Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Огородники сами губят свой чеснок: к чему приводит одно неверное движение при удалении стрелок
Ультиматумы союзников зашли в тупик: Эстония озвучила крайне жесткий сценарий для всего региона
Граница раскалена до предела: прямое предупреждение МИД России предопределило финал маневров
Индия идет на рискованный обгон: смена нефтяных котировок вынудила регулятора пересмотреть планы
Выглядит как шедевр из кондитерской: как приготовить идеальный тарт с клубникой дома
55 тысяч км за 68 лет: в России нашли уникальный BMW, который удивляет коллекционеров
США и Китай начали спор о введении единого стандарта времени на поверхности Луны
Крыжовник будто подменили: две летние подкормки помогут ягодам стать крупнее и слаще
Миражи рассыпались окончательно: Киев подвели к черте принятия крайне болезненных решений

Рак костей перестал быть приговором: ученые МФТИ нашли способ остановить метастазирование

Наука » Экология » Человек

Российские ученые из МФТИ, РАН и Центра перспективных исследований совершили прорыв в лечении остеосаркомы — крайне опасного вида рака костных тканей. Исследователи расшифровали биологический алгоритм, который заставляет опухолевые клетки прекращать бесконтрольное деление и терять способность к перемещению по организму. В основе новой стратегии лежит перепрограммирование белка TGF-β, который в обычных условиях часто помогает болезни захватывать новые органы, провоцируя опасные генетические мутации.

онкобольной рак больница
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
онкобольной рак больница

Механизм "переключения" агрессивности опухоли

Белок TGF-β обладает двойственной природой: он может как блокировать рост дефектных структур, так и стимулировать их развитие. При остеосаркоме злокачественное образование начинает вырабатывать этот фактор в избытке, превращая защитный ресурс в инструмент для метастазирования. Специалисты установили, что ключевым посредником в этом процессе выступает белок MDM2, который в больших концентрациях нейтрализует естественные механизмы подавления рака.

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на специалистов МФТИ, ученым удалось внедрить в эту цепочку особую микроРНК miR-16-1-3p. Она адресно блокирует производство белка MDM2, тем самым лишая опухоль защиты. В результате TGF-β перестает "подкармливать" рак и возвращается к своей исходной функции супрессора, принудительно останавливая размножение патогенных клеток.

Перспективы комбинированной терапии

Лабораторные тесты показали, что новая методика не только замедляет рост новообразований, но и радикально меняет реакцию организма на медикаменты. Пораженные ткани становятся значительно уязвимее, что позволяет использовать стандартные протоколы лечения с гораздо большей отдачей. Схожие принципы адаптации организмов к внешним угрозам изучают биологи, анализируя поведение насекомых в поисках методов защиты от них.

"Мы показали, что малая некодирующая РНК miR-16-1-3p подавляет синтез MDM2. Повышая уровень этой микроРНК, мы смогли как бы "перенастроить" сигнал TGF-β, что сделало возможным подавлять не только рост, но и метастазирование раковых клеток. Теперь, вместо того чтобы помогать раку распространяться, TGF-β в присутствии микроРНК стал практически полностью останавливать размножение и метастазирование опухолевых клеток, одновременно повышая их чувствительность к традиционной химиотерапии", — отметил в интервью партнерскому изданию основной исполнитель проекта, заместитель заведующего лабораторией персонализированной химиолучевой терапии Института биофизики будущего МФТИ  Сергей Леонов.

"Разработка методов таргетного воздействия на молекулярные сигнальные пути является наиболее перспективным направлением в современной онкологии, так как это позволяет лечить болезнь точечно, минимизируя вред для здоровых органов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Экспериментальные данные подтвердили, что чувствительность клеток к известному препарату цисплатину выросла в 13 раз. Это открывает путь к созданию новых препаратов, способных бороться даже с самыми агрессивными формами костных патологий. Однако до внедрения технологии в широкую клиническую практику медикам предстоит провести серию длительных испытаний, чтобы подтвердить безопасность метода для пациентов.

Ответы на популярные вопросы о лечении остеосаркомы

Что такое остеосаркома и почему она опасна?

Это злокачественная опухоль, поражающая кости, которая отличается крайне быстрым ростом и ранним появлением метастазов в легких и других органах.

Как работает белок TGF-β в раковых клетках?

В здоровом теле он подавляет деление клеток, но внутри опухоли его функции меняются, и он начинает стимулировать миграцию раковых клеток по телу.

В чем суть открытия российских ученых?

Они нашли способ "перенастроить" белок с помощью микроРНК, заставляя его снова блокировать развитие рака вместо помощи его распространению.

Когда новое лечение станет доступно пациентам?

На данный момент исследования находятся на стадии фундаментальных открытий и лабораторных тестов; впереди — клинические испытания на добровольцах.

Читайте также

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Недвижимость
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Аромат говорит громче слов: курица по-кавказски превратит ужин в маленький праздник
Еда и рецепты
Аромат говорит громче слов: курица по-кавказски превратит ужин в маленький праздник
США отказались от сделки на Аляске. Последствия этого решения ощутят в Одессе и Николаеве
Военные новости
США отказались от сделки на Аляске. Последствия этого решения ощутят в Одессе и Николаеве
Популярное
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость

Когда привычные кремы не справляются с ороговевшей кожей, на помощь приходят составы, способные разрушить плотный кератин и вернуть ногам былую эстетику и легкость.

Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
США отказались от сделки на Аляске. Последствия этого решения ощутят в Одессе и Николаеве
США отказались от сделки на Аляске. Последствия этого решения ощутят в Одессе и Николаеве Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Бензин АИ-95 пропадает с АЗС в Петербурге: на заправках ввели лимиты в 30 литров
Очередной перехват танкера с российской нефтью в Средиземном море вскрыл планы Парижа
Пять столиц пошли на принцип: в Берлине демонстративно сменили вектор поддержки киевского режима
Пять столиц пошли на принцип: в Берлине демонстративно сменили вектор поддержки киевского режима
Последние материалы
Граница раскалена до предела: прямое предупреждение МИД России предопределило финал маневров
Индия идет на рискованный обгон: смена нефтяных котировок вынудила регулятора пересмотреть планы
Выглядит как шедевр из кондитерской: как приготовить идеальный тарт с клубникой дома
55 тысяч км за 68 лет: в России нашли уникальный BMW, который удивляет коллекционеров
США и Китай начали спор о введении единого стандарта времени на поверхности Луны
Крыжовник будто подменили: две летние подкормки помогут ягодам стать крупнее и слаще
Рак костей перестал быть приговором: ученые МФТИ нашли способ остановить метастазирование
Миражи рассыпались окончательно: Киев подвели к черте принятия крайне болезненных решений
Науку превратили в охоту на ведьм: технический сбой алгоритмов поставил карьеры под удар
Трейд-ин в России: эксперты раскрыли правила выгодного обмена подержанного автомобиля
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.