Микробы-невидимки на Марсе: мутация земных патогенов сделала их неуязвимыми для клеток крови

Представьте, что наш земной микроб — это не изнеженное создание, а матерый десантник. Вы закидываете его в лютый мороз, лишаете воды и жарите радиацией, а он в ответ лишь пожимает плечами (если бы они у него были) и начинает ремонт своей ДНК прямо на ходу. Томмазо Заккария из Университета Радбауда подтвердил: жизнь с Земли не просто выживет на Марсе, она там окопается и начнет диктовать свои условия. Космос — это не стерильная пустота, а потенциальный полигон для мутаций, которые нам очень не понравятся.

Фото: NewsInfo.Ru by Наталья Орлова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодой вулкан на Марсе

Микробы-невидимки: как бактерии обманывают иммунитет

В Немецком аэрокосмическом центре устроили настоящий ад для Klebsiella pneumoniae — бактерии, которая обычно вызывает у нас пневмонию. Ученые создали имитацию полета на Красную планету. Результат? Бактерии не сдохли. Они сжались, уменьшились в размерах, превратившись в компактные боевые единицы. И вот тут начались проблемы. Наши лейкоциты, привыкшие ловить "полноразмерные" цели, просто перестали эффективно распознавать этих микро-диверсантов.

"Бактерии в космосе ведут себя как партизаны: они меняют облик, чтобы проскочить мимо радаров нашей иммунной системы. На фоне радиации и стресса у космонавтов это создает взрывную смесь", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Для экипажа это звучит как приговор. Организм в космосе и так трещит по швам: аномальные нагрузки, сбитый сон и скудный паек превращают иммунитет в решето. А "сжавшиеся" патогены заходят в тыл без сопротивления. Это превращает обычный насморк в потенциальную катастрофу на борту корабля.

Пыль в легких: почему реголит опаснее инфекции

Если вам кажется, что бактерии — это главная угроза, то познакомьтесь с реголитом. Это внеземная пыль, которая повсюду. Она мелкая, острая и чертовски агрессивная. Попадая в легкие, этот грунт буквально перемалывает защитный слой тканей. Это не просто раздражение, это открытые ворота для тех самых "космических" дрожжей и бактерий, которые уже наточили зубы на ваши клетки.

"Реголит работает как абразив. Он снимает биологическую броню с легких, превращая любую царапину в очаг воспаления, который невозможно погасить стандартными методами", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-химик Илья Сафронов.

Фактор воздействия Реакция микроорганизма Жесткая радиация Мгновенная регенерация разрывов ДНК Полное обезвоживание Активация защитных химических "щитов" в клетке Вакуум/низкое давление Уменьшение размеров (морфологическая адаптация)

Вся эта космическая возня имеет чисто земное значение. Изучая, как микробы зашивают свой геном под обстрелом частиц, мы можем научиться лечить агрессивные болезни здесь, дома. Например, понять, как остановить метастазирование опухолей, которые тоже умеют мастерски выживать и адаптироваться к лекарствам.

"Мы видим, что жизнь невероятно пластична. Бактерии используют те же механизмы защиты, что и клетки высших организмов, но делают это быстрее и эффективнее", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru биофизик Алексей Корнилов.

Ответы на популярные вопросы о выживании микробов в космосе

Могут ли земные бактерии заразить Марс?

Вполне. Эксперименты Заккарии доказывают, что наши микробы могут не просто спать в вечной мерзлоте, а активно функционировать там, где есть хоть немного воды. Это ставит под вопрос безопасность поиска органики в древних озерах - мы можем найти там то, что привезли с собой.

Почему иммунитет не видит "сжатые" бактерии?

Иммунные клетки ориентируются на определенные белковые маркеры и геометрию поверхности врага. Когда бактерия уменьшается, плотность этих маркеров меняется, и "замок" иммунитета перестает подходить к "ключу" патогена.

Спасет ли антибиотик от космической инфекции?

Не факт. В условиях стресса бактерии часто включают режим повышенной сопротивляемости, который делает их невосприимчивыми к стандартным дозам препаратов.

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