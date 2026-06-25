Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Западная Австралия шокирует: 3 миллиарда лет тайны под землёй
Правда ли, что без супа желудок страдает? Вся истина о вреде сухой еды для ЖКТ
Унизительный статус в чужой стране: экс-ведущий Первого канала описал горькую реальность жизни в Израиле
20 минут на коврике вместо часа в зале: тренировка, после которой ничего не болит, а вес уходит
Загадка стала только глубже: среди десятков древних скелетов не нашли ни одного мужчины
Густые брови возвращаются без татуажа: привычки влияют на них сильнее, чем возраст
Евгений Блех прокомментировал создание новой системы прозрачности в ЖКХ Ростовской области
Сухое тесто, карамель и тимьян: творожная галета с яблоками перевернёт представления о десертах
Самозанятые рискуют потерять свободу заработка: фрилансеров ждут неожиданные правила контроля

Экология под угрозой в Тихом океане: уничтожение гигантской орбитальной станции спровоцирует катастрофу

Наука

NASA готовится к масштабному финалу эксплуатации Международной космической станции (МКС). Гигантскую конструкцию весом в сотни тонн планируют буквально утопить в пустынных водах Тихого океана в конце этого десятилетия. Однако экологи и юристы бьют тревогу: падение крупнейшего рукотворного объекта в истории человечества может обернуться непредсказуемыми последствиями для океанских экосистем, а правовые лазейки позволяют космическим державам избегать ответственности за загрязнение международных вод.

МКС над Карибским морем
Фото: Wikimedia Commons by Earth Science and Remote Sensing Unit, Lyndon B. Johnson Space Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
МКС над Карибским морем

Сценарий гибели: как SpaceX поможет уронить станцию

После двух десятилетий работы на орбите МКС физически устарела. Управление правительственной отчетности США (GAO) подтвердило: эксплуатация станции завершится контролируемым спуском. Согласно графику, с 2028 года лаборатория начнет постепенно терять высоту за счет торможения в атмосфере. Решающий толчок в 2029 году даст специальный корабль USDV от компании Илона Маска.

"Несмотря на то что большая часть конструкции сгорит при входе в плотные слои атмосферы, тугоплавкие элементы — титановые баки, детали двигателей и крепежи — полетят вниз на огромной скорости. Подобные события напоминают редкие небесные явления, такие как вспышка новой звезды, но с гораздо более приземленными последствиями", — объяснил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Целью выбран район Точки Немо — наиболее удаленное от суши место на планете. NASA убеждено, что это гарантирует безопасность людей. Однако масштаб объекта — размером с футбольное поле — делает операцию беспрецедентной. 

Токсичное наследие и глубоководные риски

Организация The Ocean Foundation во главе с Марком Сполдингом настаивает на том, что влияние сотен тонн обломков на морское дно изучено слабо. Глубоководные экосистемы крайне хрупки, и появление там чужеродных материалов, остатков топлива или тяжелых металлов может нарушить пищевые цепочки. Это особенно тревожно на фоне того, как уровень Тихого океана растет из-за накопленной тепловой энергии, что и без того дестабилизирует среду.

"Дно океана — это не пустыня. Даже в Точке Немо жизнь существует, пусть и в экстремальных условиях. Любое вмешательство такого масштаба — это стресс для биоты. Мы до сих пор не до конца понимаем, как продукты распада материалов станции поведут себя под огромным давлением в течение десятилетий", — отметил в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Параметр операции Характеристика
Планируемый год затопления 2029-2030
Масса станции Более 400 тонн
Место падения Тихий океан (Точка Немо)
Основной исполнитель (спуск) SpaceX (корабль USDV)

Важно помнить, что современные измерительные приборы часто несовершенны. Аналогично тому, как ученые годами не замечали техносигналы из космоса из-за помех, мы можем упускать из виду тонкие химические изменения в воде, вызванные коррозией космического мусора.

Юридический вакуум: кто ответит за мусор в океане?

Сегодня международное право требует компенсаций, если спутник падает на город или ферму. Но если обломки тонут в нейтральных водах, ответственности за экологический ущерб фактически нет. США и другие участники проекта МКС могут просто оставить обломки на дне, не обременяя себя дорогостоящими очистными работами. Это напоминает ситуацию, когда у берегов Турции находят древние суда: их груз спустя века становится историей, но современный пластик и металл станут лишь мусором.

