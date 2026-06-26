Миф о мгновенном прорыве эволюции рухнул: китайские находки переписали летопись появления всего живого

Жизнь на Земле — это не внезапный фейерверк, случившийся 538 миллионов лет назад. Долгое время биологи верили, что "Кембрийский взрыв" — это точка невозврата. Момент, когда сложные существа будто по щелчку пальцев заполнили океаны. Но находки палеонтологов в китайской провинции Юньнань меняют этот сценарий.
Первые 3,7 миллиарда лет жизни планета была вотчиной простейших микробов. Эдиакарский период, длившийся с 635 до 538 миллионов лет назад, оставил после себя лишь странных существ, похожих на стеганые подушки. Ученые спорили: кто они? Грибы? Лишайники? Инопланетяне местных морей? Теперь понятно, что это были именно животные, просто без современных потомков.
"Обнаружено, что представители кембрийских групп, включая наших далеких родственников вторичноротых, существовали бок о бок с эдиакарскими организмами гораздо дольше, чем считалось ранее", — пояснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
В формации Цзянчуань исследователи Гаожун Ли и его коллеги наткнулись на нечто странное. На морском дне когда-то жил червь, крепившийся к грунту диском. У него был хоботок, который тот выворачивал для сбора пищи. Раньше этот диск ошибочно принимали за отдельный вид Cycliomedusa. Новый материал показал цельный организм — сложного обитателя глубинных вод той эпохи.
|Тип находки
|Период появления
|Эдиакарские "подушки"
|635-538 млн лет назад
|Сложные вторичноротые
|554-539 млн лет назад
Найдены и другие "гости из будущего": кембрийские хищники гребневики и прототипы существа Mackenzia. Генеалогия человека, относящегося к вторичноротым, уходит корнями глубже, чем думали в эпоху Дарвина. Эволюция не была разовым рывком.
"Находки в Цзянчуань окончательно разбивают миф о внезапном появлении сложной жизни. Это был плавный процесс адаптации внутри уже существующих экосистем докембрия", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru биолог Андрей Ворошилов.
Их анатомия не имела аналогов в современной природе. Они напоминали плоские мешки, что сбивало с толку классификаторов.
К этой группе относятся морские звезды, иглокожие и люди. У них сложная система развития зародыша.
Она ее не опровергает, а расширяет. Эволюция требует времени, и теперь у истории Земли стало больше глубины.
Они были мелкими и хрупкими — условия захоронения в Цзянчуань оказались уникально пригодными для сохранения мягких тканей.
Когда привычные кремы не справляются с ороговевшей кожей, на помощь приходят составы, способные разрушить плотный кератин и вернуть ногам былую эстетику и легкость.