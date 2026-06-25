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Западная Австралия шокирует: 3 миллиарда лет тайны под землёй

Наука

Геологи окончательно подтвердили: в Западной Австралии находится старейшее место падения астероида на планете. Ударная структура Миралга (Miralga Impact Structure), которую также называют куполом Норт-Поул, получила точную дату рождения. Космический камень врезался в Землю 3,02 миллиарда лет назад. Это не просто дыра в земле, а редчайший свидетель эпохи, когда наша планета была совсем юной и постоянно получала "тумаки" из космоса.

Астероид рядом с Землёй
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Астероид рядом с Землёй

Как взламывали код времени: кристаллы-сейфы

Раньше ученые только догадывались, что кратер в Пилбаре — древний. Но "древний" в геологии — понятие растяжимое, как резина на старых кедах. Чтобы превратить догадки в цифры, команда под руководством доктора Криса Киркленда взялась за тяжелую артиллерию — цирконы. Эти кристаллы — настоящие терминаторы микромира. Они плевать хотели на эрозию, выветривание и время. Дмитрий Лапшин объясняет, что циркон запирает внутри себя информацию о моменте своего создания, становясь идеальной капсулой времени.

"Циркон работает, как черный ящик самолета. После любого кошмара он сохраняет данные о температуре и давлении в момент удара. Это позволило нам не гадать, а точно назвать возраст структуры", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Масштаб катастрофы: 30 километров тишины

Представьте себе астероид размером с пару хороших гор, летящий на скорости в десятки километров в секунду. В момент соприкосновения с поверхностью энергия выделяется такая, что скалы испаряются. В итоге на территории нынешней Западной Австралии остался кратер диаметром в 30 километров. Это примерно как обвести кольцом весь современный город-миллионник. Удар буквально перепахал кору Земли, создав кольцевое геологическое образование, которое дожило до наших дней.

Параметр Значение структуры Миралга
Точный возраст 3,02 миллиарда лет
Диаметр воронки Около 30 километров
Местоположение Регион Пилбара, Австралия
Метод анализа Датирование по кристаллам циркона

"Геология Пилбары уникальна — это один из немногих 'заповедников' нетронутой архейской коры. Найти там такой артефакт — все равно что обнаружить рабочий паровой двигатель в куче современного металлолома", — отметил в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Почему это важно для истории планеты

Земля — это планета-чистюля. Она постоянно перерабатывает свою кору через движение тектонических плит, стирая следы прошлого. Поэтому найти кратер, которому три миллиарда лет — это невероятная удача. Находка, описанная в журнале Nature Geoscience, доказывает: молодая Земля была настоящим тиром для астероидов. Эти удары не просто оставляли ямы, они меняли состав атмосферы, ландшафт и, возможно, подталкивали эволюцию жизни.

"Такие находки меняют наше представление о ранней Земле. Удары астероидов были регулярными инъекциями энергии, которые формировали геологический облик целых континентов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы о кратере Миралга

Почему этот кратер нашли именно в Австралии?

Западная Австралия сидит на очень старой и стабильной тектонической плите. В то время как другие части мира перемалывались землетрясениями и извержениями, этот кусок суши оставался относительно спокойным 3 миллиарда лет.

Может ли там упасть что-то еще?

Вероятность такая же, как и везде. Но ученые изучают структуру Миралга не ради прогнозов, а чтобы понять, как планета реагировала на космические атаки в прошлом.

Как цирконы показывают возраст?

В них есть уран, который со временем распадается и превращается в свинец. Измерив это соотношение, ученые вычисляют время застывания кристалла. Это как песочные часы, которые запустили в момент удара астероида.

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Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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