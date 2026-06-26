С Луной творится что-то странное: после солнцестояния она ведёт себя не как обычно

Летнее солнцестояние меняет привычный вид Луны для жителей Северного полушария. Июньская полная фаза спутника, называемая Клубничной Луной, зависает непривычно низко над горизонтом. Эффект создается из-за сдвига орбитального наклона и положения Солнца относительно эклиптики. Разберемся, почему небесное тело движется по траектории, которая сбивает с толку наблюдателей.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Оранжевая луна над лесом

Механика орбитального пути

Луна не чертит одинаковую дугу по небосводу каждый месяц. Орбита спутника отклонена на пять градусов от пути, по которому движется Солнце. Эти углы смещаются в течение цикла длительностью 18,6 лет.

"Низкая траектория летом — следствие геометрии нашей системы. Луна в этот период занимает позицию, зеркальную зимнему Солнцу", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Спутник медленно дрейфует вдоль южной части неба. Он не стремится в зенит и кажется тяжелым, проходя сквозь плотные слои атмосферы. Люди замечают этот объект чаще обычного, так как его путь пересекает привычные ориентиры зданий и деревьев.

Параметр Значение Наклон орбиты 5 градусов к эклиптике Цикл смещения 18,6 лет

Обман зрения или реальность

Низкая позиция спутника рождает сильные визуальные впечатления. Оранжевый оттенок Луны возникает из-за толщины воздушного слоя, через который свет объекта доходит до глаза наблюдателя.

"Плотная атмосфера работает как светофильтр. Короткие волны спектра рассеиваются, пропуская к нам лишь теплые тона", — отметил в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Прошлогодний пик цикла создал искажение, которое не повторится до 2040-х годов. Наблюдатели фиксировали точки восхода, максимально удаленные от северного направления. В такие моменты привычная картина мира кажется искаженной, хотя физика процесса остается неизменной.

"Наше восприятие часто привязывает размер объекта к окружающим земным постройкам. Когда здание кажется крошечным рядом с Луной, мозг интерпретирует это как нечто из ряда вон выходящее", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы о Луне

Почему Луна меняет цвет?

Она проходит через толщу атмосферы. Высокая концентрация частиц у горизонта рассеивает синий свет, оставляя красные и оранжевые оттенки.

Влияет ли цикл 18,6 лет на приливы?

Цикл определяет положение узлов орбиты. Это вносит небольшие коррективы в интенсивность приливных сил, но не меняет график самих явлений.