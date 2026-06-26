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Океанологи в полном замешательстве: старый природный механизм в Атлантике перестал работать

Наука

Долгое время океанологи верили в "великий конвейер" — естественную циркуляцию, которая гоняет воду в Атлантике и определяет погоду на десятилетия. Оказалось, мы заблуждались. Ученые из Университета штата Флорида (FSU) доказали: Атлантику "раскачивает" не природа, а человек. Пока Тихий океан живет по своим правилам, Атлантический превратился в гигантский лабораторный сосуд, где смешиваются парниковые газы и промышленная пыль.

Атлантический океан
Фото: flickr.com by apasciuto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Атлантический океан

Тихий Океан против Атлантики: чья воля сильнее

В физике океана есть свои рок-звезды: Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Эти циклы в Тихом океане меняются каждые пару лет, подчиняясь внутренней динамике планеты. Новое исследование в Geophysical Research Letters подтвердило: Тихий океан — это все еще территория дикой природы. Здешние температурные качели, включая десятилетнюю осцилляцию, крутятся сами по себе. Человек здесь почти не виден.

"Мы привыкли списывать всё на Атлантическую меридиональную опрокидывающую циркуляцию (АМОК). На деле же этот старый конвейер больше не правит бал в Атлантике. Главными двигателями стали аэрозоли и СО2", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Атлантика попала в тиски противоположных сил. С одной стороны — промышленное загрязнение. Аэрозоли работают как зеркало: отражают солнечный свет и холодят воду. С другой — парниковые газы, которые создают эффект одеяла. Когда эти силы меняют баланс, температура воды прыгает. Раньше мы принимали это за "естественный цикл", а это просто заводские трубы и выхлопные газы борются за контроль над термометром.

Атлантическая кухня ураганов: почему затишья не будет

Главная проблема этой ошибки — прогнозы. Если вы думаете, что океан нагрелся из-за природного цикла, то ждете, когда он сам остынет. Но цифры говорят об обратном. С 1990 года активность ураганов в Атлантике резко взлетела. И это не случайная флуктуация. Это результат прямого разогрева воды антропогенным топливом.

Регион Главный фактор изменений
Тихий океан Внутренняя динамика (Эль-Ниньо, Ла-Нинья)
Атлантический океан Выбросы парниковых газов и аэрозолей

Майкл Даймонд и Энтони Фревелетти из FSU уверены: надеяться на "период затишья" бессмысленно. Океан не вернется к штилю сам по себе. Мы буквально "накачиваем" штормы энергией, меняя химический состав атмосферы. Планировать стройку на побережье, опираясь на старые модели — значит строить карточный домик перед вентилятором.

"Если тренд в Атлантике продиктован выбросами, то частота катастроф напрямую зависит от экономической политики. Старые биологические и физические циклы больше не являются щитом", — подчеркнул эколог Денис Поляков.

Статистический скальпель: как отличить человека от природы

Как ученые поняли, кто виноват? Команда использовала метод RLFCA — анализ повернутой низкочастотной компоненты. Фишка в скорости. Естественные процессы быстрые, они дергаются как пульс. Антропогенное влияние — это медленное, тягучее накопление тепла десятилетиями. Прогнали данные с 1920 по 2025 год через Python и увидели: Атлантика "плывет" именно под темпом накопления газов.

"Изменение температуры в Атлантике идет постепенно. Это не хаотичный всплеск, а устойчивый прогрев. Природные колебания просто накладываются сверху мелкой рябью на мощную волну потепления", — объяснил климатолог Максим Орлов.

Ответы на популярные вопросы об изменениях в океане

Почему раньше думали на циклы АМОК?

Графики были очень похожи. Периоды нагрева и охлаждения по времени совпадали с расчетными фазами океанического конвейера. Теперь ясно: это было случайное совпадение фаз загрязнения воздуха и выбросов СО2.

Значит ли это, что ураганы будут становиться только сильнее?

Да. Если не сократить выбросы, "топлива" для штормов в виде теплой поверхности воды будет всё больше. Природного отката температуры назад не случится.

Чем Атлантика так отличается от Тихого океана?

Тихий океан огромен. Его тепловая инерция и системы течений настолько мощны, что пока "переваривают" влияние человека без радикальной смены режима. Атлантика меньше и чувствительнее к выбросам северного полушария.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, эколог Денис Поляков, климатолог Максим Орлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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