Западная Австралия шокирует: 3 миллиарда лет тайны под землёй

Геологи окончательно подтвердили: в Западной Австралии находится старейшее место падения астероида на планете. Ударная структура Миралга (Miralga Impact Structure), которую также называют куполом Норт-Поул, получила точную дату рождения. Космический камень врезался в Землю 3,02 миллиарда лет назад. Это не просто дыра в земле, а редчайший свидетель эпохи, когда наша планета была совсем юной и постоянно получала "тумаки" из космоса.
Раньше ученые только догадывались, что кратер в Пилбаре — древний. Но "древний" в геологии — понятие растяжимое, как резина на старых кедах. Чтобы превратить догадки в цифры, команда под руководством доктора Криса Киркленда взялась за тяжелую артиллерию — цирконы. Эти кристаллы — настоящие терминаторы микромира. Они плевать хотели на эрозию, выветривание и время. Дмитрий Лапшин объясняет, что циркон запирает внутри себя информацию о моменте своего создания, становясь идеальной капсулой времени.
"Циркон работает, как черный ящик самолета. После любого кошмара он сохраняет данные о температуре и давлении в момент удара. Это позволило нам не гадать, а точно назвать возраст структуры", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Представьте себе астероид размером с пару хороших гор, летящий на скорости в десятки километров в секунду. В момент соприкосновения с поверхностью энергия выделяется такая, что скалы испаряются. В итоге на территории нынешней Западной Австралии остался кратер диаметром в 30 километров. Это примерно как обвести кольцом весь современный город-миллионник. Удар буквально перепахал кору Земли, создав кольцевое геологическое образование, которое дожило до наших дней.
|Параметр
|Значение структуры Миралга
|Точный возраст
|3,02 миллиарда лет
|Диаметр воронки
|Около 30 километров
|Местоположение
|Регион Пилбара, Австралия
|Метод анализа
|Датирование по кристаллам циркона
"Геология Пилбары уникальна — это один из немногих 'заповедников' нетронутой архейской коры. Найти там такой артефакт — все равно что обнаружить рабочий паровой двигатель в куче современного металлолома", — отметил в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.
Земля — это планета-чистюля. Она постоянно перерабатывает свою кору через движение тектонических плит, стирая следы прошлого. Поэтому найти кратер, которому три миллиарда лет — это невероятная удача. Находка, описанная в журнале Nature Geoscience, доказывает: молодая Земля была настоящим тиром для астероидов. Эти удары не просто оставляли ямы, они меняли состав атмосферы, ландшафт и, возможно, подталкивали эволюцию жизни.
"Такие находки меняют наше представление о ранней Земле. Удары астероидов были регулярными инъекциями энергии, которые формировали геологический облик целых континентов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.
Западная Австралия сидит на очень старой и стабильной тектонической плите. В то время как другие части мира перемалывались землетрясениями и извержениями, этот кусок суши оставался относительно спокойным 3 миллиарда лет.
Вероятность такая же, как и везде. Но ученые изучают структуру Миралга не ради прогнозов, а чтобы понять, как планета реагировала на космические атаки в прошлом.
В них есть уран, который со временем распадается и превращается в свинец. Измерив это соотношение, ученые вычисляют время застывания кристалла. Это как песочные часы, которые запустили в момент удара астероида.
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