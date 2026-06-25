Артемида может опоздать на Луну: NASA обнаружило слабое место, о котором не говорили вслух

Американская лунная программа "Артемида" столкнулась с критическим износом земной инфраструктуры, который делает заявленные сроки миссии практически невыполнимыми. Пока NASA планирует высадку человека на Луну в 2027 году, выяснилось, что Космический центр Кеннеди физически не способен обеспечить одновременную подготовку нескольких сверхтяжелых ракет. Дороги, заасфальтированные еще в эпоху "Аполлонов", рискуют буквально рассыпаться под весом современных носителей, а нехватка мощностей по подаче топлива может парализовать запуски на месяцы.

Фото: Wikipedia by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Штаб NASA

Инфраструктурный тупик: дороги из прошлого века

Состояние транспортных артерий на Космическом побережье США близко к аварийному. Протяженность дорожной сети здесь составляет 372 километра, но большая часть покрытия укладывалась еще в 1960-х годах. Ученые и инженеры бьют тревогу: старое полотно не рассчитано на вес и частоту перемещения новых сверхтяжелых ракет. Это создает риск повреждения дорогостоящего оборудования еще на этапе транспортировки к стартовому столу.

"Нагрузка на логистику при подготовке лунной миссии в разы превышает всё, с чем NASA сталкивалось в последние десятилетия. Если старое дорожное покрытие просядет под многотонной платформой, это сорвет график запусков не на недели, а на годы", — отметил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Проблемы усугубляются состоянием специализированных коммуникаций. Газопроводы для транспортировки азота и гелия растянуты более чем на 64 километра. Текущие мощности не позволяют обслуживать сразу нескольких крупных заказчиков, что уже привело к переносу ряда испытаний. Пока специалисты ищут выходы из кризиса, любители астрономии следят за другими объектами: вспышка новой звезды вскоре может стать видимой невооруженным глазом, отвлекая внимание от земных проблем космонавтики.

Топливный голод и логистический хаос

Технический отчет экспертов выявил фундаментальную проблему: Космический центр Кеннеди не может одновременно заправлять систему SLS и ракету New Glenn компании Blue Origin. Узким местом стала система подачи газообразного азота (GN2). В случае попытки параллельной подготовки миссий оборудование потребует остановки на регламентные работы длительностью до двух месяцев.

"Для успеха Artemis-3 требуется филигранная точность. Один только Starship должен совершить около 15 технических взлетов для дозаправки перед отправкой к Луне. Малейший сбой в подаче газов или топлива на Земле превращает эту цепочку в невыполнимую задачу", — пояснил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Ситуация с New Glenn уже осложнилась недавним инцидентом. Взрыв ракеты во время испытаний на заправку нанес серьезный урон стартовому комплексу SLC-36. Это сужает и без того ограниченные возможности площадки. На фоне таких земных сложностей научные поиски продолжаются: ученые признают, что старые методы поиска инопланетного разума часто оказываются неэффективными из-за технических ограничений нашей аппаратуры.

Параметр инфраструктуры Текущее состояние Протяженность дорог 372 км (износ с 1960-х годов) Сеть газопроводов (N2/He) Свыше 64 км (низкая производительность) Необходимый бюджет 1 миллиард долларов Темп обновления объектов Цикл в 260 лет (при норме 66 лет)

Миссия под угрозой: цена вопроса в миллиард долларов

Для полноценной модернизации объектов NASA требуется не менее 1 миллиарда долларов, однако на данный момент правительство выделило лишь 250 миллионов. При нынешнем финансировании полное обновление инфраструктуры займет более двух с половиной веков, что делает планы по быстрой колонизации Луны нереалистичными.

"Мы видим разрыв между политическими амбициями и технической реальностью. Без кратного увеличения инвестиций в наземные системы сама ракета может быть готова, но она просто не доедет до старта", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru физик Александр Козлов.

Лунная гонка требует не только новых двигателей, но и элементарного поддержания дорог и труб. Пока США пытаются решить бюджетные споры, климатические изменения на планете продолжают ставить рекорды. Метеорологи предупреждают, что глобальный термостат разогревается из-за аномалий в Тихом океане, что может добавить экстремальных погодных условий и в работу космодромов.

Ответы на популярные вопросы о программе Artemis

Почему дороги космодрома не справляются с нагрузкой?

Большая часть транспортной сети была спроектирована и построена в 1960-х годах. Вес современных сверхтяжелых носителей и частота их перевозки значительно превышают проектные возможности старого асфальтового покрытия.

Сколько денег не хватает NASA для модернизации?

Дефицит составляет 750 миллионов долларов. Общая стоимость необходимых работ оценивается в 1 миллиард, тогда как выделено лишь 250 миллионов.

В чем сложность одновременных запусков SLS и New Glenn?

Инфраструктура подачи азота не имеет достаточной пропускной способности. Работа с одной ракетой требует полной концентрации ресурсов системы, что исключает параллельную подготовку другого носителя.

Как взрыв New Glenn повлиял на планы запусков?

Инцидент во время заправки серьезно повредил стартовый комплекс SLC-36, что ограничивает количество доступных площадок и создает дополнительную нагрузку на оставшиеся мощности центра Кеннеди.

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