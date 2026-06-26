Чудовищное совпадение: находка на окраине Солнечной системы лишила покоя мировое ученое сообщество

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Наука

Представьте, что вы нашли одинаковые пятна от соуса на парадном смокинге английского лорда и на засаленной куртке байкера. Странно? Еще как. Примерно в таком же шоке пребывают астрономы. Титан — гигант Сатурна с реками и озерами. Плутон — крошечный ледяной изгой на задворках Солнечной системы. Между ними миллионы километров и пропасть в физике. Но на их "коже" нашли одно и то же загадочное вещество.

Плутон
Фото: NASA by Лаборатория прикладной физики Университета Джонса Хопкинса, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Плутон

Улика на длине волны 5,11

Астрофизики — те еще вуайеристы. Группа Бруно Безара из Парижской обсерватории направила сверхмощный телескоп JWST на Титан. Задача — пробить его атмосферу. Она там такая плотная и мутная, что обычный свет вязнет, как в киселе. Но в инфракрасном диапазоне на отметке 5,11 микрон приборы зафиксировали провал. Кто-то или что-то на поверхности жадно поглощает это излучение.

"Мы перебрали всю библиотеку простых льдов. Вода, метан, аммиак — ничего не подходит. На поверхности Титана лежит нечто, что мы пока не можем опознать в лаборатории", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Интрига закрутилась, когда посмотрели на Плутон. На той же самой длине волны 5,11 микрон там нашли идентичный сигнал. Разница лишь в ширине полосы: на Плутоне она в три раза "толще". Это как один и тот же рецепт пирога, который в разных духовках пропекся по-разному. Фактура отличается, но ингредиенты те же.

Признак Титан (спутник Сатурна) Плутон (карлик)
Атмосфера Плотная, азотная Разреженная
Ландшафт Реки и озера из метана Вечный азотный лед
Сходство Поглощение на 5,11 мкм Поглощение на 5,11 мкм

Мордорские пятна и химия "на коленке"

Главный подозреваемый — толины. Это органический мусор, который получается, когда жесткий ультрафиолет бьет по метану и азоту. На Плутоне и его луне Хароне эта дрянь окрашивает целые регионы в кроваво-красный цвет. Одно из таких мест на Хароне официально прозвали пятном Мордора. Но толины — это слишком просто. Безар считает, что загадка кроется в семействе алленов.

"Химия космоса — это не аптека. Там всё перемешано. Скорее всего, мы видим сложный коктейль из углеводородов, которые под давлением и на морозе меняют структуру", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Ситуация осложняется тем, что мы не знаем спектры всех молекул во всех состояниях. Представьте, что вы слышите звук, но не понимаете — это скрипка или тормоза старого трамвая. Пока у нас нет куска этого "льда" в руках, мы можем только гадать. А ведь Титан — это практически слепок ранней Земли до того, как на ней завелись жизнь и кислород.

"Стрекоза" идет по следу

В 2028 году NASA запустит миссию Dragonfly. В 2034 году этот восьмивинтовой ядерный дрон сядет на Титан и начнет перелетать с места на место. У него не будет такого же крутого инфракрасного прибора, как у JWST, но на борту полно другой химии. Робот будет "нюхать" и "пробовать" на вкус поверхность спутника.

"Dragonfly даст нам состав грунта напрямую. Потом палеогенетикам и химикам на Земле останется только сопоставить эти данные со всплесками на графиках JWST", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Пока дрон в пути, ученые копают в дюны. Есть подозрение, что загадочное вещество связано с геологией — например, с гигантскими песками Титана. Если это так, то мы найдем ключ к прошлому нашей собственной планеты. Титан — это химическая лаборатория в глубокой заморозке, где время остановилось на отметке "за секунду до жизни".

Ответы на популярные вопросы о загадках космоса

Почему мы просто не можем определить вещество по спектру?

Потому что спектральные атласы не бесконечны. Молекулы ведут себя по-разному при экстремальном холоде Плутона и под "тяжелым" небом Титана. Мы видим почерк, но еще не выучили этот алфавит.

Что такое "аллены" и почему они важны?

Это цепочки углерода с двойными связями. Они как конструктор: из одних и тех же деталей можно собрать и гоночный болид, и табуретку. Их физическая структура меняется от условий среды.

Может ли на Титане быть жизнь?

В привычном смысле — вряд ли. Там слишком холодно для воды. Но Титан богат органикой. Если там и идет какой-то биологический процесс, то он основан не на воде, а на жидком метане.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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