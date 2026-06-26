Запрет Apple в России перестал звучать как фантастика: жесткая мера затронет миллионы пользователей

Запрет на реализацию и использование техники Apple в России осуществим с юридической точки зрения, однако такая мера нанесет ущерб внутреннему рынку и комфорту граждан, считает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. В беседе с Pravda.Ru эксперт подчеркнул, что ограничение доступа к зарубежным технологическим платформам должно опираться на долгосрочную стратегию, а не на сиюминутные политические решения.

Фото: commons.wikimedia.org by SimonWaldherr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Айфон

Ранее стало известно, что Минцифры направило обращение в Федеральную антимонопольную службу с инициативой ограничить работу устройств американской корпорации. Поводом для радикальных мер названо невыполнение требований законодательства о предустановке российского магазина приложений на гаджеты вендора. На этом фоне в России вводят новые правила, определяющие юридический статус смартфонов, не поддерживающих отечественный софт.

Мариничев отметил, что вероятность введения полного запрета высока, так как подобные прецеденты уже случались в других отраслях экономики при обострении международных отношений. Однако эффективность таких санкций внутри страны вызывает вопросы. По мнению омбудсмена, отсутствие доступа к привычным экосистемам создаст излишние сложности для бизнеса и рядовых пользователей, не принеся реальной выгоды государству.

"Будет ли от таких действий какая-то польза? Нет, никакой. Нанесут ли они урон компании Apple или дискредитируют ее? Нет, скорее получится обратный эффект. А будут ли проблемы и неудобства для граждан России и для самой страны? Да, конечно, будут", — сказал он.

Специалист акцентировал внимание на том, что современные транснациональные корпорации создают техногенную среду, которая фактически конкурирует с государственными институтами. В условиях платформенной экономики владение технологической базой становится вопросом национального суверенитета. В то же время привычная покупка iPhone скоро может стать затруднительной из-за несоответствия устройств новым отраслевым стандартам.

"Это касается и управления интернетом, и IT-стратегии, и отношения к технологиям, и взаимодействия с технологическими компаниями. Проблема в том, что транснациональные корпорации конкурируют с государствами в технологической среде — и в этом суть", — пояснил специалист.

Эксперт предупредил, что отказ от передовых платформ без наличия сопоставимой альтернативы ведет к технологическому отставанию. Для сохранения конкурентоспособности государству требуется развивать собственные нейросети и агентские системы, а не ограничиваться запретительными мерами.

При этом регуляторы уже прорабатывают штрафы за западные технологии идентификации пользователей, что усиливает давление на айти-сектор. Параллельно с этим новые правила ввоза электроники вынуждают ритейлеров искать обходные пути для поставок процессоров и ноутбуков.

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