Привычная реанимация не сработает: на борту Тяньгун испытали методики выживания в невесомости

Китайские космонавты на борту станции "Тяньгун" провели уникальную тренировку по сердечно-легочной реанимации и экстренной помощи в условиях невесомости. Экипаж миссии "Шэньчжоу-23" отрабатывал навыки спасения коллег в ситуации, когда традиционные земные методы медицины бессильны из-за отсутствия гравитации. Этот этап подготовки стал критически важным для реализации планов Китая по организации длительных экспедиций и строительству баз в глубоком космосе.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Космонавт на станции

Медицина в невесомости: почему земные навыки не работают

На Земле реанимация опирается на вес тела спасателя, который давит на грудную клетку пациента. В космосе, где всё парит, передать усилие невозможно без специальной фиксации. Члены экипажа "Шэньчжоу-23" — Чжу Янчжу, Чжан Чжиюань и Ли Цзяин — тестировали методики, позволяющие эффективно проводить закрытый массаж сердца и другие манипуляции, буквально пристегиваясь к пострадавшему и элементам станции.

"В условиях микрогравитации жидкости в организме распределяются иначе, а инструменты так и норовят улететь. Отработка движений до автоматизма — единственный способ спасти жизнь, когда задержка связи с Землей не позволяет ждать совета из центра управления", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Крайне важно понимать, как меняется биомеханика движений. Даже ввод инъекции требует фиксации обеих рук и пациента, иначе отдача от шприца оттолкнет медика в противоположную сторону. Эти навыки критичны, учитывая, что человечество все чаще фиксирует аномальные призрачные свечения в мезосфере и другие признаки изменения среды, требующие постоянного присутствия наблюдателей на орбите.

Год на орбите: испытание человеческого организма

Миссия "Шэньчжоу-23", стартовавшая в мае 2026 года, стала площадкой для беспрецедентного эксперимента по годичному пребыванию человека в космосе. Главная цель — изучить деградацию костной ткани и атрофию мышц. Китайские ученые планомерно готовят почву для освоения Луны, где автономность экипажа будет абсолютной.

Длительная изоляция заставляет исследователей искать новые способы поддержания здоровья. Пока одни изучают, как вещества на Титане и Плутоне могут указывать на основы жизни, китайские специалисты фокусируются на "внутренней вселенной" человека — его метаболизме и микрофлоре.

"Длительное пребывание в космосе радикально меняет обмен веществ. Мы видим, как отсутствие нагрузки на скелет буквально вымывает кальций, превращая кости в хрупкое стекло. Годовая миссия — это предел, за которым начинаются необратимые изменения", — объяснила в беседе с Pravda.Ru биолог Ольга Николаева.

Микробиом и мозг: секреты адаптации к космосу

Одним из самых сложных приборов на станции стал космический рамановский спектрометр. С его помощью экипаж изучает связь между бактериями в кишечнике и общим самочувствием. Оказывается, состав микрофлоры на орбите меняется так сильно, что это может спровоцировать депрессию или снижение иммунитета. Это похоже на то, как масштабная подземная сеть грибных нитей поддерживает жизнь целых лесов на Земле — внутри нас существует такая же важная экосистема.

Параметр Изменения в космосе Мышечная масса Быстрая атрофия без специальных тренировок Костная плотность Потеря до 1-2% объема ежемесячно Зрительное восприятие Искажение пространственных связей и движения Микрофлора Снижение биоразнообразия полезных бактерий

Параллельно проводятся тесты на интуитивное понимание физических законов. В невесомости мозг перестает правильно интерпретировать сигналы от глаз и вестибулярного аппарата, что может привести к фатальным ошибкам при управлении кораблем.

Психология и принятие решений вдали от Земли

В стрессовой ситуации человек склонен к необдуманным поступкам. На "Тяньгун" исследуют, как распознавание эмоций и когнитивные способности сохраняются под прессом многомесячной изоляции. Ученым важно знать, сможет ли командир принять верное решение, если связь с ЦУП прервется, как это часто бывает при изучении загадок ядра Млечного Пути из-за помех.

"Психологическая устойчивость в космосе важнее физической силы. Когда экипаж понимает, что помощи ждать неоткуда, даже мелкий конфликт может перерасти в катастрофу. Мы учим их не просто медицине, а хладнокровию", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Ответы на популярные вопросы о космической медицине

Как проводят реанимацию в невесомости?

Врач и пациент должны быть жестко прикреплены к корпусу станции или друг к другу специальными ремнями, чтобы усилия нажатия на грудную клетку не разбрасывали их в разные стороны.

Почему космонавты теряют костную массу?

Без гравитационной нагрузки организм "решает", что тяжелый скелет ему больше не нужен, и начинает выводить кальций через почки, что также ведет к риску образования камней.

Как невесомость влияет на мозг?

Происходит отек зрительного нерва из-за прилива крови к голове, что временно или постоянно ухудшает зрение. Также мозг заново учится определять "верх" и "низ".

Зачем изучать кишечник космонавтов?

Микробы влияют на выработку серотонина и работу иммунитета. Нарушение баланса бактерий в замкнутом пространстве станции может сделать экипаж уязвимым к любым инфекциям.

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