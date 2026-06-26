Кошмарный финал отменяется: Земля нашла лазейку и выскользнет из смертельных объятий Солнца

Представьте, что ваше домашнее уютное Солнце внезапно решило превратиться в капризного и очень толстого соседа. Через пять миллиардов лет у нашей звезды закончится топливо — водород в баке подойдет к нулю. Солнце раздуется, превратившись в красного гиганта. Раньше астрономы были уверены: Меркурий, Венеру и Землю ждет один финал — их просто "съедят". Плазма расширится настолько, что орбиты планет окажутся внутри солнечного чрева. Но свежее исследование в Astronomy & Astrophysics подкидывает нам слабую надежду: похоже, Земля — та еще штучка, и она может увернуться от "обеда".

Фото: Pravda.Ru by Алексей Руднев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вспышка на стороне Солнца

Солнце на диете: как худеет звезда

Сейчас Солнце находится на "главной последовательности". Это самый стабильный период в жизни звезды, когда она просто горит и никого не трогает. Когда водород в ядре иссякнет, начнется чехарда. Сначала оно станет красным гигантом (RGB), а потом перейдет на ветвь асимптотических гигантов (AGB). В этот момент внутри звезды слоеный пирог — ядро из углерода и кислорода, обернутое в горящий гелий и водород. Внешние слои раздуваются так сильно, что гравитация их почти не держит. Солнце начинает "лысеть" — сбрасывать массу мощным звездным ветром в открытый космос.

"Звезды на поздних стадиях — это не стабильные шары, а рыхлые структуры. Потеря массы идет такими темпами, что гравитационный сценарий для планет меняется ежесекундно", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Борьба сил: приливы против гравитации

Будущее Земли зависит от исхода драки двух физических факторов. Первый — приливные силы. Раздувшееся Солнце пытается притянуть планеты к себе, как магнит — железные опилки. Второй — потеря массы. Раз Солнце "худеет", его гравитационная хватка слабеет. Плотность падает, и орбиты планет начинают медленно уползать подальше от центра. Если планета "убежит" быстрее, чем Солнце ее "схватит", она выживет.

Фактор влияния Последствие для Земли Приливное торможение Тянет планету вглубь плазмы Солнца Потеря солнечной массы Выталкивает планету на дальнюю орбиту

Чтобы понять, кто победит, ученые взяли "дублера" — стареющую звезду L2 Puppis. Расчеты показали: если Солнце будет терять вес так же бодро, Земля успеет отскочить. Поглощения не случится. Мы не окажемся внутри звезды, а просто переедем в "дальнее Подмосковье" Солнечной системы.

"Даже если планету не засосет в огненный ад, ее орбита станет крайне нестабильной. Любое возмущение в такой системе — и расчеты летят в мусорную корзину", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Испепеление без поглощения: плохие новости для жизни

Радоваться рано. Тот факт, что Солнце нас не проглотит, не означает спасения цивилизации. Раздувшаяся звезда, даже находясь чуть дальше, превратит Землю в сухарик. Температура на поверхности поднимется до таких значений, что океаны выкипят, а атмосфера просто сгорит. Это будет мир без радуги, без воды и без шансов на биологическую активность.

"Для биосферы неважно, поглотит Солнце планету или просто поджарит ее до состояния Луны. Жизнь исчезнет задолго до критического расширения звезды", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Ответы на популярные вопросы о будущем Солнца

Когда именно Солнце начнет раздуваться?

Это случится примерно через 5 миллиардов лет. Сейчас звезда находится в середине своего жизненного цикла.

Почему Меркурий и Венеру точно поглотят?

Они расположены слишком близко. Даже при активной потере массы Солнцем их орбиты не успеют сместиться достаточно далеко, чтобы избежать контакта с раздувающейся оболочкой.

Может ли человечество спастись?

За 5 миллиардов лет либо мы исчезнем, либо научимся передвигать планеты. Ну, или просто переедем на спутники Юпитера или Сатурна, которые к тому времени как раз "оттают".

Читайте также