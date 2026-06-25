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Европа оказалась в зоне действия аномально горячего теплового купола из Сахары

Наука » Экология » Природа

Забудьте про уютные прогулки по Парижу. Франция официально "поплыла". В среду метеорологи зафиксировали абсолютный температурный кошмар: среднесуточный показатель по стране подпрыгнул до 30 градусов по Цельсию. Это не просто дневная жара, это среднее арифметическое дня и ночи. Прошлый рекорд 2019 года, который казался пределом, с грохотом побит.

Дымка над городом и раскалённое солнце
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Дымка над городом и раскалённое солнце

Тепловой купол: почему Европа задыхается

Представьте, что на город нахлобучили огромную невидимую крышку от кастрюли. Это и есть "тепловой купол". Область высокого давления буквально вжимает горячий воздух в землю и не дает ему уходить. В Бордо столбик термометра пробил отметку в 41,8 градуса. В Казо жара и вовсе дошла до безумных 43,6 градуса. Города превратились в бетонные печи, которые не остывают даже после заката.

"Такие аномалии — это не просто 'жаркое лето'. Это сбой системы. Атмосфера блокирует циркуляцию, и мы получаем локальный ад, который может стоять неделями", — объяснил в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.

Воздух из Сахары беспрепятственно заходит в Европу. Великобритания уже вывесила "красный" уровень опасности — второй раз за пять лет. В Испании жара за 38 градусов стала обыденностью. Весь регион превратился в одну большую зону бедствия, где плавится асфальт и закипают двигатели.

Жатва зноя: первые жертвы аномалии

Жара убивает напрямую. Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню озвучил страшные цифры: только за неделю утонули 40 человек. Люди в панике бросаются в воду, чтобы спастись от зноя, но организм не выдерживает температурного шока. Гибнут старики в своих квартирах и дети, оставленные в раскаленных автомобилях. Зной — это тихий убийца, который бьет по самому слабому звену.

Город / Регион Пиковая температура (°C)
Казо (Франция) 43.6
Бордо (Франция) 41.8
Париж (Франция) 40.3
Испания (отдельные районы) > 38.0
Великобритания 36.0

"Экстремальные температуры вызывают резкий рост смертности из-за сердечно-сосудистых катастроф. Организм просто 'кипит' изнутри, не успевая сбрасывать лишнее тепло", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru метеоролог Сергей Баранов.

Статистика выживания: климат меняет правила

Если кто-то думает, что это случайность — посмотрите на цифры. С 1947 года во Франции было 52 волны тепла. Но 60% из них случились уже после 2000 года. Глобальное потепление подкидывает в "топку" лишние 2,5 градуса, делая каждый новый рекорд всё более смертоносным. Планета просто меняет настройки, к которым мы привыкли.

"Мы наблюдаем не просто погодный экстремум, а смену антропогенного ландшафта. Города больше не справляются с отводом тепла, инфраструктура буквально трещит", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о жаре в Европе

Что такое тепловой купол?

Это погодное явление, при котором область высокого давления удерживает горячий воздух над определенной территорией, работая как крышка термоса.

Почему люди тонут во время жары?

Разница между температурой воздуха и воды вызывает холодовой шок, судороги и остановку сердца при резком погружении.

Связано ли это с глобальным потеплением?

Исследования показывают, что именно изменение климата делает такие волны тепла более частыми, затяжными и горячими — в среднем на 2-3 градуса выше нормы.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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