Японские ученые нашли способ улучшить внимание за 24 недели: эффект экстракта удивил

Японские исследователи сообщили: экстракт одной специи может "улучшать" работу мозга у людей 40-70 лет. Речь о внимании и пространственной ориентации. Механизм связывают со снижением нейровоспаления — "скрытого пожара", который ухудшает когнитивные функции, без его контроля тренировки малоэффективны.

Фото: Pravda.Ru by Светлана Пятахина is licensed under Все права защищены Старый торговец сыпет куркуму на традиционном рынке специй в Самарканде

Суть эксперимента: 24 недели на порошках

В испытание затащили 40 добровольцев. Это не глубокие старики с деменцией, а вполне бодрые люди (40-69 лет), которые просто начали замечать, что "память уже не та".

Классический рандомизированный сценарий: половина ежедневно пила экстракт куркумы, вторая — "пустышку" (плацебо). Дистанция марафона составила полгода. Контрольные замеры проводили на 12-й и 24-й неделях, фиксируя, как быстро испытуемые соображают и не путаются ли в трех соснах.

"Биодобавки часто обещают золотые горы, но мозг — это не мышца, которую можно просто "накачать" куркумином. Без контроля за системным воспалением и качеством обмена веществ любые попытки улучшить когнитивные функции будут напоминать покраску фасада в рушащемся здании", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Турмеронолы против воспаления: как это работает

Главные подозреваемые в деле улучшения памяти — турмеронолы A и B, а также бисакурон. Эти ребята — не просто красители для карри. Исследователи считают, что они тормозят хроническое воспаление в нервной ткани.

Когда нейроны перестают "вариться" в цитокиновом бульоне, проводимость сигналов растет. Это критически важно, поскольку возрастное угасание часто коррелирует с другими системными сбоями, например, когда группа крови предсказывает развитие диабета, создавая почву для сосудистых проблем в голове.

Показатель Результат группы куркумы Концентрация внимания Статистически значимый рост к 24-й неделе Ориентация Улучшение восприятия пространства

Однако не стоит бежать в бакалею и скупать специи мешками. Биодоступность обычного порошка куркумы из соседнего супермаркета стремится к нулю. Участники исследования получали концентрированный экстракт.

Даже если вы решите "подлечиться" едой, помните, что избыток специй может спровоцировать гастрит или изжогу, так же как кефир на ночь требует правильного выбора жирности и свежести продукта.

"Любые попытки корректировать когнитивный статус должны начинаться с исключения дефицитов. Иногда "туман в голове" - это не старение, а анемия или скрытый гипотиреоз, на который намекают даже такие мелочи, как сухая кожа на локтях", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Критический взгляд доказательной медицины

Выборка в 40 человек — это капля в море. Для доказательной медицины это лишь "пилот", намек на возможность. Пока нет тысяч испытуемых и многоцентровых слепых исследований, куркума остается лишь биологически активной добавкой, а не лекарством от Альцгеймера.

На когнитивное здоровье куда сильнее влияет образ жизни: переход на удаленную работу повышает риск депрессии и изоляции, что бьет по мозгу больнее, чем нехватка антиоксидантов.

"В будущем за состоянием нашего когнитивного здоровья будут следить не разовые тесты, а высокие технологии вроде пластырей с ИИ для диагностики. Пока же лучшая тактика — здоровая диета и отказ от фуфломицинов", — отметил в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Важно понимать: мозг живет не в вакууме. Любые ошибки в базовом уходе за собой, будь то неправильное питание или банальные ошибки в использовании косметики, которые перегружают кожу химией, создают лишний стресс для организма. Куркума — не панацея, а лишь один из потенциальных винтиков в огромной машине здорового долголетия.

Ответы на популярные вопросы о куркуме и мозге

Поможет ли обычная куркума из магазина?

Вряд ли. Содержание активных веществ в кулинарной специи низкое, а усваиваются они крайне плохо без специальных жировых формул или черного перца (пиперина).

Есть ли у куркумы побочные эффекты?

Да, высокие дозы могут разжижать кровь и раздражать слизистую желудка. Людям с камнями в желчном пузыре стоит быть предельно осторожными.

Можно ли принимать экстракт для профилактики деменции?

Доказательной базы для лечения или гарантированной профилактики тяжелых нейродегенеративных заболеваний на данный момент недостаточно.

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