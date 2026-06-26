Одна пылинка меняет всю историю: рисунки в пещере Франции скрывали улику больше века

Впервые ученые точно датировали наскальные рисунки в пещере Фон-де-Гом. Для этого использовали древесный уголь, который ранее не обнаруживали. Результаты исследования, опубликованные 9 марта 2026 года в журнале PNAS, могут изменить взгляд на палеолитическое искусство.

Фото: commons.wikimedia.org by José Manuel Benito, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Наскальные рисунки

Проблема датировки

Более ста лет наскальные рисунки в пещере Фон-де-Гом, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, интригуют исследователей. Главный вопрос — их истинный возраст — оставался открытым. Ранее считалось, что для радиоуглеродного анализа здесь нет подходящего материала. Причина: предполагалось, что рисунки содержат только оксиды железа и марганца, но никто не проверял, действительно ли отсутствует углерод.

Новые методы

Чтобы прояснить ситуацию, группа ученых под руководством исследователя CNRS применила рамановскую микроспектрометрию и гиперспектральную визуализацию. Эти неинвазивные методы позволили исследовать химический состав двух черных рисунков — бизона и маски. Гиперспектральный анализ выявил следы древесного угля в черных пигментах. Его равномерное присутствие по всей линии рисунка исключило возможность загрязнения от туристов или поздних надписей. "Прежде мы смотрели на эти рисунки как на картину, написанную минеральными красками. Оказалось, художник использовал и древесный уголь, просто мы не умели его видеть", — отметил в беседе с Pravda.Ru Максим Петров, инженер по информационной безопасности.

Результаты

Получение микрообразцов для радиоуглеродного датирования стало техническим вызовом из-за минимального количества материала. Анализы подтвердили: рисунки относятся к верхнему палеолиту, но их возраст оказался несколько более поздним, чем предполагали ранее. Изображение бизона датируется периодом между 13 461 и 13 162 годами до нашей эры. Различные части маски оказались старше: между 8 993 и 8 590, 15 981 и 15 121, а также 15 297 и 14 246 годами до нашей эры.

Изображение Датировка (калиброванные годы до н.э.) Бизон 13 461 — 13 162 Маска (фрагмент 1) 8 993 — 8 590 Маска (фрагмент 2) 15 981 — 15 121 Маска (фрагмент 3) 15 297 — 14 246

"Удивительно, как простое открытие — наличие угля — переворачивает наше понимание. Это как найти потерянный ключ от старинного сундука", — поделился мыслями Сергей Белов, историк науки.

Взгляд в будущее

Новый аналитический подход позволяет исследователям надеяться на точную датировку других палеолитических фигур. Это откроет путь к более полному пониманию наскальной живописи и людей, создавших ее. Новый метод дает шанс узнать, когда именно жили и творили наши предки.

Ответы на популярные вопросы о датировке пещерных рисунков

Почему раньше было невозможно точно датировать рисунки в Фон-де-Гом?

Считалось, что рисунки содержат только минеральные пигменты без углерода, необходимого для радиоуглеродного анализа. Скрытое наличие древесного угля долго оставалось незамеченным.

Какие методы использовали ученые?

Исследователи применили рамановскую микроспектрометрию и гиперспектральную визуализацию. Эти неинвазивные техники позволили обнаружить следы древесного угля.

Что означает новая датировка для понимания палеолитического искусства?

Новые данные уточняют возраст некоторых рисунков, делая его более поздним, чем предполагалось. Это помогает составить более точную картину развития искусства в эпоху палеолита.

"Это прорыв. Раньше мы использовали косвенные методы, сравнивая стили. Теперь у нас есть прямая увязка с временем. Это как получить GPS-координаты вместо простого описания местности", — отметил в беседе с Pravda.Ru Дмитрий Лапшин, ученый-физик.

Работа с микрообразцами требовала ювелирной точности. Команда буквально собирала пылинки времени.

"Важно, что метод не разрушает рисунок. Это критично для объектов культурного наследия", — подчеркнула Анна Климова, специалист по реагированию на инциденты.

Теперь ученые могут применять этот метод к другим аналогичным находкам.

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"Это расширяет наши инструменты. Теперь мы можем точнее строить хронологию культур и миграций древних людей", — объяснил в интервью Pravda.Ru Артём Климов, антрополог.