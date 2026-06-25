Мировой космос содрогнулся: секретный аппарат Пекина выпустил на орбите неизвестное устройство

Китайский многоразовый космический аппарат "Шэньлун" в очередной раз подтвердил репутацию самого секретного проекта Пекина. В ходе своей четвертой миссии "Божественный дракон" отделил от себя неопознанный объект, который теперь дрейфует на околоземной орбите. Наблюдатели и системы слежения зафиксировали маневр, который не был анонсирован официально, что породило волну дискуссий о реальных целях эксплуатации этого "челнока".

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Запуск ракеты

Радары зафиксировали неизвестного соседа

Коммерческая сеть мониторинга LeoLabs обнаружила объект в непосредственной близости от китайского космоплана. Находка была сделана с помощью радара Tracker в Новой Зеландии. Уникальность ситуации в том, что новый спутник или фрагмент оборудования не значится ни в одном международном каталоге, что исключает версию о встрече с обычным космическим мусором.

"Китай демонстрирует крайне высокую дисциплину в вопросах орбитальной скрытности. Пока мировые агентства обсуждают, как европейские приборы видят миллионы миров в глубинах галактики, под нашим носом происходят операции, которые технически сложно даже просто зафиксировать", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Развертывание на орбите: случайность или план?

Анализ данных системы LeoLabs Delta показал, что объект не просто "пролетал мимо", а отделился непосредственно от "Шэньлуна". Подобная активность уже наблюдалась в предыдущих полетах аппарата. Эксперты предполагают, что Китай использует космоплан для вывода микроспутников или тестирования систем обслуживания аппаратов в вакууме. Примечательно, что даже при таком уровне секретности точность вывода объектов сопоставима с лучшими мировыми стандартами, как это показывают современные параметры отечественных двигателей, бьющих рекорды эффективности.

"Вывод малых нагрузок с борта многоразового носителя — это отработка технологии гибкого реагирования. Объект может быть чем угодно: от тестовой мишени для стыковки до системы связи, которая должна работать в паре с основным кораблем", — объяснил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Почему "Шэньлун" вызывает опасения на Западе

Китайский аппарат часто сравнивают с американским X-37B. Оба проекта окутаны тайной, оба способны находиться в космосе сотни дней и возвращаться на аэродром. Однако именно активность Пекина вызывает нервную реакцию в Штатах. Объект уже внесен в каталог Космических сил США, но военные аналитики так и не смогли определить его назначение.

Технологии сближения: возможности и риски

Внимание специалистов приковано к операциям сближения и осмотра (RPO). Умение аппарата маневрировать рядом с другим объектом — это ключ к ремонту спутников и дозаправке. Но те же технологии позволяют инспектировать и нейтрализовать чужие космические активы. Западные страны внимательно следят за тем, как "Дракон" проверяет свои системы энергоснабжения, включая развертывание солнечных панелей.

"Современные орбитальные маневры требуют безупречной точности систем управления. Любая ошибка может привести к образованию облака мусора, масштаб которого будет сравним с тем, как человеческая жадность губит Каспий. Китай действует очень осторожно, оттачивая инженерные навыки в условиях полной секретности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы о миссии "Шэньлун"

Зачем Китай скрывает детали полета?

Технологии многоразовых космопланов имеют двойное назначение. Закрытость данных позволяет испытывать новые системы, не раскрывая стратегических возможностей перед конкурентами, в первую очередь — США.

Может ли этот объект быть космическим мусором?

LeoLabs и Космические силы США подтверждают контролируемый характер отделения. Мусор не ведет себя так — объект отделился от аппарата штатно, что указывает на выполнение заложенной программы.

Как долго "Шэньлун" может находиться в космосе?

Благодаря наличию солнечных батарей и многоразовой конструкции, аппарат способен проводить на орбите многие месяцы, периодически совершая маневры по изменению высоты и наклонения орбиты.

Какие аналоги есть у этого аппарата?

Прямым аналогом является американский X-37B. Оба концептуально напоминают уменьшенные копии "Шаттлов", приспособленные для долговременных автономных миссий без экипажа.

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