"Правовые нормы в открытом море архаичны. Утилизация МКС создаст прецедент. Если мы разрешим безнаказанно топить такие объекты сегодня, то завтра океан превратится в свалку для крупных коммерческих станций, которые уже начинают массово производить частные компании", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Пока NASA фокусируется на логистике спуска, экологи призывают пересмотреть договоры. Океан не должен быть "бесплатной свалкой" только потому, что он находится далеко от глаз. Подобно тому, как мозг включает механизм фокусировки на важном, человечеству пора сконцентрироваться на сохранении земной среды, даже если решение находится за тысячи километров от берега. Иначе поиск внеземной жизни будет выглядеть лицемерно на фоне уничтожения жизни в собственных океанах.

Ответы на популярные вопросы о затоплении МКС

Почему нельзя оставить МКС на орбите навсегда?

Без регулярной корректировки высоты двигателями и доставки топлива станция сама упадет через несколько лет из-за сопротивления атмосферы. Неконтролируемое падение 400-тонного объекта на жилые районы недопустимо.

Что такое Точка Немо?

Это условная точка в океане, максимально удаленная от любой суши (около 2700 км). Из-за отсутствия течений и малого количества питательных веществ этот район считается биологически бедным, что делает его "кладбищем спутников".

Сгорит ли станция полностью?

Нет. По оценкам экспертов, от 10% до 40% массы станции может достичь поверхности воды. В основном это элементы из титана, нержавеющей стали и керамики, которые выдерживают жар при входе в атмосферу.

Будут ли обломки поднимать со дна?

В текущем плане NASA таких работ не предусмотрено. Подъем фрагментов с глубины в несколько километров стоит колоссальных денег, и правовых обязательств для этого на данный момент не существует.

Читайте также

Экспертная проверка: астрофизик Алексей Руднев, биолог-эколог Аркадий Кузнецов, инженер по информационной безопасности Максим Петров
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Курорты Краснодарского края в зоне риска, но пляжи полны: как туристы адаптировались к угрозам
Россия
Курорты Краснодарского края в зоне риска, но пляжи полны: как туристы адаптировались к угрозам
Бензин АИ-95 пропадает с АЗС в Петербурге: на заправках ввели лимиты в 30 литров
Новости Санкт-Петербурга
Бензин АИ-95 пропадает с АЗС в Петербурге: на заправках ввели лимиты в 30 литров
Финансовая западня захлопнулась: в Хабаровском крае начались массовые аресты имущества граждан
Хабаровск
Финансовая западня захлопнулась: в Хабаровском крае начались массовые аресты имущества граждан
Популярное
Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке

Владельцы загородной недвижимости столкнулись с волной взысканий за привычную стоянку, которая внезапно попала в зону контроля дорожных инспекторов.

Заплатите 5000 за свою же дачу: ГАИ начала штрафовать за парковку прямо на участке
Найдено решение, как остановить хаос на АЗС: биржу зачистят от спекулянтов — бензин пойдет напрямую на заправки
Найдено решение, как остановить хаос на АЗС: биржу зачистят от спекулянтов — бензин пойдет напрямую на заправки
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента
Рабочий план по захвату Приднестровья принят в Румынии. Молдавия поддержит Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Люди сравнивают цифры: последний обмен телами вбил клин между Киевом и реальностью
ВС РФ вышли к окраинам города Сумы после установления контроля над Иволжанским
Перехватчики вышли на новый рубеж: гиперзвук устроил переворот в военной математике Запада
Перехватчики вышли на новый рубеж: гиперзвук устроил переворот в военной математике Запада
Последние материалы
Евгений Блех прокомментировал создание новой системы прозрачности в ЖКХ Ростовской области
Экология под угрозой в Тихом океане: уничтожение гигантской орбитальной станции спровоцирует катастрофу
Сухое тесто, карамель и тимьян: творожная галета с яблоками перевернёт представления о десертах
Самозанятые рискуют потерять свободу заработка: фрилансеров ждут неожиданные правила контроля
Грунтовка вместо комфорта на Майорке: занятия сына Марии Мироновой выявили странности Испании
Журналист Петр Рузавин признан иноагентом после вступления в ряды ВСУ
Коварное гостеприимство: популярный продукт из холодильника лишает ежей шанса на выживание
Бюрократия окончательно капитулировала: привычный порядок назначения пенсий уходит в прошлое
Бензин АИ-100: когда это не просто топливо, а бомба замедленного действия?
Осадок на дне вызвал подозрения? Как отличить настоящий полезный квас от химической газировки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.