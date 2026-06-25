Море разделило их без единой волны: морские гиганты начали говорить на двух разных языках

Кашалоты в Средиземном море окончательно превратились в затворников и теперь активно делят общий язык на отдельные диалекты. Две группы китов, запертых внутри Гибралтара, веками выстраивали собственные системы общения, используя ритмичные щелчки. Новое исследование доказывает, что восточные и западные кланы уже не просто соседи, а носители разных культурных кодов. Ученые расшифровали тысячи звуковых паттернов, чтобы понять, как социальная изоляция превращает единый вид в закрытые сообщества. В этой истории замешаны тысячи лет истории и странные акустические привычки, напоминающие развитие человеческих наречий.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Кашалоты общаются под водой

Морские фанаты домашнего уюта

Кашалоты заплыли в Средиземноморье через Гибралтар примерно 20 000 лет назад. С тех пор они решили, что выходить наружу — плохая затея. Эти гиганты игнорируют миграцию в океан и живут в полной изоляции. Тейлор Херш из Бристольского университета называет их странными ребятами, которые добровольно заперлись в бассейне, ставшим для них ловушкой и домом одновременно.

"Это абсолютно нестандартное поведение для таких крупных хищников, которые обычно преодолевают тысячи миль", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Киты общаются с помощью код — коротких серий щелчков. Это их удостоверение личности и социальный маркер. Группы самок с детенышами используют такие звуки, чтобы понимать, кто свой, а кто чужой. Раньше считалось, что все средиземноморские кашалоты говорят на одном языке, но анализ пяти тысяч записей разрушил эту теорию.

Ритмичные коды греческих глубин

Оказалось, что обитатели восточной части моря, живущие у берегов Греции, сменили темп речи. Их фирменный сигнал состоит из трех щелчков и паузы перед финальным четвертым ударом. Западные киты у Балеарских островов чеканят этот ритм строго и неизменно. А вот восточные кланы заметно ускоряются, превращая привычное послание в быструю скороговорку.

Группа кашалотов Особенности общения Западная (Испания) Консервативный медленный ритм 3+1 Восточная (Греция) Ускоренный темп и разнообразие сигналов

Интересно, что восточные киты иногда переходят на западный манер. Это выглядит как использование устаревшего сленга или осознанное подражание предкам. Исследователи называют такие случаи моментами ностальгии. Западные же группы остаются верны своему медленному стандарту и не меняют привычки веками.

"Любые изменения в коммуникации внутри замкнутой системы указывают на начало глубокого распада старых связей", — объяснил специально для Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Тысячи лет акустического дрейфа

Разрыв между диалектами увеличивается крайне медленно. Кашалоты доживают до 70 лет, поэтому девятнадцать лет наблюдений для них — лишь короткий эпизод. Формирование новых наречий шло параллельно с историей человечества. Пока античные греки и римляне строили города, киты в глубинах меняли частоту и скорость своих щелчков. Греческие кашалоты явно стараются выделиться на фоне остальных. Гашпер Бегуш из проекта CETI сравнивает это с молодежным сленгом. Новые поколения создают свои фишки, чтобы обозначить принадлежность к конкретной тусовке. Если оставить их в покое еще на десять тысяч лет, диалекты превратятся в полноценные разные языки кланов.

"Мы видим процесс дробления единой инженерной системы звуков на локальные узлы", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Сейчас популяция в море насчитывает всего пару тысяч особей. Они считаются вымирающими, что делает их культурную обособленность еще более хрупкой. Любой сбой в этой среде может стереть уникальные звуковые коды навсегда. Кашалоты продолжают свои подводные разговоры, пока мы только начинаем понимать смысл их щелчков.

Ответы на популярные вопросы о кашалотах

Зачем китам нужны эти щелчки?

Для кашалотов это полноценный инструмент навигации и способ узнать своих родственников в кромешной темноте океана.

Почему они не уплывают в океан?

Гибралтарский пролив открыт, но местная группа за тысячи лет привыкла к условиям Средиземноморья и полностью игнорирует внешний мир.

Могут ли они понимать друг друга?

Да, восточные киты умеют воспроизводить диалект западных соседей, что доказывает наличие общей памяти.

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