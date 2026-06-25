Следы инопланетян или древних цивилизаций? Почему ландшафт Кольского полуострова взрывает мозг

Горы Кольского полуострова регулярно будоражат умы любителей тайн. Стоит увидеть необычный выступ или симметричный склон — и в ход идут теории о "древних цивилизациях" и "рукотворных пирамидах". Давайте отложим фантастику и посмотрим, как работает геология без привлечения инопланетян.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Ardfern, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ мегалиты

Геология против фантастики

Ловозерские тундры и район Сейдозера полны необычных форм рельефа. Люди часто принимают естественные каменные выступы за древние постройки. Симметрия здесь — результат работы природы, а не зодчих. Археологи десятилетиями изучают регион и не находят следов инженерных работ по созданию пирамид. Любой такой "монумент" при ближайшем рассмотрении оказывается хаотичным скоплением обломков.

"Люди склонны искать порядок там, где его нет. Наш мозг заточен под поиск паттернов. Если камень напоминает угол, сознание достраивает остальное. С геологической точки зрения перед нами обычные выходы кристаллических пород, которые деформировались под весом ледников", — разъяснил геолог Алексей Трофимов.

Что на самом деле создали люди

Человек на Кольском полуострове действительно оставил след. Культура саамов подарила нам сейды — культовые камни. Часто это валуны, установленные на подставках. Встречаются также гурии — сложенные из плит пирамидки, используемые как ориентиры или ритуальные метки. Однако их нельзя путать с масштабными рукотворными строениями.

Характеристика Кольские "пирамиды" Происхождение Тектонические и ледниковые процессы Материал Местная коренная порода

Сравнение природных объектов и рукотворных памятников показывает отсутствие следов обработки инструментами. Природа работает медленно, но эффективно.

Как ледники режут камень

Мурманская область — кусок древнего Балтийского щита. Породы здесь старые и крайне твердые. Ледник работал как гигантский наждак. Он давил на поверхность, срезал выступы и шлифовал склоны. После таяния льда поработали перепады температур. Вода попадала в трещины, замерзала и разрывала монолиты. Так появлялись симметричные гряды и "ступени", которые сегодня принимают за стены древних зданий.

"Подобные скальные останцы крайне обманчивы. Эрозия всегда выбирает путь наименьшего сопротивления, создавая видимость геометрии. Это чистая физика разрушения, без всякой мистики", — отметил ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы о Кольских пирамидах

Действительно ли форма пирамид идеальна?

Нет, это оптическая иллюзия, вызванная желанием человека найти понятную форму в хаосе природных обломков.

Почему пирамиды находят только сейчас?

Их не находят — их интерпретируют. В прошлые века путешественники относились к ним спокойнее, чем современные энтузиасты.

Могут ли в Мурманской области скрываться неизвестные цивилизации?

Археологи не нашли ни одного свидетельства существования культуры, способной к строительству строений такого масштаба.

Как отличить природный объект от сейда?

Сейды имеют следы вмешательства: установку на опоры или специфическую группировку, не свойственную естественным осыпям.

"Люди склонны игнорировать факты, если они рушат красивую легенду. Но для специалиста научный метод — единственный способ подтвердить реальность находки", — констатировал историк науки Сергей Белов.

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