Кошмарный финал отменяется: Земля нашла лазейку и выскользнет из смертельных объятий Солнца

Представьте, что ваше домашнее уютное Солнце внезапно решило превратиться в капризного и очень толстого соседа. Через пять миллиардов лет у нашей звезды закончится топливо — водород в баке подойдет к нулю. Солнце раздуется, превратившись в красного гиганта. Раньше астрономы были уверены: Меркурий, Венеру и Землю ждет один финал — их просто "съедят". Плазма расширится настолько, что орбиты планет окажутся внутри солнечного чрева. Но свежее исследование в Astronomy & Astrophysics подкидывает нам слабую надежду: похоже, Земля — та еще штучка, и она может увернуться от "обеда".
Сейчас Солнце находится на "главной последовательности". Это самый стабильный период в жизни звезды, когда она просто горит и никого не трогает. Когда водород в ядре иссякнет, начнется чехарда. Сначала оно станет красным гигантом (RGB), а потом перейдет на ветвь асимптотических гигантов (AGB). В этот момент внутри звезды слоеный пирог — ядро из углерода и кислорода, обернутое в горящий гелий и водород. Внешние слои раздуваются так сильно, что гравитация их почти не держит. Солнце начинает "лысеть" — сбрасывать массу мощным звездным ветром в открытый космос.
"Звезды на поздних стадиях — это не стабильные шары, а рыхлые структуры. Потеря массы идет такими темпами, что гравитационный сценарий для планет меняется ежесекундно", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Будущее Земли зависит от исхода драки двух физических факторов. Первый — приливные силы. Раздувшееся Солнце пытается притянуть планеты к себе, как магнит — железные опилки. Второй — потеря массы. Раз Солнце "худеет", его гравитационная хватка слабеет. Плотность падает, и орбиты планет начинают медленно уползать подальше от центра. Если планета "убежит" быстрее, чем Солнце ее "схватит", она выживет.
|Фактор влияния
|Последствие для Земли
|Приливное торможение
|Тянет планету вглубь плазмы Солнца
|Потеря солнечной массы
|Выталкивает планету на дальнюю орбиту
Чтобы понять, кто победит, ученые взяли "дублера" — стареющую звезду L2 Puppis. Расчеты показали: если Солнце будет терять вес так же бодро, Земля успеет отскочить. Поглощения не случится. Мы не окажемся внутри звезды, а просто переедем в "дальнее Подмосковье" Солнечной системы.
"Даже если планету не засосет в огненный ад, ее орбита станет крайне нестабильной. Любое возмущение в такой системе — и расчеты летят в мусорную корзину", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.
Радоваться рано. Тот факт, что Солнце нас не проглотит, не означает спасения цивилизации. Раздувшаяся звезда, даже находясь чуть дальше, превратит Землю в сухарик. Температура на поверхности поднимется до таких значений, что океаны выкипят, а атмосфера просто сгорит. Это будет мир без радуги, без воды и без шансов на биологическую активность.
"Для биосферы неважно, поглотит Солнце планету или просто поджарит ее до состояния Луны. Жизнь исчезнет задолго до критического расширения звезды", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.
Это случится примерно через 5 миллиардов лет. Сейчас звезда находится в середине своего жизненного цикла.
Они расположены слишком близко. Даже при активной потере массы Солнцем их орбиты не успеют сместиться достаточно далеко, чтобы избежать контакта с раздувающейся оболочкой.
За 5 миллиардов лет либо мы исчезнем, либо научимся передвигать планеты. Ну, или просто переедем на спутники Юпитера или Сатурна, которые к тому времени как раз "оттают".
Когда привычные кремы не справляются с ороговевшей кожей, на помощь приходят составы, способные разрушить плотный кератин и вернуть ногам былую эстетику и легкость.