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Неандертальцы Европы: анализ 27 геномов опроверг теорию о вымирании из-за инбридинга

Наука

Миф о том, что неандертальцы вымерли из-за глупости или "плохой крови", окончательно рассыпался. Генетики заглянули в глубокое прошлое и обнаружили: наши лохматые кузены из Европы были куда успешнее, чем мы привыкли думать. Новое исследование ДНК, опубликованное в журнале Nature, доказывает: в их вымирании виноваты точно не гены. Это была мощная, разнородная и вполне процветающая цивилизация, а не кучка вырождающихся одиночек.

Неандертальцы создают смолу
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Неандертальцы создают смолу

Генетический парадокс: почему Сибирь нас обманула

Раньше всё казалось ясным: неандертальцы жили мелкими группами, спали со своими же сестрами и кузенами, что приводило к инбридингу. Генетический мусор накапливался, популяция дряхлела и в итоге просто схлопнулась. Но была одна загвоздка. Все эти выводы строились на анализе всего четырех геномов, три из которых приехали из суровой России. Эти сибирские неандертальцы жили на самой кромке своего мира, где выживать — задача не из легких.

"Пытаться судить о всей популяции неандертальцев по сибирским находкам — это как оценивать здоровье человечества по паре отшельников в тайге. Это некорректно", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Сейчас палеогенетики совершили прыжок выше головы. Они проанализировали данные еще 27 особей из северо-западной Европы — территорий Бельгии и Франции. Это как пересесть с раздолбанной телеги на сверкающий болид: данных стало в разы больше, а их качество позволило рассмотреть детали, которые раньше были скрыты за пеленой тысячелетий. Оказалось, что европейские группы чувствовали себя прекрасно.

Хозяева Европы: четыре клана и никакой изоляции

Генетический аудит показал, что поздние неандертальцы Европы (жившие около 70 000 лет назад) ничем не уступали своим предкам по богатству генофонда. Они не были кучкой изолированных маргиналов. Напротив, ученые выделили минимум четыре независимые генетические линии. Эти ребята активно перемещались, общались и менялись генами, особенно в теплые периоды, когда еды было вдоволь, а границы климатических зон расширялись.

Группа неандертальцев Состояние генофонда
Сибирские группы Высокий инбридинг, изоляция, вырождение
Европейские группы Высокое разнообразие, 4 клана, активные связи

В пещере Гойе в Бельгии исследователи нашли останки, которые намекают даже на каннибализм. Но даже такая суровость не мешала им быть "здоровой" популяцией. «Я очень рада развеять заблуждение о том, что все неандертальцы вымерли, потому что они были слишком инбредными», — рассказала Live Science Альба Боссомс Меса из Института Макса Планка. Проверка показала: генетика тут ни при чем. Если акула-гоблин смогла законсервироваться на миллионы лет без вырождения, то и неандертальцы вполне могли держаться на плаву.

"В экосистемах выживают не самые сильные, а те, кто умеет поддерживать связи. Стабильность западных популяций неандертальцев шокирует", — отметил в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Встреча миров: секс без последствий?

Самое интригующее — неандертальцы и наши предки Homo sapiens сосуществовали в Европе на протяжении 500 поколений. Мы точно знаем, что они скрещивались: у любого современного человека вне Африки есть процент неандертальской ДНК. Но новое исследование выявило странную однобокость. В генах неандертальцев из Бельгии и Франции следов человеческой крови не нашли.

Это выглядит как игра в одни ворота. Современные люди впитывали неандертальские гены, а те, в свою очередь, оставались "чистопородными". Почему так произошло? Возможно, неандертальские сообщества были менее гостеприимны к сапиенсам, пришедшим с юга. В то время как на Ближнем Востоке контакты были тесными, европейские "аборигены" могли держать дистанцию. В отличие от проектов NASA или российских ракетных двигателей, которые требуют кооперации, древние люди могли предпочитать вражду сотрудничеству.

"Отсутствие генов сапиенсов у поздних неандертальцев Бельгии — это загадка. Возможно, социальный барьер был выше биологического", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

История этих групп закончилась примерно 40 000 лет назад. Но теперь мы уверены: они не увядали медленно и печально. Это был резкий обрыв, причины которого науке еще предстоит выяснить. Может, климат, может, болезни, а может — конкуренция с агрессивными пришельцами из Африки. Пока мы гадаем, секретные аппараты Китая бороздят орбиту, а европейский телескоп Euclid ищет новые миры, напоминая, что любая цивилизация — лишь краткий миг в истории Вселенной.

Ответы на популярные вопросы о жизни неандертальцев

Почему раньше думали, что всё дело в инбридинге?

Первые образцы ДНК брали у групп, живших в изоляции в Сибири. Там неандертальцы действительно часто скрещивались с родственниками из-за малочисленности, что создало ложную картину для всего вида.

Чем неандертальцы из Европы отличались от сибирских?

Они были частью большой, взаимосвязанной сети групп. Генетическое разнообразие позволяло им лучше адаптироваться к изменениям среды и избегать болезней, характерных для близкородственного скрещивания.

Пересекались ли они с современными людьми?

Да, в Европе они жили бок о бок около 10-15 тысяч лет назад. Это примерно 500 поколений. Несмотря на это, гены сапиенсов не просочились в поздние северо-западные популяции неандертальцев.

Были ли неандертальцы похожи на нас интеллектуально?

Судя по сложности их социальной структуры и умению выживать в суровом климате, они не уступали ранним Homo sapiens. Ошибочно считать их примитивными существами, их мозг был даже больше нашего.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, биолог-эколог Аркадий Кузнецов, антрополог Артём Климов
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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