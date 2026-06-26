Космос буквально закричал: физики впервые зафиксировали аномальные вибрации у края бездны

В вакууме некому услышать ваш крик, но две черные дыры способны закатить настоящий концерт. Когда гигантские бездны сталкиваются, они бьют по ткани реальности, как по медному колоколу. Эти вибрации — гравитационные волны — гуляют по космосу, превращая Вселенную в огромный резонатор. С 2015 года мы научились ловить этот шум, но до сих пор слышали только «эхо» после столкновения. Теперь физики заявили, что поймали «прямую волну» — сигнал, который рождается прямо у края бездны, прежде чем всё окончательно перемешается.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Черная дыра поглощает звезду

Точка невозврата: откуда берется «чистый» звук

Обычные сигналы, которые называют квазинормальными модами, — это результат того, как пространство успокаивается после слияния монстров. Прямая волна — зверь совсем другого порядка. Она возникает экстремально близко к горизонту событий. Это та самая черта, за которой гравитация превращает вас в спагетти и не выпускает даже свет. Попытка выудить оттуда информацию напоминает перетягивание каната с поездом. «Вы хотите приблизиться к горизонту событий, но чем ближе вы к нему, тем сложнее получить какую-либо информацию о нем», — подчеркнула физик из Калифорнийского технологического института Катерина Хациоанну.

"Регистрация сигналов так близко к горизонту событий — это как попытка услышать шепот человека, падающего в водопад, за секунду до исчезновения. Гравитационное поле там настолько искривлено, что пространство-время буквально взбалтывается, как ложкой в чашке кофе", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Гаджеты против шума: как услышать космос

Исследование в журнале Nature опирается на данные события GW250114. Это слияние стало самым «громким» за всю историю наблюдений. Но дело не в мощном взрыве — похожие катастрофы случались и раньше. Секрет успеха в апгрейде детекторов. За 10 лет техника шагнула вперед настолько, что шум приборов перестал заглушать тонкие нюансы сигнала. Это как сменить шипящее кассетное радио на студийные наушники. «Это как слышать тот же шум, когда у вашего микрофона меньше статического шума», — поясняет Хациоанну.

Тип сигнала Зона возникновения Квазинормальные моды Удаленное пространство-время после слияния Прямые волны Непосредственная близость к горизонту событий

Для Сичжэна Ма, автора теории прямых волн, мощь GW250114 стала подарком. Часто ученым приходится ждать подтверждения своих гипотез десятилетиями. Здесь же «песня» оказалась настолько четкой, что доказательства прилетели мгновенно. Это событие подтвердило не только вокальные данные черных дыр, но и их «лысость» — отсутствие каких-либо внешних характеристик, кроме массы и вращения. Подобная чистота данных важна так же, как мобильный интернет без задержек для геймера — чем меньше помех, тем лучше результат.

"Если мы действительно выделим прямую волну из общего гула, мы получим линейку для измерения самого горизонта событий. Это проверка общей теории относительности в самых жестких условиях, где законы физики трещат по швам", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Пила или колокол: механика затухания

Гравитационные волны — это акустика изнанки мира. Если обычное затухание (ringdown) — это гул затихающего колокола, то прямая волна показывает, как именно по нему ударили. Сравнение уместное, так как математика звука и гравитации во многом совпадает. Однако скептики, вроде Эмануэле Берти из Университета Джонса Хопкинса, предупреждают: совпадение с теорией — это еще не железный факт. Гравитационная среда там настолько агрессивна, что сигнал может быть искажен до неузнаваемости, и отделить его от мусора — задача на грани невозможного. Это как искать подводные находки в мутной воде во время шторма.

Тем не менее, любой прорыв в изучении таких объектов — это праздник. Пока американские ученые пытаются обуздать хаос за горизонтом, физики во всем мире, включая специалистов из Китая, готовятся к более глубокому анализу архивов. Ведь прямые волны могут прятаться в данных старых наблюдений, которые раньше считались просто шумом. Подобно тому как наскальные рисунки оказались математическим кодом, хаос гравитации может скрывать строгую архитектуру Вселенной.

"Прямые волны — это уникальный шанс заглянуть в 'кухню' черной дыры. Но нужно быть осторожными: современные приборы все еще балансируют на грани чувствительности, и риск принять желаемое за действительное огромен", — заявил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о черных дырах

Почему гравитационные волны называют звуком?

Это метафора. Физически это колебания пространства-времени, но они вибрируют на частотах, которые можно перевести в звуковой диапазон и прослушать.

Что такое горизонт событий?

Это невидимая граница. Пройдя её, объект должен двигаться быстрее света, чтобы вернуться, что согласно физике невозможно. Даже мутации бактерий в космосе не сравнятся по странности с тем, что происходит за этой чертой.

Может ли черная дыра 'замолчать'?

Да, когда она стабилизируется после слияния и перестает активно поглощать материю или искажать пространство, «песня» быстро затихает.

Почему сигнал GW250114 так важен?

Он самый чистый и мощный. Это как увидеть Луну в телескоп, когда на небе клубничная луна в идеальных условиях — видны мельчайшие детали.

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