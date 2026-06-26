Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Последний шанс спасти экономику: ядерщики Германии выдвинули Берлину ультиматум
Сравниваем Волгу К50 и Москвич М90: как не спустить миллионы на неудачный выбор авто
Любимый диван превращается в лохмотья: какой трехдневный план приучит кота к когтеточке
Ботва остановится, а овощи пойдут в рост: спасительный полив от горечи и уродливых корнеплодов
Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал
Хитрые огородники спрятали лейки: суровое воспитание корней обеспечило рекордную сладость
Привычный график найма рухнул: кадровый голод в России внес жесткие правки в планы компаний
Мир больше не в приоритете: Брюссель подписал приговор европейской экономике ради одной цели
Дроны вместо саперных лопаток: Южная Корея начала тотальное переобучение всей армии страны

Одна пылинка меняет всю историю: рисунки в пещере Франции скрывали улику больше века

Наука

Впервые ученые точно датировали наскальные рисунки в пещере Фон-де-Гом. Для этого использовали древесный уголь, который ранее не обнаруживали. Результаты исследования, опубликованные 9 марта 2026 года в журнале PNAS, могут изменить взгляд на палеолитическое искусство.

Наскальные рисунки
Фото: commons.wikimedia.org by José Manuel Benito, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Наскальные рисунки

Проблема датировки

Более ста лет наскальные рисунки в пещере Фон-де-Гом, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, интригуют исследователей. Главный вопрос — их истинный возраст — оставался открытым. Ранее считалось, что для радиоуглеродного анализа здесь нет подходящего материала. Причина: предполагалось, что рисунки содержат только оксиды железа и марганца, но никто не проверял, действительно ли отсутствует углерод.

Новые методы

Чтобы прояснить ситуацию, группа ученых под руководством исследователя CNRS применила рамановскую микроспектрометрию и гиперспектральную визуализацию. Эти неинвазивные методы позволили исследовать химический состав двух черных рисунков — бизона и маски.

Гиперспектральный анализ выявил следы древесного угля в черных пигментах. Его равномерное присутствие по всей линии рисунка исключило возможность загрязнения от туристов или поздних надписей.

"Прежде мы смотрели на эти рисунки как на картину, написанную минеральными красками. Оказалось, художник использовал и древесный уголь, просто мы не умели его видеть", — отметил в беседе с Pravda.Ru Максим Петров, инженер по информационной безопасности.

Результаты

Получение микрообразцов для радиоуглеродного датирования стало техническим вызовом из-за минимального количества материала. Анализы подтвердили: рисунки относятся к верхнему палеолиту, но их возраст оказался несколько более поздним, чем предполагали ранее.

Изображение бизона датируется периодом между 13 461 и 13 162 годами до нашей эры. Различные части маски оказались старше: между 8 993 и 8 590, 15 981 и 15 121, а также 15 297 и 14 246 годами до нашей эры.

Изображение Датировка (калиброванные годы до н.э.)
Бизон 13 461 — 13 162
Маска (фрагмент 1) 8 993 — 8 590
Маска (фрагмент 2) 15 981 — 15 121
Маска (фрагмент 3) 15 297 — 14 246

"Удивительно, как простое открытие — наличие угля — переворачивает наше понимание. Это как найти потерянный ключ от старинного сундука", — поделился мыслями Сергей Белов, историк науки.

Взгляд в будущее

Новый аналитический подход позволяет исследователям надеяться на точную датировку других палеолитических фигур. Это откроет путь к более полному пониманию наскальной живописи и людей, создавших ее.

Новый метод дает шанс узнать, когда именно жили и творили наши предки.

Ответы на популярные вопросы о датировке пещерных рисунков

Почему раньше было невозможно точно датировать рисунки в Фон-де-Гом?

Считалось, что рисунки содержат только минеральные пигменты без углерода, необходимого для радиоуглеродного анализа. Скрытое наличие древесного угля долго оставалось незамеченным.

Какие методы использовали ученые?

Исследователи применили рамановскую микроспектрометрию и гиперспектральную визуализацию. Эти неинвазивные техники позволили обнаружить следы древесного угля.

Что означает новая датировка для понимания палеолитического искусства?

Новые данные уточняют возраст некоторых рисунков, делая его более поздним, чем предполагалось. Это помогает составить более точную картину развития искусства в эпоху палеолита.

"Это прорыв. Раньше мы использовали косвенные методы, сравнивая стили. Теперь у нас есть прямая увязка с временем. Это как получить GPS-координаты вместо простого описания местности", — отметил в беседе с Pravda.Ru Дмитрий Лапшин, ученый-физик.

Работа с микрообразцами требовала ювелирной точности. Команда буквально собирала пылинки времени.

"Важно, что метод не разрушает рисунок. Это критично для объектов культурного наследия", — подчеркнула Анна Климова, специалист по реагированию на инциденты.

Теперь ученые могут применять этот метод к другим аналогичным находкам.

Читайте также

"Это расширяет наши инструменты. Теперь мы можем точнее строить хронологию культур и миграций древних людей", — объяснил в интервью Pravda.Ru Артём Климов, антрополог.

Экспертная проверка: Максим Петров, инженер по информационной безопасности, Сергей Белов, историк науки, Артём Климов, антрополог.
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Свободных поездок больше не будет: Крым ввел жесткие ограничения на главном транспортном узле
Туризм
Свободных поездок больше не будет: Крым ввел жесткие ограничения на главном транспортном узле
Аромат говорит громче слов: курица по-кавказски превратит ужин в маленький праздник
Еда и рецепты
Аромат говорит громче слов: курица по-кавказски превратит ужин в маленький праздник
Бензин АИ-95 пропадает с АЗС в Петербурге: на заправках ввели лимиты в 30 литров
Новости Санкт-Петербурга
Бензин АИ-95 пропадает с АЗС в Петербурге: на заправках ввели лимиты в 30 литров
Популярное
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость

Когда привычные кремы не справляются с ороговевшей кожей, на помощь приходят составы, способные разрушить плотный кератин и вернуть ногам былую эстетику и легкость.

Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Очередной перехват танкера с российской нефтью в Средиземном море вскрыл планы Парижа
США отказались от сделки на Аляске. Последствия этого решения ощутят в Одессе и Николаеве Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
США отказались от сделки на Аляске. Последствия этого решения ощутят в Одессе и Николаеве
Бензин АИ-95 пропадает с АЗС в Петербурге: на заправках ввели лимиты в 30 литров
Свободных поездок больше не будет: Крым ввел жесткие ограничения на главном транспортном узле
Свободных поездок больше не будет: Крым ввел жесткие ограничения на главном транспортном узле
Последние материалы
Хитрые огородники спрятали лейки: суровое воспитание корней обеспечило рекордную сладость
Привычный график найма рухнул: кадровый голод в России внес жесткие правки в планы компаний
Мир больше не в приоритете: Брюссель подписал приговор европейской экономике ради одной цели
Дроны вместо саперных лопаток: Южная Корея начала тотальное переобучение всей армии страны
Инспектор ДПС ловит водителя на слове: какие фразы на обочине гарантируют вам крупный штраф
Сменили камуфляж на костюмы: в Бурятии начали массовое превращение боевого опыта в прибыльный бизнес
Комнатные цветы чахнут в зной: главные ошибки в уходе, от которых вянет даже кактус
Больше, чем просто рыба: 10 способов сделать скумбрию самым ожидаемым блюдом на вашем столе
Чудовищное совпадение: находка на окраине Солнечной системы лишила покоя мировое ученое сообщество
Пекин разворачивает энергетическую махину: отрасль ждет тотальный и необратимый передел влияния
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.