Науку превратили в охоту на ведьм: технический сбой алгоритмов поставил карьеры под удар

Научное сообщество столкнулось с парадоксом: искусственный интеллект внедряется в лаборатории быстрее, чем ученые успевают договориться о правилах игры. Пока одни используют нейросети как продвинутый калькулятор, другие превращают их в инструмент для фабрикации данных. Исследовательский отчет "Раскрывая нераскрытый потенциал ИИ" подтверждает — 71% специалистов всерьез опасаются цифрового беспредела в академической среде.

Фото: PublicDomainPictures.net by Circe Denyer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек и робот

Смешение понятий: где ошибка, а где обман

Термин "злоупотребление ИИ" превратился в мусорную корзину, куда сваливают всё подряд: от банальной невнимательности до наглого подлога. Исследователи путают халатность с криминалом. Если ученый не проверил галлюцинацию нейросети в списке литературы — это плохая работа. Если он осознанно скормил ИИ задачу "нарисуй красивый график на пустом месте" — это подлог. Сегодня эти две ситуации часто наказываются одинаково жестко, что ломает систему правосудия в науке.

"Сегодня мы видим опасный юридический вакуум: нейросеть выдает результат, а за его достоверность формально никто не отвечает. Это позволяет недобросовестным авторам прятаться за 'техническую ошибку' алгоритма", — констатировал в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Когда намеренный обман и случайный промах идут по одной статье, доверие к институтам рушится. Обучение молодых кадров становится неэффективным — они просто не понимают границ дозволенного. Тем временем аудит нейросетей в судах уже выявил аналогичную пустоту в законодательстве, которая просачивается и в академическую сферу.

Поляризация мнений: от бана до прозрачности

Отсутствие четких дефиниций породило два радикальных лагеря. Сторонники "жесткой руки" требуют пожизненных банов на публикации за любое упоминание ИИ. Оппоненты парируют: ловите не тех, кто использует код, а тех, кто скрывает этот факт. Радикализм вредит науке так же сильно, как и сам плагиат, поскольку заставляет ученых уходить в "тень" вместо того, чтобы грамотно внедрять технологии.

Тип нарушения Характер действия Непреднамеренная ошибка Некритичное использование галлюцинаций ИИ без злого умысла. Злоупотребление Скрытие факта генерации текста или манипуляция данными.

Призывы к суровым карам за фальшивые ссылки уже звучат в ведущих журналах. Но как отличить халатность от работы опытного мошенника? Без стандартов верификации любое расследование превращается в охоту на ведьм.

"Проблема в том, что ИИ может генерировать правдоподобный, но абсолютно пустой контент. В химии или физике это чревато тем, что на основе "галлюцинаций" алгоритма будут тратиться бюджеты на заведомо провальные эксперименты", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-химик Илья Сафронов.

Матрица рисков: оцениваем намерения и вред

Ученые предлагают внедрить двумерную шкалу оценки: намерения против последствий. Ответственное использование — это прозрачность и верификация. Мошенничество — это сознательная фальсификация. Все, что посередине, — неправомерное использование, которое может быть как исправимым (низкий риск), так и критическим для достоверности всей работы.

Ключ к спасению репутации — в подотчетности человека. Если вы используете ИИ для распознавания эмоций, как это делает нейросеть SONANCE, вы обязаны детально описать алгоритм и проверить результаты вручную. Слепое доверие машине в науке — это форма профессионального самоубийства.

"Любое использование автоматики в критических процессах требует жесточайшего контроля. В науке, как и в энергетике, ошибка алгоритма без человеческого надзора ведет к катастрофе", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru диспетчер энергосистемы Максим Лебедев.

Ответы на популярные вопросы об использовании ИИ в науке

Можно ли использовать ИИ для написания черновика статьи?

Да, если об этом заявлено в описании методики и каждый абзац проверен автором на фактическую точность.

Что считается самым тяжким нарушением при работе с нейросетями?

Генерация несуществующих данных или изображений (фальсификация) с целью подогнать результат под гипотезу.

Как журналы выявляют скрытое использование ИИ?

С помощью специальных детекторов и ручной проверки ссылок — нейросети часто выдумывают названия статей и авторов.

Будут ли запрещены нейросети в исследованиях полностью?

Нет, это невозможно. Задача научного сообщества — научить исследователей пользоваться ИИ так же ответственно, как микроскопом.

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