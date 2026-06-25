Рак костей перестал быть приговором: ученые МФТИ нашли способ остановить метастазирование

Российские ученые из МФТИ, РАН и Центра перспективных исследований совершили прорыв в лечении остеосаркомы — крайне опасного вида рака костных тканей. Исследователи расшифровали биологический алгоритм, который заставляет опухолевые клетки прекращать бесконтрольное деление и терять способность к перемещению по организму. В основе новой стратегии лежит перепрограммирование белка TGF-β, который в обычных условиях часто помогает болезни захватывать новые органы, провоцируя опасные генетические мутации.

Фото: freepik.com is licensed under Free More Info онкобольной рак больница

Механизм "переключения" агрессивности опухоли

Белок TGF-β обладает двойственной природой: он может как блокировать рост дефектных структур, так и стимулировать их развитие. При остеосаркоме злокачественное образование начинает вырабатывать этот фактор в избытке, превращая защитный ресурс в инструмент для метастазирования. Специалисты установили, что ключевым посредником в этом процессе выступает белок MDM2, который в больших концентрациях нейтрализует естественные механизмы подавления рака.

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на специалистов МФТИ, ученым удалось внедрить в эту цепочку особую микроРНК miR-16-1-3p. Она адресно блокирует производство белка MDM2, тем самым лишая опухоль защиты. В результате TGF-β перестает "подкармливать" рак и возвращается к своей исходной функции супрессора, принудительно останавливая размножение патогенных клеток.

Перспективы комбинированной терапии

Лабораторные тесты показали, что новая методика не только замедляет рост новообразований, но и радикально меняет реакцию организма на медикаменты. Пораженные ткани становятся значительно уязвимее, что позволяет использовать стандартные протоколы лечения с гораздо большей отдачей. Схожие принципы адаптации организмов к внешним угрозам изучают биологи, анализируя поведение насекомых в поисках методов защиты от них.

"Мы показали, что малая некодирующая РНК miR-16-1-3p подавляет синтез MDM2. Повышая уровень этой микроРНК, мы смогли как бы "перенастроить" сигнал TGF-β, что сделало возможным подавлять не только рост, но и метастазирование раковых клеток. Теперь, вместо того чтобы помогать раку распространяться, TGF-β в присутствии микроРНК стал практически полностью останавливать размножение и метастазирование опухолевых клеток, одновременно повышая их чувствительность к традиционной химиотерапии", — отметил в интервью партнерскому изданию основной исполнитель проекта, заместитель заведующего лабораторией персонализированной химиолучевой терапии Института биофизики будущего МФТИ Сергей Леонов.

"Разработка методов таргетного воздействия на молекулярные сигнальные пути является наиболее перспективным направлением в современной онкологии, так как это позволяет лечить болезнь точечно, минимизируя вред для здоровых органов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Экспериментальные данные подтвердили, что чувствительность клеток к известному препарату цисплатину выросла в 13 раз. Это открывает путь к созданию новых препаратов, способных бороться даже с самыми агрессивными формами костных патологий. Однако до внедрения технологии в широкую клиническую практику медикам предстоит провести серию длительных испытаний, чтобы подтвердить безопасность метода для пациентов.

Ответы на популярные вопросы о лечении остеосаркомы

Что такое остеосаркома и почему она опасна?

Это злокачественная опухоль, поражающая кости, которая отличается крайне быстрым ростом и ранним появлением метастазов в легких и других органах.

Как работает белок TGF-β в раковых клетках?

В здоровом теле он подавляет деление клеток, но внутри опухоли его функции меняются, и он начинает стимулировать миграцию раковых клеток по телу.

В чем суть открытия российских ученых?

Они нашли способ "перенастроить" белок с помощью микроРНК, заставляя его снова блокировать развитие рака вместо помощи его распространению.

Когда новое лечение станет доступно пациентам?

На данный момент исследования находятся на стадии фундаментальных открытий и лабораторных тестов; впереди — клинические испытания на добровольцах.

Читайте также