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Деревья здесь кровоточат не случайно: этот остров миллионы лет жил по своим законам

Наука » Экология » Природа

Сокотра — это осколок мира, затерянный в водах Аравийского моря. Здесь растут деревья с алой смолой и огурцы твердые как камень. Архипелаг входит в список всемирного наследия, но попасть сюда сложнее, чем на другую планету. Мы выясним, почему этот участок суши стал крепостью для странной флоры и смертельной ловушкой для туристов.

Остров Сокотра
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Остров Сокотра

Остров в режиме изоляции

Архипелаг лежит в 400 километрах от Аравийского полуострова. 60 тысяч человек живут в отрыве от цивилизации. Единственный способ добраться — еженедельный рейс из Абу-Даби. Билеты продают через мессенджер, а сами полеты часто отменяют без объяснения причин.

"Логистика здесь отсутствует как класс, а отсутствие системной связи делает любую попытку визита авантюрой", — отметил в беседе с Pravda.Ru Максим Петров.

Зона странных растений

Драконово дерево выделяет густую красную смолу. Растение напоминает зонт, сброшенный ветром на плато. Рядом растут огуречные деревья и бутылочные кустарники. Эти виды возникли после раскола материков 30 миллионов лет назад.

Вид растения Особенность формы
Драцена киноварно-красная Крона похожа на гриб
Огуречное дерево Ствол напоминает бочку

Треть местной флоры не встречается за пределами архипелага. Рифы вокруг островов скрывают 250 видов кораллов и мигрирующих акул. Живая система архипелага настроена на выживание в условиях дефицита воды и экстремальных ветров.

"Система работает в замкнутом цикле, любые вмешательства человека извне нарушают хрупкий баланс этой среды", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Никитин Олег.

Почему поездка станет ошибкой

Гражданская война в Йемене превратила архипелаг в запретную зону. Правительства большинства стран рекомендуют воздержаться от визитов. Основные угрозы — терроризм, похищение людей и минные поля.

Моря вокруг часто патрулируют пираты. Суда исчезают без следа, а экстренная помощь не придет. Риск для здоровья здесь перекрывает любой интерес к экзотической природе.

"Безопасность объектов в текущих реалиях полностью отсутствует, это очевидная зона невозврата", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Виталий Корнеев.

Ответы на популярные вопросы

Как попасть на острова?

Официально — еженедельным рейсом из Абу-Даби, но покупка билета гарантией не является.

Почему здесь растут такие деревья?

Острова откололись 30 миллионов лет назад, растения развивались в изоляции.

Экспертная проверка: инженер по информационной безопасности Максим Петров, инженер по охране окружающей среды Никитин Олег, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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