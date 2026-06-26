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Интернет начнет работать по-новому: россиянам объяснили, кому урежут скорость

Наука » Технологии

Снижение скорости передачи данных станет основным последствием новых ограничений в российском сегменте сети для большинства пользователей, рассказал специалист по информационной, сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин. В беседе с Pravda.Ru эксперт пояснил, что изменения затронут распределение мощностей между абонентами разных тарифных планов.

отсутствие интернета
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
отсутствие интернета

Ранее сообщалось, что первые технические последствия борьбы с сервисами обхода блокировок и моратория на расширение зарубежных каналов связи россияне могут ощутить уже в конце лета или начале осени. По оценкам представителей отраслевых компаний "Транстелеком" и Piter-IX, дефицит пропускной способности инфраструктуры проявится в ближайшее время.

Вакулин отметил, что рядовые пользователи мобильного интернета первыми заметят деградацию сервисов. Система автоматического распределения нагрузки на серверы будет отдавать приоритет определенным категориям клиентов.

"Снижение скорости мобильного интернета будет ощутимым — это неизбежно. Если, например, раньше скорость составляла 20 Мбит/с, то у владельцев премиальных тарифных планов она сохранится, а у пользователей обычных тарифов она будет снижаться за счёт перераспределения мощностей", — пояснил он.

Отраслевые аналитики подтверждают, что без масштабных инвестиций мобильная связь обязательно должна подорожать для сохранения стабильности работы систем. На стабильность доступа влияет и юридическое давление на операторов. Провайдеры обязаны предоставлять Роскомнадзору детальные данные о маршрутах трафика, а за нарушение этого требования предусмотрены крупные штрафы.

"Уже давно существует тенденция к автоматическому перераспределению нагрузки на серверы, и именно это перераспределение негативно сказывается на скорости мобильного интернета", — сказал специалист.

Проблемы со скоростью могут коснуться даже современных устройств, чьи возможности ограничены программно. Нередко владельцев популярных смартфонов лишают доступа к высокоскоростным протоколам из-за отсутствия сертификации сетей вендорами. По словам Вакулина, автоматика серверов в текущих условиях будет работать против массового потребителя, стараясь удержать качество связи лишь для тех, кто готов платить по повышенным тарифам.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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