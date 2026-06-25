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Загадка стала только глубже: среди десятков древних скелетов не нашли ни одного мужчины

Наука » Экология

Археологи вскрыли генетические секреты загадочного родственника человека в южноафриканской пещере. Останки Homo naledi возрастом около 300 тысяч лет годами ставили науку в тупик своими странными привычками и строением тела. Свежий анализ белков показал, что все найденные в глубине подземелий скелеты принадлежат женщинам. Это открытие переворачивает представления о социальных ритуалах древних видов и заставляет ученых искать пропавших мужчин.

Древний череп — ключ к эволюции человека
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Древний череп — ключ к эволюции человека

Женский мир в каменном лабиринте

Проект Восходящая звезда с 2013 года выдает одну странность за другой. Исследователи под руководством Ли Бергера достали из узких лазов две дюжины скелетов существ с крошечным мозгом, но почти человеческими руками. Раньше считалось, что среди находок есть и самцы, и самки. Крупные кости автоматически записывали на счет сильного пола. Реальность оказалась намного сложнее и интереснее привычных схем.

"Такой результат выглядит крайне необычно для любой древней стоянки или места захоронения", — отметил специально для Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Ситуация напоминает закрытый клуб. В человеческой истории не было примеров кладбищ, где лежали бы только женщины. Ли Бергер считает, что речь идет о культурном отборе. Возможно, древние существа специально выбирали, кого именно хоронить в глубине пещерной системы. Если это так, то Homo naledi обладали сложным поведением задолго до появления современных людей.

Зубы в качестве паспорта

ДНК в жарком климате Африки распадается слишком быстро. Ученые переключились на палеопротеомику — метод изучения древних белков. Они проанализировали 20 зубов, выделив белок амелогенин. Он кодируется генами AMELX и AMELY. Второй вариант встречается только у мужских особей. Команда не нашла ни одного следа AMELY ни в одном из исследованных образцов.

"Технологии позволяют вытягивать информацию из материалов, которые раньше считались пустыми камнями", — рассказал эксперт Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Даже основные скелеты вида, которые раньше считали мужскими из-за их массивности, оказались женскими. Это рушит старую методику определения пола по размеру костей. Теперь исследователям придется полностью переписать описание вида. Мужские особи Homo naledi до сих пор остаются невидимками для науки. Ученые допускают, что ген AMELY мог просто исчезнуть у этого вида, но вероятность такого события у всей группы крайне мала.

Признак Homo naledi
Объем мозга Сопоставим с апельсином
Строение рук Приспособлены для манипуляций
Место находок Глубокие пещерные камеры
Пол найденных особей Только женский

Связи сквозь тысячелетия

Протеомный анализ преподнес еще один сюрприз. Выяснилось, что Homo naledi делит общий вариант гена, отвечающего за выработку коллагена, с другим видом — Paranthropus robustus. Эти существа жили в той же местности гораздо раньше, около миллиона лет назад. У современных людей, неандертальцев и денисовцев такого варианта гена нет. Это указывает на скрытые тропы родства в глубоком прошлом.

"Нам не хватает данных по другим видам, чтобы сложить этот пазл целиком", — объяснил в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Поиск ответов продолжается. Ученым нужно найти останки других древних обитателей Африки, чтобы понять масштаб связей. Пока Homo naledi остается самым странным представителем нашего генеалогического древа. Каждое новое исследование добавляет вопросов о том, как существа с крошечным мозгом могли создавать сложную структуру общества и разделять своих мертвых по непонятным признакам.

Ответы на популярные вопросы о Homo naledi

Зачем изучать белки вместо ДНК?

Белки гораздо прочнее. В условиях Африки цепочки наследственности рвутся быстро, а зубная эмаль консервирует белковые структуры на сотни тысяч лет. Это дает шанс заглянуть в прошлое там, где обычные методы бессильны.

Могли ли в пещере быть мужчины?

Анализ 20 особей не выявил ни одного мужского признака. Это не исключает их существования в группе, но говорит о том, что в пещеру попадали только женщины. Либо мужчины имели генетическую аномалию, скрывающую их пол.

Как они попадали в пещеры?

Путь в камеры Dinaledi крайне сложен. Нужно преодолевать узкие щели и вертикальные спуски. Это подтверждает версию о намеренном перемещении тел, а не о случайной гибели группы.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, историк науки Сергей Белов, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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