинально меняет представление о том, насколько разнообразной и стойкой была марсианская химия в те времена, когда планета еще обладала водой и плотной атмосферой.

Фото: NewsInfo.Ru by Наталья Орлова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодой вулкан на Марсе

Химические архивы древнего озера

С 2021 года Perseverance изучает русло древней реки и озерные отложения в кратере Езеро. Именно здесь ученые рассчитывали найти "законсервированные" следы биологии. Новые данные, полученные в обнажении Брайт-Энджел, подтверждают: марсианские недра хранят гораздо более сложные структуры, чем считалось ранее. Обнаруженный в аргиллите Чеява-Фолс макромолекулярный углерод свидетельствует о бурных геологических процессах.

"Объект начал вести себя иначе, чем ожидали учёные. Подобные находки — это не просто камни, это химическая летопись. Именно такие странности помогают лучше понять, как устроены системы планет земного типа", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Эти соединения выступают фундаментальными строительными блоками, необходимыми для возникновения живых организмов. Хотя органика на Марсе фиксировалась и ранее, текущие образцы отличаются высокой степенью сложности, что указывает на специфические условия их формирования и сохранения в течение миллиардов лет.

Органические молекулы под открытым небом

Уникальность ситуации в том, что органику нашли не в глубоких кернах, а практически на "лысой" поверхности скалы. Обычно жесткое ультрафиолетовое излучение и радиация быстро разрушают молекулы углерода на поверхности Марса. Исследователи полагают, что порода либо обнажилась совсем недавно в результате эрозии, либо содержала в себе природные "фотозащитные" минералы.

Параметр Характеристика находки Тип материала Аморфный макромолекулярный углерод Место обнаружения Обнажение Брайт-Энджел (поверхностный слой) Возраст породы Около 3,7 миллиарда лет Метод анализа Рамановская спектроскопия (прибор SHERLOC)

Данное открытие доказывает, что геологическая среда Марса способна защищать важные химические образцы. Это расширяет зону поиска для будущих миссий, позволяя не ограничиваться только бурением на большую глубину.

"Сам факт выживания этих молекул под прямым воздействием космических лучей — это научная удача. Значит, структура этих соединений была достаточно прочной или окруженной стабилизирующими солями", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Аморфный углерод: след жизни или игра минералов

Аморфный углерод — коварное вещество для исследователей. На Земле оно часто связано с биологическими процессами, например, с остатками древних микробов. Однако в космосе такой углерод может возникать в результате вулканической активности или при падении метеоритов. Прибор SHERLOC зафиксировал присутствие карбонатов и сульфатов, что типично для водных сред, но точный генезис остается загадкой.

Пока ученые остаются крайне осторожными. Современная наука знает небиологические пути синтеза даже очень сложных молекул в гидротермальных источниках. Пока нет прямых доказательств клеточной структуры или метаболизма, говорить о "марсианах" преждевременно. Прогресс в изучении химии соседней планеты идет трудно, порой натыкаясь на ошибки алгоритмов, которые могут искажать данные, поэтому каждый спектральный пик проверяется многократно.

"Нам нужно понимать: органика — это ещё не жизнь. Это лишь сырьё. Важно выяснить, как эти кирпичики взаимодействовали друг с другом в условиях древнего озера", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Почему ответ дадут только земные лаборатории

Роботизированные системы марсохода ограничены своим весом и энергопотреблением. Для того чтобы отличить изотопные подписи жизни от случайных химических реакций, требуются стационарные ускорители и сверхточные масс-спектрометры. Результаты нынешнего исследования стали мощным аргументом для ускорения миссии по доставке грунта на Землю.

Человечество стоит на пороге момента, когда тайны Красной планеты перестанут быть предметом догадок. Пока навигация в космосе и технические споры сверхдержав забирают ресурсы, Perseverance продолжает наполнять пробирки, которые могут перевернуть всю биологическую науку.

Ответы на популярные вопросы о находке на Марсе

Означает ли это обнаружение, что жизнь на Марсе доказана?

Нет, органические молекулы могут иметь абиотическое (небиологическое) происхождение. Это лишь подтверждение наличия необходимых условий и компонентов для жизни.

Как органические вещества сохраняются миллиарды лет в радиации?

Предполагается, что их защищают специфические минералы, такие как сульфаты и карбонаты, которые действуют как природный экран против ультрафиолета.

Почему важно, что находка сделана на поверхности?

Это упрощает сбор образцов и доказывает, что Марс сохраняет органику даже в самых уязвимых зонах, что облегчает планирование будущих миссий.

Когда мы узнаем точный результат исследований этого углерода?

Окончательный вердикт возможен только после доставки образцов в земные лаборатории, что планируется на начало 2030-х годов.

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