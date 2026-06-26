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Небесные реки сошли с ума: обрекло целые экосистемы на выживание в режиме сауны

Наука

Представьте, что над океаном несутся невидимые грузовики, под завязку забитые водяным паром. Это атмосферные реки — узкие полосы в небе шириной в сотни километров и длиной в тысячи. Мы привыкли замечать их, только когда они "врезаются" в побережье Европы или Америки, выливаясь библейскими потопами. Но ученые из Университета Дьюка Суцюн Ху и Шинэн Ху решили заглянуть в личную жизнь этих рек в открытом море. Оказалось, эти небесные потоки — главные дирижеры морской жары, которые либо поджаривают воду, либо накидывают на нее солнцезащитную сетку.

Земля из космоса
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Земля из космоса

Океан в режиме сауны: почему это опасно

Когда кусок океана внезапно раскаляется и не остывает неделями — это морская тепловая волна. Для рыб и кораллов это выглядит как внезапное включение кипятильника в аквариуме. За последний век такие аномалии стали случаться чаще. Океан сожрал 90% лишнего тепла от парникового эффекта, и теперь любая искра в атмосфере вызывает пожар в воде. Атмосферные реки оказались именно тем детонатором, который включает подогрев на конкретных участках.

"Раньше мы винили в перегреве только течения или зоны высокого давления. Но данные за 40 лет показывают: реки пара приходят на место аномалии за неделю до ее пика. Это не совпадение, это механизм", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Исследователи сопоставили карты температур и маршруты небесных рек. Выяснилось, что пар работает как двусторонний термостат. С одной стороны, плотные облака блокируют солнце — это охлаждает поверхность. С другой, теплый влажный воздух не дает океану "дышать" и отдавать тепло в космос. Кто победит в этой драке, зависит от календаря.

Зимний обогрев и летняя тень

Летом небесные реки ведут себя как приличные люди с зонтиками. Солнце жарит вовсю, и тень от облаков перевешивает парниковый эффект самого пара. Вода под рекой остается холоднее, чем могла бы быть. Но зимой правила меняются. Солнце висит низко, греет слабо, и его тень ничего не решает. Зато огромная масса теплого воздуха накрывает ледяную воду как одеяло. Океан хочет остыть, но "река" блокирует выход тепла. Начинается резкий рост температуры.

Сезон Эффект атмосферной реки
Лето Облака создают тень, охлаждая поверхность океана.
Зима Пар удерживает тепло воды, провоцируя волны жары.

Ученые прогнали эту теорию через 15 климатических моделей. Большинство подтвердило: даже если убрать глобальное потепление как фон, реки все равно диктуют свои условия. Это фундаментальный механизм распределения энергии. Пар переносит тепло из тропиков к полюсам, попутно устраивая локальные катастрофы в экосистемах.

"Такие резкие скачки ломают пищевые цепочки. Планктон дохнет, рыба уходит, а прибрежные города теряют уловы. Теперь мы понимаем, что следить надо не только за глубинами, но и за небом", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-химик Илья Сафронов.

Как небесные реки помогут рыбакам

Главная проблема тепловых волн — их внезапность. Но метеорологи научились видеть атмосферные реки за несколько дней до их появления. Если мы знаем, куда течет небесный пар, мы можем предсказать, где закипит вода. Это дает фору рыболовным хозяйствам и экологам. Прогноз погоды в небе становится прогнозом выживания в океане.

"Изменение климата толкает эти реки ближе к полюсам. Они становятся мощнее. Мы рискуем получить цепную реакцию, когда жара в небе и жара в воде будут подпитывать друг друга бесконечно", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.

Небесные реки больше не просто источник дождя для калифорнийских фермеров. Это мощный климатический насос. И если он начнет работать на повышенных оборотах, карта тепловых аномалий в океане перерисуется до неузнаваемости. Физика здесь проста: больше пара — больше удержанного тепла — больше проблем на дне.

Ответы на популярные вопросы о морских тепловых волнах

Почему атмосферные реки раньше не считали причиной жары?

Их изучали в основном как причину наводнений на суше. То, что происходит над открытой водой, технически сложнее отследить, пока не появились современные спутниковые базы данных за десятки лет.

Может ли атмосферная река охладить океан?

Да, это происходит летом в северных широтах. Тень от плотного облачного слоя блокирует прямые солнечные лучи эффективнее, чем пар удерживает тепло воды.

Влияет ли это на обычную погоду?

Напрямую. Морские тепловые волны, вызванные реками, могут менять траектории штормов и усиливать жару на ближайших континентах, создавая своего рода "тепловой купол".

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, учёный-химик Илья Сафронов, климатолог Максим Орлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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