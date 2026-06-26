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Эволюционный обман раскрыт: находка в итальянском Леричи переписала историю динозавров

Наука

Представьте, что вся история воцарения гигантских рептилий на планете уместилась на куске камня размером с небольшую спальню. В северо-западной Италии, в местечке Леричи, ученые обнаружили 6 квадратных метров древнего побережья, которое превратило привычную хронологию в труху. Оказывается, динозавры захватили власть на 230 миллионов лет назад — гораздо раньше, чем мы привыкли считать.

След динозавра и анализ ИИ
Фото: NewsInfo.Ru by Ирина Соколова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
След динозавра и анализ ИИ

Триасовый переворот: когда динозавры стали боссами

Обычно "эпохой динозавров" называют юрский и меловой периоды. В триасе же предки зауроподов и тероподов выглядели жалкими аутсайдерами на фоне других рептилий. Они были лишь одной из многих банд, претендующих на район. Но находки в Леричи, опубликованные в журнале Gondwanan Research, доказывают: на севере нынешней Италии динозавры доминировали уже в начале позднего триаса.

"Разнообразие следов в Леричи поражает. Мы нашли признаки трех разных ветвей динозавров против всего двух типов других рептилий. Это не просто присутствие, это численный перевес и видовое доминирование в одной экосистеме", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Палеонтологи редко находят целые скелеты, поэтому они работают с "ихновидами" — классификацией по форме отпечатков лап. В Леричи наследили тероподы и сразу два вида предков гигантских зауроподов. Их конкуренты — древние родственники крокодилов (псевдозухии) и ящериц — остались в явном меньшинстве. Это как если бы на вечеринку пришли три футбольные команды и два шахматиста.

Группа животных Статус в Леричи (230 млн лет назад)
Динозавры (тероподы, зауроподоморфы) Доминанты, 3 разных ихновида
Псевдозухии (предки крокодилов) Меньшинство, высокая конкуренция

Дождь как двигатель эволюции: Карнийский эпизод

Что вытолкнуло динозавров на вершину пищевой цепочки? Похоже, им просто повезло с погодой. Около 234 миллионов лет назад начался Карнийский плювиальный эпизод (КПЭ). Вулканы выплюнули столько углекислого газа, что планета превратилась в парник. Стало жарко, а океаны начали испаряться с бешеной скоростью. На суперконтинент Пангея обрушились ливни, длившиеся пару миллионов лет.

До этого мега-шторма динозавры томились в южной части Пангеи. Пустыни в центре континента работали как забор. Но когда пошел дождь, "заборы" зазеленели, и динозавры рванули на север. Пока другие рептилии пытались сообразить, что делать с лишней влагой, предки зауроподов уже вовсю осваивали новые ареалы, плодясь и меняясь на ходу.

"Климатические сдвиги всегда перекраивают карту биосферы. Эти дожди буквально смыли старые экологические ниши и создали новые. Динозавры оказались самыми адаптивными игроками на тот момент", — подчеркнул эксперт, биолог Андрей Ворошилов.

Детектив в камне: о чем молчат лодыжки

Вы спросите: как понять, кто прошел по грязи 230 миллионов лет назад, если от зверя осталась только вмятина? Физика и анатомия дают четкий ответ. Палеонтолог Лоренцо Маркетти и его команда из Берлина искали главный маркер — жесткость стопы. У предков крокодилов (псевдозухий) стопа могла вращаться, им нужен был пятый палец-крючок для устойчивости при повороте.

Динозавры пошли другим путем. Их лодыжки были жестко зафиксированы, как в горнолыжном ботинке. Никаких вращений — только движение вперед, только хардкор. Пятый палец за ненадобностью атрофировался. Именно такие "жесткие" следы без пятого пальца и заполнили плиту в Леричи. Это железобетонное доказательство того, что хозяевами берега были именно динозавры.

"Анатомия стопы — это паспорт вида. Если мы не видим следа от пятого пальца и видим специфическую постановку конечности, вероятность ошибки стремится к нулю. Это были ранние динозавры в расцвете сил", — отметил в интервью Pravda. Ru антрополог Артём Климов.

Ответы на популярные вопросы о древних рептилиях

Почему следы важнее костей?

Скелеты сохраняются редко и фрагментарно. Следы же фиксируют живое поведение — как животное шло, с какой скоростью, сколько особей было в группе. Это "моментальный снимок" экосистемы в реальном времени.

Мог ли это быть просто случайный пляж?

Вряд ли. Разнообразие типов следов говорит о том, что это была устойчивая популяция. Три разных линии динозавров не могли случайно оказаться в одном месте, если бы их вид не был массовым в регионе.

Что такое Карнийский плювиальный эпизод коротко?

Это двухмиллионный период глобального потепления и дикой влажности. Он превратил Землю из сухой сковородки в тропический сад, открыв динозаврам путь к мировому господству.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, биолог Андрей Ворошилов, антрополог Артём Климов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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