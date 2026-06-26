Миф о вырождении рассыпался: анализ ДНК неандертальцев Европы лишил ученых главного аргумента

Забудьте сказки о вырождающихся дикарях, запертых в пещерах. Генетики только что выписали неандертальцам справку о полном здоровье. Работа, опубликованная в Nature, разносит в щепки теорию о том, что наши древние кузены вымерли из-за мутаций и близкородственных связей. Мы привыкли думать, что они «сварились» в собственном генетическом соку, но реальность оказалась куда жестче.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Неандерталец с едой в пещере

Здоровые гены против ледникового панциря

Раньше всё казалось простым: неандертальцы жили мелкими бандами, варились в узком кругу семейных уз и накапливали мутации. Считалось, что их иммунитет прогнил, а скелеты гнулись от патологий. Но ученые прогнали через секвенатор 27 новых геномов высокого качества из Западной Европы. Результат? Никакого инбридинга. Эти люди были генетически разнообразнее многих современных популяций.

"Данные по бельгийским находкам ломают старую парадигму. Мы видим не изолированных отшельников, а мобильные группы, которые активно обменивались генами на огромных расстояниях", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Анализ костей из десяти стоянок в Бельгии показал: 45 000 лет назад, за считанные мгновения до исчезновения, неандертальцы процветали. Они лопали мамонтов, закусывали клубнями и бобовыми, и чувствовали себя отлично. Большинство исследованных особей — седьмая вода на киселе друг другу. Генетический механизм работал как швейцарские часы даже в условиях сурового климата.

Восточный дефицит и западное изобилие

Почему же возник миф о вырождении? Все дело в выборке. До этого момента у науки было всего четыре качественных генома. Три из них — из суровой Сибири. Там, на восточных окраинах, климат действительно превращал жизнь в выживание, заставляя группы дробиться. Там находили и деформации скелета, и слабый иммунитет. Но переносить эти беды на всех неандертальцев — это как судить о здоровье всего человечества по одной инфекционной больнице.

Популяция Генетическое состояние Восточные (Сибирь) Инбридинг, мутации, изоляция Западные (Европа) Высокое разнообразие, отсутствие родственных браков

"Европейские неандертальцы демонстрируют удивительную чистоту генома перед самым финалом своей истории. Это отсекает версию о биологическом коллапсе вида из-за внутренних дефектов", — объясняет биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Интересно, что в 27 новых геномах не выявили ни капли крови Homo sapiens. Либо наши предки и неандертальцы в Европе держали дистанцию, либо плоды их «любви» оставались исключительно в человеческих общинах. Никакого массового поглощения на генетическом уровне в этом регионе не зафиксировано.

Кто подставил неандертальца?

Если гены в порядке, кровь не разбавлена, а группы сплочены — почему они исчезли? Изотопный анализ подтверждает: неандертальцы постоянно двигались, контактировали с дальними родственниками и не сидели на месте. У них была логистика, социалка и отличный рацион. Биологическая машина работала без сбоев.

"Если исключить генетическую деградацию, остаются только внешние факторы. Новые данные заставляют нас снова смотреть в сторону жесткой конкуренции за ресурсы", — отметил историк науки Сергей Белов.

Сейчас на столе две версии. Первая — Homo sapiens оказались эффективнее в охоте или войне. Вторая — климатические качели ударили по пищевой цепочке так резко, что даже здоровый геном не спас от голода. Неандертальцы не «сломались» изнутри — их просто выдавили с арены, когда правила игры изменились слишком быстро.

Ответы на популярные вопросы о неандертальцах

Почему раньше верили в теорию вырождения?

Ученые опирались на скудные данные сибирских находок, где группы действительно жили в изоляции. Большая выборка по Европе опровергла этот локальный тренд.

Скрещивались ли они с современными людьми?

Генетика говорит — да, но в европейской группе из нового исследования следов такого смешивания не найдено. Это делает исчезновение популяции еще более загадочным.

Могли ли они выжить в мягком климате?

В Западной Европе климат был значительно лучше, чем на Алтае или в Сибири. Генетическое здоровье европейских неандертальцев позволяло им существовать еще десятки тысяч лет.

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