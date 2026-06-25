Астрономы с помощью телескопа Джеймс Уэбб выявили слияние шести миров в глубоком космосе

Представьте, что шесть тяжелых фур на полной скорости влетели в один перекресток. Металл скручивается, искры летят, а из обломков собирается один мега-трансформер. Примерно это сейчас происходит в глубоком космосе. Астрономы навели телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST) и сеть радиотелескопов на дикий космический замес. Шесть огромных галактик со свистом врезаются друг в друга. Gravity, бессердечная ты штука! Все они прессуются в одного из самых гигантских монстров во Вселенной. Мы видим эту грандиозную аварию такой, какой она была 12 миллиардов лет назад. То есть парни начали устраивать этот перформанс, когда нашей Земли еще и в проекте не было.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Галактика

Галактический блендер: как перемолоть шесть миров

Раньше ученые чесали затылки. Как во Вселенной появляются галактики-гиганты? По старым учебникам — они должны расти медленно, как деревенский кабачок на грядке. Но реальность оказалась жестче. Они растут через тотальное насилие и слияния. Инфракрасное зрение "Джеймса Уэбба" пробило тонны космической пыли. Эта пыль веками прятала от нас подробности ДТП.

"Такие слияния — это не просто красивый салют. Это главный эволюционный лифт для древних структур. Без таких столкновений мы бы никогда не увидели объектов подобного масштаба в ранней Вселенной", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Собрать картинку воедино помогла только командная работа оборудования. Один "Уэбб" в поле не воин. Пришлось подключать наземные сети радиотелескопов. Получился гибридный снимок. Он показывает распределение газа, звезд и скрытой массы в этой адской центрифуге.

Параметр наблюдения Характеристики объекта Возраст наблюдаемой структуры 12 миллиардов лет Количество сталкивающихся объектов 6 независимых галактик Инструменты фиксации JWST (инфракрасный) + радиоинтерферометры

Черная дыра-переросток в центре урагана

Но внутри этого мальстрима есть штука пострашнее падающих звезд. В самом сердце бушующего месива формируется сверхмассивная черная дыра. Это не просто космический пылесос. Это абсолютный гравитационный босс, который жрет вещество соседних галактик наперегонки. Столкновение усложняет динамику процессов до предела. Газ закручивается в бешеные спирали. Магнитные поля рвутся и пересобираются заново.

"Центральный монстр растет за счет хаоса вокруг. Газ от сталкивающихся галактик теряет угловой момент и падает прямо в жерло черной дыры. Это провоцирует чудовищный выброс энергии", — объяснил астроном Павел Громов.

Этот процесс — часть глобальной стройки. Астрофизики пытаются составить детальную карту крупномасштабной структуры Вселенной. Мы наконец-то видим, как развивались события сразу после Большого взрыва. Каждый такой снимок — это взлом старых теорий. Привычные модели эволюции трещат по швам.

"Классические симуляции часто не успевают за наблюдениями 'Уэбба'. Физика ранней Вселенной оказывается намного агрессивнее и быстрее, чем мы думали. Галактики укрупнялись форсированными темпами", — подчеркнул учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы о космических слияниях

Почему мы видим это только сейчас?

Свет от этого столкновения шел до Земли 12 миллиардов лет. Все это время он растягивался из-за расширения Вселенной и ушел в инфракрасный диапазон. Обычные оптические телескопы видят там лишь пустоту и пыль. "Джеймс Уэбб" создавался специально под такие задачи.

Что станет с этой структурой в итоге?

Шесть галактик сольются в одну эллиптическую сверхгалактику. Она будет обладать массой в сотни раз больше нашего Млечного Пути. Все индивидуальные особенности структуры сотрутся гравитацией.

Угрожает ли это Земле?

Нет. Объект находится на безопасном расстоянии в миллиарды световых лет. Наш Млечный Путь тоже ждет слияние, но с Туманностью Андромеды и примерно через 4 миллиарда лет.

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