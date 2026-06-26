Пока одни считают киловатты, Илон Маск решил подключить искусственный интеллект прямо к Солнцу

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Наука » Экология » Космос

SpaceX снова дразнит новую "звезду" в своем космическом зоопарке. На этот раз — искусственный интеллект. Компания назвала свою будущую мегагруппировку спутников ИИ "Starmind". Это продолжение давней традиции Илона Маска давать проектам имена, начинающиеся на "Star". Что за зверь этот Starmind и как он вписывается в общую картину освоения космоса SpaceX — разбираемся.

Два спутника в космосе
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Два спутника в космосе

Гигантская сеть

Starmind — это не просто очередная партия спутников. SpaceX планирует создать сеть, которая будет в 100 раз больше нынешнего Starlink. Если Starlink — это уже крупнейшая спутниковая группировка в истории, насчитывающая почти 10 700 аппаратов, то Starmind обещает стать поистине космическим масштабом.

Илон Маск в своих февральских заявлениях 2026 года подчеркнул амбициозность проекта. Сеть будет использовать солнечную энергию, минимизируя затраты на эксплуатацию. Главная цель — нарастить вычислительные мощности прямо в космосе.

"Идея размещать дата-центры на орбите звучит футуристично, но вполне логична. В космосе нет проблем с охлаждением, и солнечной энергии больше. Главное — решить вопросы связи и надежности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Космические дата-центры

"В космосе всегда солнечно!" — эта фраза Маска раскрывает суть задумки. Спутники-дата-центры будут работать непрерывно. Они станут первым шагом к достижению цивилизации уровня II по шкале Кардашева, способной использовать всю энергию своей звезды.

Приложения на основе ИИ для миллиардов людей, многопланетное будущее человечества — цели амбициозные. Starmind видится как инфраструктура, которая позволит реализовать эти планы, обеспечивая необходимые вычисления и связь.

Для правительства США уже работает Starshield — версия Starlink для задач национальной безопасности. Starshield используется для слежения за Землей, связи и размещения полезной нагрузки. А недавно представленный Starfall — это капсула для безопасной доставки грузов с орбиты.

Проект SpaceX Назначение
Starship Ракета-носитель нового поколения, многоразовая
Starbase Производственный и стартовый центр для Starship
Starlink Сеть широкополосного доступа в интернет
Starshield Спутник Starlink для нужд национальной безопасности США
Starfall Капсула для возвращения материалов с орбиты
Starmind Мегагруппировка спутников ИИ

Эволюция названий

"Звездная" тематика стала доминирующей. Раньше SpaceX использовали названия из мира хищных птиц. Первая линейка ракет называлась Falcon — в честь "Тысячелетнего сокола" из "Звездных войн". Двигатели тоже носили "птичьи" имена: Merlin, Kestrel. Даже Raptor, двигатель Starship, продолжает эту традицию.

Теперь же "звездный" нейминг вытесняет старые названия. Starship, Starlink, Starshield, Starfall, Starbase — к ним присоединился Starmind. Похоже, SpaceX строит свою персональную галактику, и каждая новая разработка получает свою звезду.

"Брендинг космических проектов — это тонкая игра. Имена должны быть запоминающимися, амбициозными и отражать суть. SpaceX явно нашли свою формулу, используя звездную тематику. Это придает их проектам ощущение масштабности и футуристичности", — отметил в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы о Starmind

Что такое Starmind?

Starmind — это планируемая SpaceX мегагруппировка спутников, предназначенная для выполнения вычислительных задач с использованием искусственного интеллекта.

Насколько Starmind будет больше Starlink?

По оценкам SpaceX, Starmind будет примерно в 100 раз больше нынешней группировки Starlink.

Какова главная цель Starmind?

Основная цель — масштабирование вычислительных мощностей в космосе, использование солнечной энергии и создание условий для развития приложений ИИ и многопланетной цивилизации.

Почему SpaceX использует "звездные" названия?

Это продолжение традиции компании давать проектам имена, начинающиеся на "Star", что отражает их космическую направленность и амбициозные цели.

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Экспертная проверка: инженер по информационной безопасности Максим Петров, историк науки Сергей Белов.
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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