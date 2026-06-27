Самое загадочное место галактики открылось: телескоп увидел то, что скрывалось десятилетиями

Телескоп "Евклид" Европейского космического агентства совершил технологический прорыв, сумев "разглядеть" 60 миллионов звезд в самом густонаселенном и пыльном районе нашей галактики — её центре. Масштабная панорама, на создание которой ушло всего 26 часов чистого времени наблюдений, стала самым детальным снимком галактического балджа в истории астрономии. Этот массив данных не просто демонстрирует красоту космоса, но и открывает охоту на скрытые экзопланеты, которые ранее были недоступны для детального изучения.

Фото: commons.wikimedia.org by Европейское космическое агентство, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Евклид, заглядывающий во Вселенную

Гиперзум в сердце Млечного Пути: возможности "Евклида"

Центральная часть нашей галактики, называемая балджем, всегда была "крепким орешком" для ученых. Из-за невероятной плотности звезд и облаков космической пыли светила там сливаются в единое светящееся пятно. Однако "Евклид", изначально спроектированный для поиска ответов на загадки космоса и исследования темной материи, доказал свою универсальность. Девять наведений камеры в марте 2025 года позволили зафиксировать объекты с беспрецедентной четкостью на участке неба, превышающем площадь полной Луны.

"Инструменты телескопа настолько точны, что позволяют выделить каждую звезду в этом кишащем светлячками хаосе. Это превращает обычный снимок в фундаментальную карту для будущих открытий", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Особая ценность мозаики заключается в том, что "Евклид" способен сохранять детализацию по всему полю обзора. Это критически важно, так как эволюция звезд в центре галактики протекает в условиях экстремальной тесноты, и любая ошибка в расчетах координат делает научный анализ невозможным.

Гравитационные линзы и поиск новых миров

Основная научная цель новой панорамы — поиск планет за пределами Солнечной системы. Астрономы используют метод гравитационного микролинзирования. Когда одна звезда проходит строго перед другой, её гравитация работает как природное увеличительное стекло, усиливая свет фонового объекта. Если у "звезды-линзы" есть планета, она дает характерный всплеск яркости, позволяя обнаружить даже небольшие миры в тысячах световых лет от нас.

"Микролинзирование — единственный способ найти планеты на таких гигантских дистанциях. Новый снимок уже охватывает 51 известную систему, но это лишь верхушка айсберга", — отметил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

За последние два десятилетия наземные обсерватории открыли около 300 планет этим способом. Перенос наблюдений в космос избавляет от помех земной атмосферы и позволяет видеть гораздо более тусклые объекты, включая потенциальных кандидатов на звание двойников Земли.

Параметр Показатель миссии "Евклид" Время экспозиции балджа 26 часов Количество запечатленных звезд более 60 млн Общая площадь обзора Больше диска полной Луны Количество известных планетных систем 51 в секторе съемки

Методика микролинзирования не требует от телескопа заглядывать внутрь самой системы — искривление света фоновой звезды выдает массу и орбиту невидимого компаньона. Хотя пока "Евклид" зафиксировал мгновенный "срез" состояния центра галактики, эти данные станут эталоном для сравнения с будущими снимками.

Подготовка к миссии "Нэнси Грейс Роман"

Данные "Евклида" станут фундаментом для следующего этапа космической гонки — запуска телескопа "Нэнси Грейс Роман", который отправится на орбиту в августе 2026 года. Если падение ракеты на Луну считается досадным инцидентом, то расчет траекторий для нового телескопа требует предельной концентрации, так как он будет работать в паре с "Евклидом".

"Сравнивая снимки, сделанные с разницей в год, мы увидим собственное движение звезд. Это позволит нам не просто найти планету, но и точно вычислить её массу", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Сопоставление двух масштабных архивов данных позволит астрофизикам отследить динамику звездных потоков и, возможно, обнаружить последствия таких явлений, как звездный каннибализм, когда светила поглощают свои миры, меняя свой химический состав.

Ответы на популярные вопросы о центре Млечного Пути

Почему центр галактики так сложно фотографировать?

Главная помеха — космическая пыль и газ. Они поглощают видимый свет. Кроме того, концентрация звезд там настолько высока, что обычные телескопы видят только сплошное сияние, а не отдельные объекты.

Как "Евклид" различает звезды в такой тесноте?

Телескоп обладает сверхвысокой разрешающей способностью и работает в широком диапазоне. Это позволяет ему отделять свет близко расположенных звезд друг от друга без потери четкости по краям кадра.

Что такое балдж Млечного Пути?

Это центральное эллипсоидное утолщение нашей галактики, состоящее в основном из старых звезд. Оно напоминает сердцевину подсолнуха, вокруг которой вращаются спиральные рукава.

Может ли "Евклид" найти жизнь на этих планетах?

Напрямую — нет. Его задача — обнаружение планет и определение их характеристик. Анализ атмосфер на предмет биологических следов — это задача для других аппаратов, например, телескопа Джеймса Уэбба.

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