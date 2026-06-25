В природе давно идёт тайный сговор: животные разных видов научились договариваться между собой

Животные общаются сложнее, чем кажется. Новый взгляд на межвидовое сотрудничество показывает, как сигналы помогают разным видам работать вместе. Птицы указывают на мед, рыбы чистят морских обитателей. Это партнерство строится на обмене информацией.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Гризли и волк в дикой природе

Синхронизация без чувств

Виды, которые едва ли понимают мир одинаково, умудряются координировать свои действия. Как им это удается? Птица-медоуказчик криками ведет людей к пчелиным ульям. Территорию очищают от паразитов. Бородавочники встают в позы, будто просят о помощи. Так они намекают птицам и мелким млекопитающим, что готовы к "процедуре".

"Они синхронизируют действия ради общих ресурсов, например, еды. Или обменивают одно на другое — доступ к еде взамен на защиту от хищников", — пояснила доктор Кэти Данкли из Оксфордского университета. Ее интересовало, как обмен информацией делает такой тесный межвидовой контакт возможным.

Люди и медоуказчики — классика жанра. Первые идут за вторыми к пчелиным гнездам. Забирают мед, оставляя птицам воск и личинок. Птицы сыты, люди с медом.

"Случаи координации ради общих ресурсов или услуг — обычное дело. Нас волновало, как информация позволяет так слаженно действовать разным видам", — сказала доктор Кэти Данкли, ведущий автор исследования.

Риски и выгоды общения

Общение — это не только поиск партнера. Оно помогает начать сотрудничество, наладить процесс и не дать себя объегорить. Взаимодействие разных видов — дело рискованное. Поэтому надежные сигналы очень ценны.

Яркая окраска и специфические движения — визитная карточка чистильщиков. Они так показывают хищным рыбам: "Я здесь, чтобы снять паразитов, не трогайте меня". Те понимают и терпят. Личинки бабочек семейства Lycaenidae тоже молодцы. Они издают химические и звуковые сигналы. Муравьи вместо того, чтобы их съесть, берут под защиту.

Вид партнёрства Механизм коммуникации Птица-медоуказчик и человек Специальные крики, указывающие путь к меду Рыба-чистильщик и рифовые рыбы Яркая окраска, характерные движения, сигнализирующие о безопасности Личинки бабочек Lycaenidae и муравьи Химические и вибрационные сигналы, побуждающие к защите

Многие используют несколько каналов связи. Следить только за внешними проявлениями — значит упустить главное.

Гибкость сигналов

Не все межвидовые сигналы одинаково прочны. Некоторые позы рыб-чистильщиков остаются неизменными. Другие сигналы меняются. Рыбаки и дельфины — пример. Дельфины показывают, когда лучше закинуть сети.

"В межвидовом сотрудничестве сигналы зависят от среды, участников и даже от того, врожденный сигнал или приобретенный. Это показывает, насколько гибка межвидовая коммуникация", — отметил доктор ван дер Вал из Института африканской орнитологии им. Фицпатрика.

Развитие коммуникации

Системы общения между видами развиваются. Сначала это могут быть простые указания, не предназначенные для связи. Со временем они превращаются в четкие сигналы. Поведение, изначально служившее другим целям — например, уход за потомством, — адаптируется для сотрудничества.

"Изучение передачи информации между видами помогает понять, как возникают и меняются системы коммуникации", — добавила доктор Данкли.

Обширный коллектив

Обзор — результат семинара в Кембридже. Ученые из антропологии, биологии, лингвистики собрались изучать межвидовое сотрудничество. Всего 58 авторов.

Ответы на популярные вопросы о межвидовой коммуникации

Что такое межвидовое сотрудничество?

Это взаимодействие между животными разных видов, которое приносит пользу обеим сторонам. Например, птицы, указывающие людям путь к меду, и люди, которые оставляют им часть добычи.

Какие формы коммуникации используют животные?

Животные используют движения, звуки (крики), визуальные демонстрации и химические сигналы. Они также могут применять комбинацию нескольких каналов связи, включая осязание и вибрации.

Всегда ли межвидовая коммуникация взаимовыгодна?

В большинстве случаев это так, иначе сотрудничество не возникло бы. Однако механизмы коммуникации также помогают управлять рисками и избегать эксплуатации, когда один вид пытается получить преимущество за счет другого.