Европа оказалась в зоне действия аномально горячего теплового купола из Сахары

Забудьте про уютные прогулки по Парижу. Франция официально "поплыла". В среду метеорологи зафиксировали абсолютный температурный кошмар: среднесуточный показатель по стране подпрыгнул до 30 градусов по Цельсию. Это не просто дневная жара, это среднее арифметическое дня и ночи. Прошлый рекорд 2019 года, который казался пределом, с грохотом побит.
Представьте, что на город нахлобучили огромную невидимую крышку от кастрюли. Это и есть "тепловой купол". Область высокого давления буквально вжимает горячий воздух в землю и не дает ему уходить. В Бордо столбик термометра пробил отметку в 41,8 градуса. В Казо жара и вовсе дошла до безумных 43,6 градуса. Города превратились в бетонные печи, которые не остывают даже после заката.
"Такие аномалии — это не просто 'жаркое лето'. Это сбой системы. Атмосфера блокирует циркуляцию, и мы получаем локальный ад, который может стоять неделями", — объяснил в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.
Воздух из Сахары беспрепятственно заходит в Европу. Великобритания уже вывесила "красный" уровень опасности — второй раз за пять лет. В Испании жара за 38 градусов стала обыденностью. Весь регион превратился в одну большую зону бедствия, где плавится асфальт и закипают двигатели.
Жара убивает напрямую. Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню озвучил страшные цифры: только за неделю утонули 40 человек. Люди в панике бросаются в воду, чтобы спастись от зноя, но организм не выдерживает температурного шока. Гибнут старики в своих квартирах и дети, оставленные в раскаленных автомобилях. Зной — это тихий убийца, который бьет по самому слабому звену.
|Город / Регион
|Пиковая температура (°C)
|Казо (Франция)
|43.6
|Бордо (Франция)
|41.8
|Париж (Франция)
|40.3
|Испания (отдельные районы)
|> 38.0
|Великобритания
|36.0
"Экстремальные температуры вызывают резкий рост смертности из-за сердечно-сосудистых катастроф. Организм просто 'кипит' изнутри, не успевая сбрасывать лишнее тепло", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru метеоролог Сергей Баранов.
Если кто-то думает, что это случайность — посмотрите на цифры. С 1947 года во Франции было 52 волны тепла. Но 60% из них случились уже после 2000 года. Глобальное потепление подкидывает в "топку" лишние 2,5 градуса, делая каждый новый рекорд всё более смертоносным. Планета просто меняет настройки, к которым мы привыкли.
"Мы наблюдаем не просто погодный экстремум, а смену антропогенного ландшафта. Города больше не справляются с отводом тепла, инфраструктура буквально трещит", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.
Это погодное явление, при котором область высокого давления удерживает горячий воздух над определенной территорией, работая как крышка термоса.
Разница между температурой воздуха и воды вызывает холодовой шок, судороги и остановку сердца при резком погружении.
Исследования показывают, что именно изменение климата делает такие волны тепла более частыми, затяжными и горячими — в среднем на 2-3 градуса выше нормы.
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