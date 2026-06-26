Летнее солнцестояние меняет привычный вид Луны для жителей Северного полушария. Июньская полная фаза спутника, называемая Клубничной Луной, зависает непривычно низко над горизонтом. Эффект создается из-за сдвига орбитального наклона и положения Солнца относительно эклиптики. Разберемся, почему небесное тело движется по траектории, которая сбивает с толку наблюдателей.
Луна не чертит одинаковую дугу по небосводу каждый месяц. Орбита спутника отклонена на пять градусов от пути, по которому движется Солнце. Эти углы смещаются в течение цикла длительностью 18,6 лет.
"Низкая траектория летом — следствие геометрии нашей системы. Луна в этот период занимает позицию, зеркальную зимнему Солнцу", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Спутник медленно дрейфует вдоль южной части неба. Он не стремится в зенит и кажется тяжелым, проходя сквозь плотные слои атмосферы. Люди замечают этот объект чаще обычного, так как его путь пересекает привычные ориентиры зданий и деревьев.
|Параметр
|Значение
|Наклон орбиты
|5 градусов к эклиптике
|Цикл смещения
|18,6 лет
Низкая позиция спутника рождает сильные визуальные впечатления. Оранжевый оттенок Луны возникает из-за толщины воздушного слоя, через который свет объекта доходит до глаза наблюдателя.
"Плотная атмосфера работает как светофильтр. Короткие волны спектра рассеиваются, пропуская к нам лишь теплые тона", — отметил в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.
Прошлогодний пик цикла создал искажение, которое не повторится до 2040-х годов. Наблюдатели фиксировали точки восхода, максимально удаленные от северного направления. В такие моменты привычная картина мира кажется искаженной, хотя физика процесса остается неизменной.
"Наше восприятие часто привязывает размер объекта к окружающим земным постройкам. Когда здание кажется крошечным рядом с Луной, мозг интерпретирует это как нечто из ряда вон выходящее", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.
Она проходит через толщу атмосферы. Высокая концентрация частиц у горизонта рассеивает синий свет, оставляя красные и оранжевые оттенки.
Цикл определяет положение узлов орбиты. Это вносит небольшие коррективы в интенсивность приливных сил, но не меняет график самих явлений.
Когда привычные кремы не справляются с ороговевшей кожей, на помощь приходят составы, способные разрушить плотный кератин и вернуть ногам былую эстетику и легкость.