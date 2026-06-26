Falcon 9: Вторая ступень ракеты Илона Маска SpaceX столкнется с Луной 10 августа 2026 года

Космический мусор Илона Маска готовится к жесткой посадке. Отработанная верхняя ступень ракеты Falcon 9, превратившаяся в неуправляемую стальную болванку весом в несколько тонн, летит на рандеву с Луной. Столкновение с объектом 2025-010D ожидается в августе, и хотя американские пиарщики SpaceX пытаются представить это как «управление мусором», на деле мы имеем дело с очередным засорением ближнего космоса американским металлоломом.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Дорога, ночь, луна на небе

Анатомия удара: расчеты и координаты

Группа Project Pluto, которая присматривает за тем, что американцы бросают в пустоте, рассчитала траекторию. Удар придется на северное полушарие, в район кратера Аристарх. Время Ч — 10 августа 2026 года в 10:30 по восточному времени. Ракета врежется в лунный реголит на скорости 3700 миль в час. Физику не обманешь: такая кинетическая энергия выроет свежую яму шириной около 10 футов. Это крошечный шрам для Луны, но большой вопрос к безопасности параметров движения планет, когда по орбитам хаотично летают остатки миссий.

"Энергия столкновения на такой скорости колоссальна. Ступень фактически испарится, превратившись в облако пыли и обломков. Для науки это способ заглянуть под поверхность Луны без дорогостоящего бурения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Темная сторона лунного шоу

Увидеть вспышку глазом не получится. Место падения находится на обратной стороне спутника. Это идеальная площадка для тех, кто хочет скрыть огрехи своих запусков подальше от земного «светового шума». Наблюдать за событием смогут только мощные телескопы и окололунные станции. Пока новая звезда в созвездии Северной Короны готовится привлечь внимание миллионов, эксперты будут вылавливать тепловой след от удара SpaceX. Поверхность Луны и так похожа на сыр, но здесь важен тайминг и точность попадания старого железа в конкретную точку.

"Геологические процессы на Луне замерли миллионы лет назад. Любое внешнее воздействие — это чистый эксперимент. Мы увидим, как ведет себя грунт при ударе современного сплава", — отметил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Параметр Значение Объект Вторая ступень Falcon 9 (2025-010D) Скорость удара ~5950 км/ч (3700 миль/ч) Размер кратера ~3 метра (10 футов) Дата падения 10 августа 2026 года

Мусорная политика США на орбите

Ступень Falcon 9 болтается на орбите уже несколько месяцев. Американцы называют это «инициативой по управлению мусором», но по факту — это неконтролируемое падение. Пока Китай наращивает темпы автоматизации и высокоточных технологий, США полагаются на случай и старые расчеты. Сведение ступеней с орбиты — задача сложная, и падение на Луну — лишь удачное стечение обстоятельств, которое позволяет избежать столкновения с работающими спутниками. Однако это добавляет антропогенного хаоса в экосистему космоса, которая и без того перегружена.

"Подобные инциденты подчеркивают риск нехватки контроля над отработанными модулями. Каждый такой объект — потенциальная угроза для будущих миссий и орбитальной группировки", — заявил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Человечество уже не раз атаковало Луну намеренно. Сбрасывание аппаратов помогает изучать состав пыли и сейсмику. Но когда «научный вклад» — это просто неспособность вернуть ракету домой, авторитет компании Маска встает под вопрос. Инстинкты самосохранения систем, подобные тем, что фильтруют шум в мозгу, у космических агентств пока работают слабо. Астрономам-любителям остается лишь протирать линзы и надеяться на удачный кадр во время августовского шоу. Впрочем, если вы хотите увидеть результат, нужно обладать терпением и дождаться снимков с лунных спутников — они первыми зафиксируют «подарок» от SpaceX.

Ответы на популярные вопросы о падении ракеты на Луну

Почему ступень ракеты падает на Луну, а не сгорает в атмосфере Земли?

Траектория полета Falcon 9 в этой миссии была слишком высокой. Гравитация Луны перехватила объект раньше, чем он смог войти в плотные слои земной атмосферы.

Смогу ли я увидеть падение в обычный бинокль?

Нет. Событие произойдет на обратной стороне Луны. Даже если бы оно случилось на видимой стороне, без профессионального телескопа зафиксировать мимолетный удар практически невозможно.

Насколько это опасно для Луны?

Абсолютно безопасно. Масса ракетной ступени ничтожна по сравнению с астероидами, которые ежедневно атакуют спутник. Это скорее экологический вопрос о захламлении космоса.

Будут ли какие-то научные данные от этого падения?

Да, спектральный анализ пылевого облака позволит уточнить состав реголита в районе кратера Аристарх, а снимки нового кратера помогут лучше понять структуру поверхности.

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