В космосе никто не экономит так: российский двигатель установил рекорд, который считали недостижимым

Российский ракетный двигатель РД-0124 установил мировой рекорд эффективности, демонстрируя феноменальную экономичность в космосе. Инженеры добились того, что силовая установка способна создавать тягу в один килограмм-силу на протяжении почти шести минут, расходуя при этом всего один килограмм горючего. Такие показатели делают воронежскую разработку уникальной на глобальном рынке космических технологий, оставляя далеко позади западные аналоги в сегменте кислородно-керосиновых систем.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Астронавт в открытом космосе

Физика рекорда: что такое удельный импульс

В госкорпорации "Роскосмос" раскрыли детали работы двигателя РД-0124. Ключевой параметр его эффективности — удельный импульс в вакууме — составляет 359 секунд. Для понимания масштаба: это означает, что двигатель может удерживать тягу в 1 кгс в течение этого времени, потратив лишь один килограмм топливной массы. Подобная экономичность критически важна для вывода тяжелых грузов на орбиту, так как позволяет использовать меньше топлива и брать больше полезной нагрузки.

"Такие показатели достигаются за счет совершенной системы сгорания и точнейшей настройки всех узлов. Когда мы говорим о секундах удельного импульса, каждая единица — это результат сложнейших расчетов, позволяющих выжимать максимум энергии из каждого грамма керосина", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Разработкой агрегата занималось воронежское Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА), которое входит в структуру НПО "Энергомаш". Инженерам удалось создать конструкцию, которая стабильно работает в пустоте, где внешнее давление не мешает расширению газов в сопле, что и позволяет достигать столь высоких цифр. Пока исследователи изучают крайне отдаленные объекты, например, звезды в центре Галактики, отечественное двигателестроение обеспечивает надежный "транспорт" для подобных миссий.

Где работают "рекордсмены" из Воронежа

Сегодня РД-0124 является "рабочей лошадкой" для третьей ступени ракет-носителей "Союз-2.1б". Однако потенциал конструкции позволил создать целое семейство модификаций. Например, версия РД-0124А интегрирована в современные ракеты "Ангара", а модификация РД-0124МС готовится для использования в перспективном "Союзе-5". Развитие таких технологий требует не только математической точности, но и понимания поведения материалов в экстремальных условиях.

"Для обывателя шесть минут на килограмме топлива кажутся пустяком, но в масштабах ракеты, где счет идет на тонны, такая эффективность становится решающим фактором. Это позволяет ракете лететь дальше и точнее, минимизируя лишний вес", — отметил в беседе с Pravda.Ru учитель физики Александр Козлов.

Точность работы подобных систем важна не меньше, чем коррекция атомных часов при изменении скорости вращения Земли. Малейший сбой в подаче компонентов превратит рекордный импульс в катастрофу, поэтому российские инженеры уделяют особое внимание надежности автоматики.

Мировое первенство на жидком кислороде

Особого внимания заслуживает модификация РД-0124МС. В пустоте её удельный импульс достигает 361 единицы. В Роскосмосе подчеркивают: на сегодняшний день это абсолютный мировой рекорд среди всех ракетных двигателей, использующих топливную пару "жидкий кислород — углеводородное горючее" (керосин). Россия продолжает удерживать технологическое лидерство в космосе, несмотря на активное развитие частных компаний на Западе.

Модификация двигателя Удельный импульс (сек) РД-0124 359 РД-0124МС 361 (мировой рекорд)

Сравнение характеристик показывает, что российская школа двигателестроения нашла идеальный баланс между тягой и расходом ресурсов. Это напоминает эволюционные успехи в природе, когда выигрывает не самый крупный, а самый эффективный, как это произошло в истории развития мозга птиц и их стратегий выживания.

"Создание двигателя с импульсом свыше 360 секунд на керосине — это предел возможностей современной химии и металлургии. Мы вплотную приблизились к теоретическому максимуму для данного вида топлива", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-химик Илья Сафронов.

Ответы на популярные вопросы о ракетных двигателях

Почему высокая эффективность двигателя измеряется в секундах?

Секунды в удельном импульсе показывают время, в течение которого двигатель может создавать тягу в 1 единицу веса, расходуя при этом 1 единицу массы топлива. Чем больше секунд, тем меньше горючего нужно ракете.

Почему РД-0124 называют рекордсменом?

Потому что среди всех двигателей на паре "кислород-керосин" в мире ни одна другая установка не достигла показателя в 361 секунду удельного импульса в вакууме.

Как экономия топлива помогает космонавтике?

Каждый сэкономленный килограмм топлива — это возможность поставить на космический аппарат дополнительное оборудование, еду для экипажа или научные приборы.

Где производят эти двигатели?

Производство и разработка сосредоточены в Воронеже, в Конструкторском бюро химавтоматики (КБХА), входящем в состав НПО "Энергомаш".

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