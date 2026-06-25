США и Китай начали спор о введении единого стандарта времени на поверхности Луны

Ваши часы на Луне — это кусок бесполезного железа. Представьте: вы проснулись, выпили кофе, а солнце всё ещё лезет из-за горизонта. Прошло десять земных суток, а оно всё лезет. На Луне один оборот вокруг оси занимает 27,3 земных дня. Это значит, что лунные сутки — от рассвета до рассвета — растягиваются почти на месяц.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Луна

Пытаться мерить время здесь привычными оборотами стрелок — всё равно что пытаться измерить расстояние до кофейни в микронах. Вроде можно, но зачем так страдать?

Вашингтон против Пекина: чей будильник круче

США решили не изобретать велосипед и предложили использовать на Луне UTC — наше старое доброе всемирное координированное время. Логика простая: если у всех на Земле оно работает, то и в кратерах приживется. Но Китай это предложение "прочитал и удалил".

В Пекине считают, что лунное время должно синхронизироваться с ними. Китайская система завязана на местное солнечное время, которое скачет в зависимости от того, в какой именно точке лунного шарика вы припарковались.

"Это не вопрос физики, а чистая борьба за флаги. Тот, кто установит стандарт времени, фактически станет диспетчером всей Луны", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Весь этот спор похож на попытку двух соседей договориться, по какому часовому поясу им вместе жарить шашлыки, если один живёт в Токио, а другой в Нью-Йорке. Пока это звучит как забава для теоретиков, но когда на Луне появятся постоянные базы, разница в пять минут между американским модулем и китайским ровером превратит любую стыковку в лотерею со смертью.

Почему без единого времени всё взорвется

Луна перестает быть местом для коротких прогулок. Начинается эпоха строек. Энергосистемы, связь, навигация — всё это работает на таймингах. Если один прибор считает, что сейчас полдень, а другой — что вечер, пакеты данных просто будут улетать в пустоту.

Представьте, что ваш GPS вдруг переставил время назад. Вы окажетесь не в магазине, а в кювете. С Луной то же самое, только кюветом станет открытый космос.

Подход США (UTC) Подход Китая (Местное) Единый стандарт для всей планеты. Синхронизация с центром управления в Пекине. Проще координировать международные миссии. Учитывает конкретное положение солнца над базой.

"Точное время — это основа промышленной безопасности. Без единого ритма работа автоматики на разных объектах станет хаосом", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Разрыв в подходах — это симптом большой геополитической лихорадки. Космос перестал быть "общим", он стал территорией конкуренции. Технически подружить атомные часы несложно. Сложно заставить двух гигантов признать, что кто-то из них должен подчиниться чужим правилам игры.

"В истории науки величие страны часто определялось её мерками. Кто владеет эталоном, тот владеет миром", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы о лунном времени

Почему нельзя просто пользоваться часами с Земли?

Гравитация на Луне слабее. Согласно теории относительности, время там идет на микросекунды быстрее. За сутки набегает погрешность, которая сводит с ума высокоточные приборы.

Чем опасна разница в системах отсчета?

Ошибками в навигации. Если два лунохода едут навстречу друг другу, используя разные системы времени, расчет траектории может дать сбой. В худшем случае — столкновение на ровном месте.

Когда примут окончательное решение?

Четкого дедлайна нет. Но с запуском обитаемых станций (около 2030 года) игнорировать проблему станет физически невозможно.

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