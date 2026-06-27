Космос приготовил зрелище, которое бывает раз в десятилетия: чем закончится столкновение ракеты с Луной

В августе 2026 года Луна станет ареной для редкого космического инцидента: отработавшая верхняя ступень ракеты SpaceX Falcon 9 на огромной скорости врежется в лунную поверхность. Это событие, которое ученые называют "контролируемым естественным экспериментом", может вызвать вспышку и шлейф пыли, видимые с Земли. Однако траектория полета объекта массой в несколько тонн настолько нестабильна, что астрономы до сих пор спорят, удастся ли зафиксировать момент удара из земных обсерваторий или столкновение произойдет за видимым краем спутника.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA/SpaceX, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ SpaceX Crew Dragon (More cropped)

Лунный краш-тест: почему ученые ждут удара

Событие, запланированное природой и гравитацией на начало августа, объединяет историю коммерческих пусков с фундаментальной планетологией. Верхняя ступень Falcon 9, участвовавшая в лунных миссиях NASA, превратилась в увесистый снаряд. Отсутствие атмосферы на Луне означает, что объект не сгорит и не замедлится — вся кинетическая энергия мгновенно высвободится при контакте с реголитом. Ученые надеются, что это позволит изучить механику выброса пыли и структуру недр в районе кратера Эйнштейн.

"Каждое подобное столкновение — это уникальный шанс заглянуть под поверхность Луны без дорогостоящих буровых миссий. Энергия удара Falcon 9 сопоставима с падением крупного метеорита, и состав поднятого шлейфа расскажет нам о летучих веществах в месте падения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Для науки Луна давно перестала быть мертвым камнем. Брайан Дэй из Центра имени Эймса напоминает, что спутник — это динамичная среда, которая постоянно меняется под внешним воздействием. Наблюдение за тем, как Луна ведёт себя не как обычно под ударами техногенного мусора, помогает лучше понять процессы эрозии в космосе.

Траектория хаоса: где именно упадет Falcon 9

Прогнозирование места падения осложняется гравитационными возмущениями. Билл Грей, создатель проекта Project Pluto, признает, что за последние месяцы его расчеты менялись несколько раз. Сначала удар казался неизбежным, затем вероятность снизилась, а теперь вновь стала высокой. Текущая дата — 5 августа, но погрешность в несколько минут может сместить точку падения на десятки километров.

"На таких расстояниях даже давление солнечного света влияет на легкую стальную конструкцию пустой ступени. Мы имеем дело с математическим хаосом, где малейшая ошибка в начальных данных превращается в промах мимо видимой стороны Луны", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Подобные сложности возникают и при изучении других загадок космоса и Земли, будь то попытки объяснить природу пугающего объекта на дне Балтики или расчёты орбит астероидов. В случае с Falcon 9 основной район падения определен, но точные координаты станут ясны лишь за несколько часов до удара.

Шансы на удачное наблюдение с Земли

Главный вопрос для астрономов-любителей: получится ли увидеть вспышку в обычный телескоп? Уильям Кук из НАСА настроен скептически, полагая, что событие будет крайне незаметным. Тем не менее, шанс остается. Если ступень врежется в затененную область, но выбросит шлейф пыли на достаточную высоту, его подсветит солнце. Это создаст эффект яркого облака над лунным горизонтом.

"Наблюдателям стоит сосредоточиться не на поиске кратковременной искры, а на фиксации слабого туманного пятна, которое может появиться над краем диска. Современные цифровые камеры с высокой чувствительностью имеют гораздо больше шансов, чем человеческий глаз", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Параметр события Характеристика Объект Верхняя ступень Falcon 9 Ожидаемая дата 5 августа 2026 года Предполагаемое место Район кратера Эйнштейн Скорость удара Несколько километров в секунду

Ответы на популярные вопросы о падении ракеты на Луну

Опасно ли это столкновение для Луны?

Нет, это столкновение ничтожно по сравнению с постоянной бомбардировкой Луны метеоритами. Масса ступени ракеты слишком мала, чтобы повлиять на орбиту или целостность спутника.

Почему ракету нельзя было увести в сторону?

Отработавшие ступени часто остаются на неуправляемых траекториях из-за ограниченного запаса топлива. В данном случае гравитация Луны захватила объект спустя годы после его запуска.

Какой техникой лучше наблюдать удар?

Для фиксации шлейфа потребуются телескопы с диаметром объектива от 200 мм и скоростные астрокамеры, способные вести серийную съемку с короткой выдержкой.

Останется ли на Луне мусор?

Да, на месте падения образуется новый кратер, а обломки самой ступени будут разбросаны вокруг него, став частью истории освоения космоса человеком.

Читайте также