Лагуна хранила этот секрет миллионы лет: найденный гигант оказался главной загадкой юрского периода

В британском заповеднике Ратленд-Уотер в ходе обычного осушения лагуны обнаружили останки десятиметрового "морского дракона", возраст которого превышает 180 миллионов лет. Находка оказалась настолько массивной, что один только череп рептилии весит почти тонну. Это открытие переворачивает представления о географии обитания гигантских хищников юрского периода, так как ранее подобных существ находили преимущественно в материковой Европе.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Раскопки динозавра

Гигант из юрской глины: детали открытия

Сотрудник Фонда дикой природы Джо Дэвис заметил позвонки, торчащие из ила, во время плановых работ на острове. Масштаб находки прояснился только после привлечения палеонтологов: перед исследователями предстал Temnodontosaurus trigonodon. Длина скелета составляет чуть более 10 метров, что делает его крупнейшей ископаемой рептилией в истории Великобритании. Примечательно, что данный вид раньше считался характерным только для территорий современной Германии и Франции.

"Обнаружение такого крупного хищника в центральной части Англии доказывает, что экосистемы древних морей были гораздо сложнее и теснее связаны, чем предполагали ученые. Это не просто кости, это ключ к пониманию того, как распределялись ресурсы в океане миллионы лет назад", — объяснил в беседе с Pravda.Ru палеонтолог Павел Синицын.

Анализ микроокаменелостей в окружающей породе позволил точно датировать образец. Выяснилось, что этот "дракон" плавал в теплом мелководном море примерно 182 миллиона лет назад. В то время территория нынешнего графства Ратленд находилась под толщей воды, кишащей жизнью. Помимо ихтиозавра, археологи нашли здесь останки аммонитов и даже древних крокодиломорфов.

Кем были ихтиозавры на самом деле

Несмотря на внешнее сходство с дельфинами, ихтиозавры — это рептилии, которые полностью адаптировались к водной среде. Как и современные китообразные, они были вынуждены всплывать на поверхность, чтобы вдохнуть воздух. Считается, что они были теплокровными и могли развивать огромную скорость, охотясь на кальмаров и крупную рыбу. Подобно тому, как анализ ДНК древних людей меняет взгляд на историю человечества, изучение этих хищников пересматривает историю эволюции морских позвоночных.

"Важно понимать, что ихтиозавры — это пример конвергентной эволюции. Природа создала идеальную обтекаемую форму для охотника, которая позже повторилась у млекопитающих. Но структурно это были именно ящеры, причем невероятно успешные, просуществовавшие около 160 миллионов лет", — отметил в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Размеры отдельных особей могли достигать 25 метров, что ставит их в один ряд с крупнейшими хищниками в истории Земли. Находка в Ратленде уникальна тем, что скелет сохранился практически целиком. Это большая редкость, так как обычно агрессивная морская среда и падальщики успевают уничтожить останки до того, как они будут скрыты под слоем осадочных пород.

Тонны гипса и инженерный расчет: как поднимали скелет

Раскопки, которыми руководил палеонтолог Дин Ломакс, напоминали сложную инженерную операцию. Чтобы двухметровый череп не рассыпался при подъеме, его пришлось упаковать в специальный гипсовый панцирь и деревянный каркас. Общий вес одного этого блока превысил тонну. Подобная сложность работ напоминает о том, как трудно порой добывать данные из экстремальных сред, будь то океанские глубины или зоны, где законы природы ведут себя иначе.

Параметр Значение находки Длина скелета 10,2 метра Вес черепа с породой около 1000 кг Возраст ~182 миллиона лет Видовая принадлежность Temnodontosaurus trigonodon

Сейчас окаменелость находится на стадии бережной очистки. Процесс удаления юрской глины из каждой трещины кости может занять до трех лет. Только после этого скелет станет доступен для широкой публики. Ученые надеются, что исследование поможет понять, как климатические изменения того времени влияли на гигантских рептилий, точно так же, как сегодня мы изучаем аномальный разогрев воды в океане и его последствия.

"Для геологии этот регион стал настоящим сюрпризом. Глинистые отложения сохранили не только кости, но и мельчайшие детали среды обитания. Это позволяет реконструировать мир, который исчез задолго до появления человека", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о ратлендском ихтиозавре

Почему ихтиозавров называют "морскими драконами"?

Это неофициальное название закрепилось за ними из-за внушительных размеров и огромных зубов. Первые исследователи XIX века были поражены сходством этих существ с мифическими монстрами, хотя биологически они ближе к современным ящерицам, перешедшим к жизни в воде.

Как удалось сохранить целостность скелета при перевозке?

Палеонтологи использовали метод "в рубашке": кости не извлекали из глины на месте, а заливали гипсом вместе с частью грунта. Это создало жесткий кокон, защитивший окаменелость от вибраций и разрушения при транспортировке.

Связано ли присутствие ихтиозавров с присутствием крокодилов в том же месте?

Да, находки "Ратлендского крокодила" и ихтиозавров в одном слое говорят о богатой пищевой цепочке. Теплое море обеспечивало идеальные условия для сосуществования различных видов морских хищников, разделявших сферы влияния.

Можно ли найти в Ратленде другие подобные скелеты?

Вероятность велика. Геологический слой, обнажившийся в лагуне, крайне богат на окаменелости. Исследователи уже зафиксировали фрагменты еще трех особей разных видов, что делает заповедник одной из самых перспективных зон для палеонтологии.

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