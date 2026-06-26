Сокотра — это осколок мира, затерянный в водах Аравийского моря. Здесь растут деревья с алой смолой и огурцы твердые как камень. Архипелаг входит в список всемирного наследия, но попасть сюда сложнее, чем на другую планету. Мы выясним, почему этот участок суши стал крепостью для странной флоры и смертельной ловушкой для туристов.
Архипелаг лежит в 400 километрах от Аравийского полуострова. 60 тысяч человек живут в отрыве от цивилизации. Единственный способ добраться — еженедельный рейс из Абу-Даби. Билеты продают через мессенджер, а сами полеты часто отменяют без объяснения причин.
"Логистика здесь отсутствует как класс, а отсутствие системной связи делает любую попытку визита авантюрой", — отметил в беседе с Pravda.Ru Максим Петров.
Драконово дерево выделяет густую красную смолу. Растение напоминает зонт, сброшенный ветром на плато. Рядом растут огуречные деревья и бутылочные кустарники. Эти виды возникли после раскола материков 30 миллионов лет назад.
|Вид растения
|Особенность формы
|Драцена киноварно-красная
|Крона похожа на гриб
|Огуречное дерево
|Ствол напоминает бочку
Треть местной флоры не встречается за пределами архипелага. Рифы вокруг островов скрывают 250 видов кораллов и мигрирующих акул. Живая система архипелага настроена на выживание в условиях дефицита воды и экстремальных ветров.
"Система работает в замкнутом цикле, любые вмешательства человека извне нарушают хрупкий баланс этой среды", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Никитин Олег.
Гражданская война в Йемене превратила архипелаг в запретную зону. Правительства большинства стран рекомендуют воздержаться от визитов. Основные угрозы — терроризм, похищение людей и минные поля.
Моря вокруг часто патрулируют пираты. Суда исчезают без следа, а экстренная помощь не придет. Риск для здоровья здесь перекрывает любой интерес к экзотической природе.
"Безопасность объектов в текущих реалиях полностью отсутствует, это очевидная зона невозврата", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Виталий Корнеев.
Официально — еженедельным рейсом из Абу-Даби, но покупка билета гарантией не является.
Острова откололись 30 миллионов лет назад, растения развивались в изоляции.
Когда привычные кремы не справляются с ороговевшей кожей, на помощь приходят составы, способные разрушить плотный кератин и вернуть ногам былую эстетику и легкость.