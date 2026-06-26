Миф о мгновенном прорыве эволюции рухнул: китайские находки переписали летопись появления всего живого

Жизнь на Земле — это не внезапный фейерверк, случившийся 538 миллионов лет назад. Долгое время биологи верили, что "Кембрийский взрыв" — это точка невозврата. Момент, когда сложные существа будто по щелчку пальцев заполнили океаны. Но находки палеонтологов в китайской провинции Юньнань меняют этот сценарий.

Фото: Gaorong Li and Xiaodong Wang is licensed under public domain Древнейшие ископаемые останки беспозвоночных родственников человека

Корни сложных организмов

Первые 3,7 миллиарда лет жизни планета была вотчиной простейших микробов. Эдиакарский период, длившийся с 635 до 538 миллионов лет назад, оставил после себя лишь странных существ, похожих на стеганые подушки. Ученые спорили: кто они? Грибы? Лишайники? Инопланетяне местных морей? Теперь понятно, что это были именно животные, просто без современных потомков.

"Обнаружено, что представители кембрийских групп, включая наших далеких родственников вторичноротых, существовали бок о бок с эдиакарскими организмами гораздо дольше, чем считалось ранее", — пояснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Загадка "червя-горна"

В формации Цзянчуань исследователи Гаожун Ли и его коллеги наткнулись на нечто странное. На морском дне когда-то жил червь, крепившийся к грунту диском. У него был хоботок, который тот выворачивал для сбора пищи. Раньше этот диск ошибочно принимали за отдельный вид Cycliomedusa. Новый материал показал цельный организм — сложного обитателя глубинных вод той эпохи.

Тип находки Период появления Эдиакарские "подушки" 635-538 млн лет назад Сложные вторичноротые 554-539 млн лет назад

Найдены и другие "гости из будущего": кембрийские хищники гребневики и прототипы существа Mackenzia. Генеалогия человека, относящегося к вторичноротым, уходит корнями глубже, чем думали в эпоху Дарвина. Эволюция не была разовым рывком.

"Находки в Цзянчуань окончательно разбивают миф о внезапном появлении сложной жизни. Это был плавный процесс адаптации внутри уже существующих экосистем докембрия", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru биолог Андрей Ворошилов.

Ответы на популярные вопросы о древней фауне

Почему мы считали эдиакарских животных "странными"?

Их анатомия не имела аналогов в современной природе. Они напоминали плоские мешки, что сбивало с толку классификаторов.

Что такое вторичноротые?

К этой группе относятся морские звезды, иглокожие и люди. У них сложная система развития зародыша.

Меняет ли находка теорию Дарвина?

Она ее не опровергает, а расширяет. Эволюция требует времени, и теперь у истории Земли стало больше глубины.

Почему раньше этих червей не находили?

Они были мелкими и хрупкими — условия захоронения в Цзянчуань оказались уникально пригодными для сохранения мягких тканей.

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