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Археологи в восторге: в Северном море найдены следы рейса, который не дошел до порта в 1664 году

Наука

В Северном море археологи наткнулись на клад, который старше современных технологий на три сотни лет. Пока датская компания Ørsted пыталась воткнуть в морское дно гигантские ветряки проекта Hornsea 3, со дна подняли не мины времен Второй мировой, а тяжелый привет из XVII века.

Корабль в шторме
Фото: Pravda.ru by Сергей Орлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Корабль в шторме

Ветряки против истории: что нашли на дне

Энергетики планируют запустить Hornsea 3 к 2027 году. Масштаб впечатляет: 230 турбин на площади в 268 квадратных миль. Этого хватит, чтобы запитать 3,3 миллиона британских домов. Но перед тем как забивать сваи, территорию начали «прочесывать» на предмет боеприпасов. Вместо ржавого железа вермахта роботы на глубине 131 фута наткнулись на три массивных слинцовых слитка.

"Случайные находки при строительстве морских объектов — норма. Но здесь мы видим четкую связь с торговыми путями прошлого. Это не просто мусор, а маркер логистики XVII века, когда морская биология еще не была наукой, а море было главной дорогой Европы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Каждый слиток весит больше 150 фунтов. По габаритам — как стандартная стиральная машина, только из чистого металла. Кроме свинца и жалкой горстки древесины, от самого корабля почти ничего не осталось. Песок и течения уничтожили корпус, оставив только самый тяжелый и ценный груз.

Свинцовый детектив: откуда слитки

На металле выбиты клейма: «IS», «EB» и «H». Точно такие же метки археологи раньше видели на обломках судна «Кеннемерланд», которое принадлежало голландской Ост-Индской компании и пошло ко дну в 1664 году. Ученые уверены: это был рейс из Англии в Нидерланды. В те времена англичане активно снабжали Амстердам и Роттердам свинцом из шахт Дербишира.

Параметр Значение
Глубина обнаружения 40 метров (131 фут)
Вес одного слитка Более 68 кг (150 фунтов)
Эпоха Вторая половина XVII века
Место назначения Нидерланды (вероятно Роттердам)

Тогда люди еще не знали, что свинец медленно их убивает. Металл шел на водопроводные трубы, тарелки, кружки и, конечно, пули. Весь быт и война держались на этих серых слитках. Сейчас артефакты готовят к переезду в Музей свинцовой промышленности Пик-Дистрикта.

"Сохранность металла в соленой воде поражает. Это как капсула времени. Пока астрономия ищет ответы в космосе, мы находим их под слоем ила. Эти слитки — прямое доказательство масштабного экспорта ресурсов, который Британия вела веками", — отметил в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Кому нужен токсичный металл прошлого

Для археологов эти «кирпичи» важнее золота. Они подтверждают маршруты, которыми ходили торговые суда между Норфолком и голландским побережьем. Это как найти потерянную накладную на товар 350-летней давности. Хотя современная структура космоса или поиски органики на Марсе кажутся важнее, история под ногами (или килем) объясняет, как строилась мировая экономика.

"Эти слитки — прямая связь с прошлым. Как морской археолог, живущий в Дербишире и не имеющий выхода к морю, я рад мысли, что эти слитки, возможно, изготовленные из дербиширского свинца, попали в море и теперь доступны для всеобщего обозрения", — заявила Элисон Джеймс, директор службы охраны наследия MSDS Marine.

Интересно, что находку скрывали целый год. Ученые ждали, пока для слитков подготовят место хранения и консервации. В морской археологии спешка — это верная смерть для артефакта. Как только дерево или старый металл достают из воды, они начинают гнить и разрушаться с бешеной скоростью из-за кислорода.

"Поднятие таких объектов требует деликатности. Малейшая ошибка в химической обработке — и артефакт превратится в труху. Это не жара в Европе, здесь процессы разрушения идут тихо, но неотвратимо", — объяснил в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Пока ученые копаются в прошлом, ветряки Ørsted продолжают расти. Огромная электростанция станет памятником новой энергии, который стоит прямо на кладбище энергии старой. Ведь уголь, железо и свинец когда-то так же меняли мир, как сегодня это делают возобновляемые источники. Природа умеет хранить секреты, будь то сигналы животных или забытые в иле тонны свинца.

Ответы на популярные вопросы о находках Hornsea 3

Почему слитки нашли только сейчас?

Территорию Северного моря начали массово сканировать только из-за строительства Hornsea 3. До этого рыболовные суда просто обходили эти участки, не подозревая, что под ними лежат обломки XVII века.

Насколько опасен этот свинец?

Слитки стабильны, пока их не начинают плавить или механически воздействовать. В музее они пройдут консервацию, исключающую выделение токсичной пыли или окислов.

Что случилось с самим кораблем?

Деревянные суда того времени редко сохраняются в Северном море целиком. Течения, корабельные черви и эрозия уничтожили органику, оставив только тяжелый металлический груз, который «всосало» в песок.

Почему на слитках разные буквы?

Клейма «IS», «EB» и «H» — это знаки владельцев шахт или плавильных заводов. Разные буквы на одном судне говорят о том, что корабль вез сборный груз от нескольких поставщиков.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, историк науки Сергей Белов, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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