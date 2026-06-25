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Космос перестал быть симметричным: обнаруженные структуры лишили покоя мировые штабы

Наука » Экология » Космос

Представьте, что вы печете гигантский космический кекс. По всем законам высокой кухни (и учебникам физики), изюм в нем должен быть распределен идеально равномерно. Куда ни ткни зубочисткой — везде одинаковая плотность, одинаковый вкус. Это называется космологическим принципом: Вселенная везде одинакова и "справедлива". Но свежее исследование, опубликованное в Nature, переворачивает этот стол с десертами. Похоже, наш повар знатно напортачил, и в одной части пирога изюма больше, а в другой — зияют дыры.

Галактики в наблюдаемой Вселенной
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Галактики в наблюдаемой Вселенной

Догма в корзине: почему Вселенная — это не зеркало

Десятилетиями ученые верили: космос изотропен и гомогенен. Сложные слова для простой идеи — в небе нет "верха", "низа" или какого-то особого направления. Это база. Это фундамент. Если этот фундамент треснет, полетят к чертям все уравнения, описывающие расширение пространства и Большой взрыв. Однако Франческо Силос Лабини и Марко Галоппо из Исследовательского центра Энрико Ферми в Риме заявляют: "Ребята, мы нашли аномалию".

"В этом обзоре мы обнаружили крупномасштабные структуры, которые определяют особые направления. Вселенная оказалась гораздо сложнее, чем малюют существующие модели", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Используя данные инструмента DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument), физики просканировали миллионы галактик. Итог: материя не размазана ровным слоем масла по бутерброду. Она сбивается в огромные коррелированные системы, которые тяготеют к определенным сторонам света. Проще говоря, если вы посмотрите "налево", вы увидите одну картину мира, а "направо" — совсем другую.

Крах "лесов": чем рискует наука?

Почему это вообще должно нас волновать? Представьте, что вы строите дом, и вдруг выясняется, что гравитация работает только по вторникам. Кэтрин Фриз из Техасского университета в Остине прямо говорит: это открытие сносит "леса", на которых держится вся современная космология. Ведь если космологический принцип — вранье, то и наши представления о космической инфляции (том самом взрывном росте после рождения мира) тоже под вопросом.

Параметр теории Что считали раньше Что говорит DESI
Направление Нет предпочтений Существуют особые векторы
Материя Однородно распределена Гигантские сгустки и пустоты

Физика любит простые решения. Но, как язвит Лабини, в реальности простые решения почти никогда не работают. Мы привыкли к комфортной симметрии, но Вселенная, похоже, обладает своим характером и не хочет быть предсказуемой. Это не просто спор о цифрах — это вопрос о том, понимаем ли мы вообще, где живем.

"Claim в этой статье вступает в жесткий конфликт с тем, что мы знаем о крупномасштабной структуре. В данных того же DESI другие группы видели совсем иное", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Скепсис против сенсации: почему физики не спешат верить на слово

Научное сообщество сейчас напоминает разворошенный муравейник. Дэвид Спергель, президент Фонда Саймонса, настроен скептически. Его аргумент убийственен: если бы Вселенная действительно была такой "кривой", мы бы увидели стократные искажения в космическом микроволновом фоне (CMB) — "детском снимке" Вселенной. Но их там нет. Либо мы ослепли, либо авторы исследования приняли шум за сигнал.

Джон Пикок из Эдинбургского университета тоже не спешит открывать шампанское. Он подчеркивает: когда кто-то бьет по священным коровам физики, нужны железные доказательства. На данный момент гипотеза Лабини и Галоппо — это вызов на дуэль, но еще не победа. Сообщество ждет перепроверки данных. Пока другие группы исследователей не подтвердят эти аномалии, космологический принцип продолжит считаться законом.

"Прежде чем перекраивать учебники, нужно понять, почему эти выводы противоречат всему, что мы видели последние 30 лет. Нужна тотальная верификация", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о строении космоса

Что такое гомогенность Вселенной?

Это вера в то, что средняя плотность материи одинакова в любом куске пространства размером в сотни миллионов световых лет. Грубо говоря, Вселенная — это однородный кисель, а не кусок сыра с дырками.

Почему "изотропность" важна для ученых?

Без этого допущения мы не можем использовать общую теорию относительности для описания космоса целиком. Уравнения становятся нерешаемыми монстрами, если свойства пространства зависят от того, куда вы смотрите.

Могут ли результаты DESI быть ошибкой?

Да. В астрономии часто случаются "ложные открытия" из-за погрешностей инструментов или неверной обработки статистики. Но именно такие ошибки часто толкают науку вперед, заставляя искать новые пути.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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