Космический каннибализм на глазах астрономов: обнаружена звезда, поглотившая свой мир

Звезды — это не просто лампочки в пустоте. Это огромные термоядерные реакторы, которые могут быть на редкость прожорливыми. Представьте: крутится планета вокруг своего солнца, никого не трогает, и вдруг — бац! — она уже внутри. Ученые нашли неопровержимые доказательства такого межпланетного каннибализма у звезды TOI-5882. Результаты расследования опубликовал The Astrophysical Journal.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Красный гигант и планета

Зачем звезде есть планету

Звезда TOI-5882 сидит в 1300 световых годах от нас. Выглядит как типичный двойник Солнца. Но внешность обманчива. Астрономы называют процесс падения планеты в недра светила "поглощением". Это не растянутая на миллионы лет нудная драма. По космическим меркам всё происходит молниеносно — за пару дней или недель. Увидеть такое в телескоп в реальном времени — шанс один на миллион. Это как пытаться сфотографировать момент, когда кошка крадет сосиску со стола: вы видите только пустую тарелку и довольную морду.

"Мы имеем дело с астрофизической криминалистикой. Прямое наблюдение невозможно, поэтому мы ищем химические аномалии, которые остаются в фотосфере звезды после того, как 'жертва' растворилась в её плазме", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Литий: химический след преступления

Главная улика в деле TOI-5882 — литий. Звезды его не любят и быстро сжигают. А вот на планетах его полно. Если вы видите звезду, "заряженную" литием, значит, она недавно плотно пообедала. Ученые использовали спектроскопию — метод, который рубит звездный свет на длину волн, как повар овощи. Сравнили подозреваемую с 62 похожими звездами. Результат ошеломил: TOI-5882 оказалась в топовом 97-м процентиле по содержанию этого элемента.

Объект Судьба лития Обычная звезда Разрушает литий в ходе эволюции Звезда-пожиратель Содержит аномально высокую концентрацию лития

Брук Коттен из Мичиганского университета говорит прямо: "Ты — то, что ты ешь". По расчётам, звезда заглотила мир размером от "Суперземли" до Нептуна. Атомы лития в данном случае работают как фанаты на стадионе: их привалило так много, что охрана (внутренние процессы звезды) просто не успела их "вывести".

"Точность инструментов позволяет нам не просто гадать, а четко зафиксировать избыток металла. Это неоспоримый факт: TOI-5882 обогащена литием до предела", — подчеркнула соавтор исследования Мелинда Соарес-Фуртадо.

Коричневый карлик — главный подстрекатель?

Обычно звезды едят планеты, когда стареют и превращаются в красных гигантов — наше Солнце так сожрет Меркурий и Венеру через 5 миллиардов лет. Но TOI-5882 еще молода. Тут замешан сообщник. Вокруг звезды крутится коричневый карлик — объект-неудачник, который в 20 раз тяжелее Юпитера, но до статуса полноценной звезды не дорос. Вероятно, этот тяжеловес своей гравитацией столкнул планету с насиженного места и отправил её по спирали прямо в пасть светила.

"Взаимодействие массивных объектов в звездных системах часто дестабилизирует орбиты малых планет. Это не случайность, а гравитационная механика в действии", — отметил в комментарии для Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Ответы на популярные вопросы о поглощении планет

Может ли Солнце внезапно поглотить Землю?

Нет. Солнцу нужно еще несколько миллиардов лет, чтобы расшириться до критических размеров. Пока мы в безопасности.

Как долго литий сохраняется в звезде после "обеда"?

Недолго по космическим меркам. Это делает находку TOI-5882 еще более ценной — мы поймали "преступника" по горячим следам.

Почему планеты богаты литием, а звезды — нет?

В звездах литий уничтожается высокими температурами и перемешиванием слоев плазмы, а на планетах он спокойно лежит в породах миллиарды лет.

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