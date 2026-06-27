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Космос приготовил зрелище, которое бывает раз в десятилетия: чем закончится столкновение ракеты с Луной

Наука

В августе 2026 года Луна станет ареной для редкого космического инцидента: отработавшая верхняя ступень ракеты SpaceX Falcon 9 на огромной скорости врежется в лунную поверхность. Это событие, которое ученые называют "контролируемым естественным экспериментом", может вызвать вспышку и шлейф пыли, видимые с Земли. Однако траектория полета объекта массой в несколько тонн настолько нестабильна, что астрономы до сих пор спорят, удастся ли зафиксировать момент удара из земных обсерваторий или столкновение произойдет за видимым краем спутника.

SpaceX Crew Dragon (More cropped)
Фото: commons.wikimedia.org by NASA/SpaceX, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
SpaceX Crew Dragon (More cropped)

Лунный краш-тест: почему ученые ждут удара

Событие, запланированное природой и гравитацией на начало августа, объединяет историю коммерческих пусков с фундаментальной планетологией. Верхняя ступень Falcon 9, участвовавшая в лунных миссиях NASA, превратилась в увесистый снаряд. Отсутствие атмосферы на Луне означает, что объект не сгорит и не замедлится — вся кинетическая энергия мгновенно высвободится при контакте с реголитом. Ученые надеются, что это позволит изучить механику выброса пыли и структуру недр в районе кратера Эйнштейн.

"Каждое подобное столкновение — это уникальный шанс заглянуть под поверхность Луны без дорогостоящих буровых миссий. Энергия удара Falcon 9 сопоставима с падением крупного метеорита, и состав поднятого шлейфа расскажет нам о летучих веществах в месте падения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Для науки Луна давно перестала быть мертвым камнем. Брайан Дэй из Центра имени Эймса напоминает, что спутник — это динамичная среда, которая постоянно меняется под внешним воздействием. Наблюдение за тем, как Луна ведёт себя не как обычно под ударами техногенного мусора, помогает лучше понять процессы эрозии в космосе.

Траектория хаоса: где именно упадет Falcon 9

Прогнозирование места падения осложняется гравитационными возмущениями. Билл Грей, создатель проекта Project Pluto, признает, что за последние месяцы его расчеты менялись несколько раз. Сначала удар казался неизбежным, затем вероятность снизилась, а теперь вновь стала высокой. Текущая дата — 5 августа, но погрешность в несколько минут может сместить точку падения на десятки километров.

"На таких расстояниях даже давление солнечного света влияет на легкую стальную конструкцию пустой ступени. Мы имеем дело с математическим хаосом, где малейшая ошибка в начальных данных превращается в промах мимо видимой стороны Луны", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Подобные сложности возникают и при изучении других загадок космоса и Земли, будь то попытки объяснить природу пугающего объекта на дне Балтики или расчёты орбит астероидов. В случае с Falcon 9 основной район падения определен, но точные координаты станут ясны лишь за несколько часов до удара.

Шансы на удачное наблюдение с Земли

Главный вопрос для астрономов-любителей: получится ли увидеть вспышку в обычный телескоп? Уильям Кук из НАСА настроен скептически, полагая, что событие будет крайне незаметным. Тем не менее, шанс остается. Если ступень врежется в затененную область, но выбросит шлейф пыли на достаточную высоту, его подсветит солнце. Это создаст эффект яркого облака над лунным горизонтом.

"Наблюдателям стоит сосредоточиться не на поиске кратковременной искры, а на фиксации слабого туманного пятна, которое может появиться над краем диска. Современные цифровые камеры с высокой чувствительностью имеют гораздо больше шансов, чем человеческий глаз", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Параметр события Характеристика
Объект Верхняя ступень Falcon 9
Ожидаемая дата 5 августа 2026 года
Предполагаемое место Район кратера Эйнштейн
Скорость удара Несколько километров в секунду

Ответы на популярные вопросы о падении ракеты на Луну

Опасно ли это столкновение для Луны?

Нет, это столкновение ничтожно по сравнению с постоянной бомбардировкой Луны метеоритами. Масса ступени ракеты слишком мала, чтобы повлиять на орбиту или целостность спутника.

Почему ракету нельзя было увести в сторону?

Отработавшие ступени часто остаются на неуправляемых траекториях из-за ограниченного запаса топлива. В данном случае гравитация Луны захватила объект спустя годы после его запуска.

Какой техникой лучше наблюдать удар?

Для фиксации шлейфа потребуются телескопы с диаметром объектива от 200 мм и скоростные астрокамеры, способные вести серийную съемку с короткой выдержкой.

Останется ли на Луне мусор?

Да, на месте падения образуется новый кратер, а обломки самой ступени будут разбросаны вокруг него, став частью истории освоения космоса человеком.

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Экспертная проверка: астрофизик Алексей Руднев, учёный-физик Дмитрий Лапшин, астроном Павел Громов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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