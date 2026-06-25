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Марс не отпускает главную интригу: в древнем озере нашли следы, ведущие к жизни

Наука » Экология » Космос

Марсоход Perseverance обнаружил в кратере Езеро сотни органических соединений, замурованных в древних аргиллитах. Эти находки стали самым надежным подтверждением наличия сложного углерода на Красной планете за всю историю исследований. Ученые нашли молекулы в тех же слоях, где ранее фиксировали потенциальные следы жизнедеятельности микробов. Теперь научное сообщество пытается понять, является ли этот углерод остатком древнего супа из бактерий или продуктом сухой геологии. Результаты полевых работ приближают нас к ответу на вопрос о населенности Марса в далеком прошлом.

Поверхность Марса
Фото: Freepik by vecstock
Поверхность Марса

Углеродный след в марсианской грязи

Робот Perseverance вгрызся в поверхность кратера Езеро и выдал сенсацию. В двух кусках аргиллита — это такая окаменевшая глина — приборы нащупали сотни органических молекул. Это не просто угольная пыль, а сложные макромолекулы, которые на Земле обычно строят живые клетки. Аргиллиты нашли в районе Брайт-Энджел, где когда-то плескалась вода древней речной дельты.

"Обнаружение таких соединений вне кратера Гейл доказывает, что органика могла покрывать весь Марс миллиарды лет назад", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Исследователи называют эти данные железными. Раньше подобные сигналы были слабыми и путаными, но теперь спектрометры сработали четко. Углерод в камнях оказался на удивление свежим. Он не развалился от жесткой радиации и не сгорел в агрессивной среде. Это значит, что либо порода очень прочная, либо слои обнажились совсем недавно по космическим меркам.

Лазеры против тайн кратера Езеро

Для поиска ответов использовали инструмент SHERLOC. Эта штука стреляет ультрафиолетовым лазером в камни и смотрит, как они светятся в ответ. Каждый минерал и молекула поют свою песню на определенной частоте. Карта распределения углерода показала странную вещь: в одном камне органика дружит с силикатами, а в другом — спряталась среди карбонатов и сульфатов.

Тип находки Значение для науки
Макромолекулярный углерод Главный кирпич для сборки сложных систем
Аргиллитовые слои Консервант, сохранивший молекулы миллиарды лет
Леопардовые пятна Возможные отпечатки работы древних микроорганизмов

Физика процесса проста. Если вы видите сложный углерод в осадочных породах, вы ищете источник. На Земле такие находки почти всегда означают, что здесь кто-то жил и умер. Марсоход наткнулся на участок Водопад Чеява, где камни покрыты пятнами, напоминающими шкуру леопарда. Такие узоры часто возникают там, где бактерии меняют химию камня ради энергии.

"Нам нужно понимать, что приборы марсохода фиксируют только наличие вещества, но не его происхождение", — отметил специально для Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Живые микробы или мертвые камни

Радость фанатов инопланетян пока сдерживает сухая логика. Углерод может взяться из атмосферы или прилететь с метеоритами. Космический мусор падает на Марс постоянно, удобряя почву органикой. Есть и геологический путь: горячая вода и газы в недрах планеты могут варить сложные молекулы без всякого участия микробов. Ученые не спешат открывать шампанское.

Главная засада в том, что Perseverance — это разведчик, а не полноценная лаборатория. Он находит интересные образцы и пакует их в трубки. Чтобы поставить точку в споре, нужно притащить эти камни на Землю. Только мощные напольные микроскопы смогут отличить скелет микроба от случайного нагромождения атомов в кристалле сульфата.

"Природные процессы на Марсе могли создавать имитации органических следов за счет радиации", — подчеркнул в интервью Pravda.Ru инженер-энергетик Сергей Мартынов.

Сейчас Марс выглядит как заброшенная стройплощадка. У нас есть кирпичи, есть даже следы раствора, но мы не знаем, был ли здесь возведен дом. Каждая новая дыра в скале, просверленная Perseverance, добавляет аргументов тем, кто верит в обитаемое прошлое Красной планеты. Ждем посылку с камнями.

Что именно нашел марсоход?

Инструменты зафиксировали макромолекулярный углерод. Это крупные и сложные цепочки атомов, которые являются основой для любой известной нам формы жизни. Их нашли в твердой озерной породе.

Означает ли это, что на Марсе точно была жизнь?

Нет, стопроцентной гарантии нет. Углерод может иметь абиотическое происхождение — например, образоваться при падении метеоритов или в результате вулканической активности глубоко под землей.

Почему важен именно кратер Езеро?

Миллиарды лет назад здесь была дельта реки и глубокое озеро. Вода — лучший растворитель и среда для развития сложных систем. Если жизнь на Марсе и была, то искать ее останки логичнее всего именно в таких илистых отложениях.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, инженер-энергетик Сергей Мартынов
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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