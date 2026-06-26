Корабль пришельцев на дне Балтики: учёные установили истинную природу пугающего объекта

Представьте: вы сканируете дно Балтийского моря в поисках старой посудины с золотом, а находите "Тысячелетний сокол". На глубине 90 метров лежит нечто круглое, бетонное на вид, с прямыми углами и четкой "взлетно-посадочной полосой" позади. Группе Ocean X в 2011 году знатно подбросило адреналина — мир заговорил о НЛО, секретном оружии Гитлера или базе атлантов. Но физика — дама суровая. Она не терпит фантазий там, где работают ледники и базальт.

Фото: www.freepik.com by Разработано Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ НЛО над морем

Балтийская аномалия: НЛО или ледниковый мусор?

Объект диаметром 61 метр выглядит вызывающе искусственно. Сонары рисовали жесткие линии, а дайверы жаловались на глюки электроники рядом с махиной. В воздухе запахло теорией заговора. Однако пробы грунта быстро приземлили мечтателей. Вместо обшивки из внеземных сплавов ученые получили классический набор: базальт и гранит. Это обычные камни, которые ледник тащил за собой тысячи километров, а потом бросил, когда начал таять около 9000 года до нашей эры.

"Сонар может превратить обычную кочку в звездолет, если оператор очень хочет верить в чудо. Температурные скачки и соленость Балтики искажают сигнал так, что природные выходы скальных пород кажутся бетоном", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Геологический обзор 2023 года, проведенный Ли и коллегами, подтвердил: природа — лучший геометр. Выбросы газа и жидкости создают на дне идеальные круги. А "взлетная полоса" — это просто след от движения ледника. Тысячи тонн льда пропахали дно, оставив за собой борозду, которую мы сегодня принимаем за тормозной путь корабля пришельцев. Балтийская аномалия — это просто очень красивый, но абсолютно натуральный геологический артефакт.

Версия мистиков Версия науки Затонувший НЛО / Космический корабль Базальтовый валун (ледниковый эратик) Взлетная полоса и ангар Следы движения ледника и тектонический разлом

Каменная стена возрастом 11 тысяч лет: настоящая сенсация

Пока любители паранормального караулили зеленых человечков, настоящие ученые нашли кое-что покруче. В западной части Балтики группа Якоба Геерсена обнаружила стену длиной в километр. Это не игра природы. Охотники-собиратели каменного века выложили тысячи валунов в ровную линию. Зачем? Чтобы загонять оленей в ловушку. В те времена здесь была суша, а не море. Это реальное доказательство того, что наши предки умели строить мегаструктуры еще до пирамид.

"Обнаружение таких объектов доказывает, что Балтийское море — это огромный архив человеческой истории, законсервированный холодной водой без доступа кислорода", — отметил в беседе с Pravda. Ru археолог Павел Синицын.

Охотничья стена в Мекленбургской бухте — это не фантазия. Это инженерный расчет древних людей, которые понимали топографию и психологию стада. Пока сонар "обманывается" ледниковыми нагромождениями, многолучевая эхолокация и роботы-разведчики подтвердили искусственное происхождение стены. Балтика скрывает не пришельцев, а наше собственное забытое прошлое.

"Даже если конкретный объект оказывается камнем, такие находки стимулируют развитие подводной картографии, что в итоге приводит к реальным открытиям вроде стены каменного века", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Ответы на популярные вопросы о Балтийской аномалии

Почему на месте находки Ocean X отказывала электроника?

Скорее всего, дело в магнитных свойствах горных пород или банальной поломке в экстремальных условиях. Глубина, холод и мутная вода — плохие союзники для техники. Мистику здесь искать не стоит.

Может ли Балтийская аномалия быть секретным оружием Второй мировой?

Была теория об "антилокационном устройстве" нацистов, которое должно было сбивать с толку британские подлодки. Но геологический анализ проб камня (базальт — вулканическая порода) эту версию похоронил.

Как стена могла сохраниться спустя 11 тысяч лет под водой?

Балтийское море — природный холодильник. Низкое содержание кислорода и стабильная температура замедляют разрушение конструкций. Для археологии это идеальный сейф.

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