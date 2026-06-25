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125 миллионов лет пережили всё вокруг: акула-гоблин открыла неожиданную сторону жизни глубин

Наука » Экология » Природа

Океанографы впервые сняли на видео акулу-гоблина в естественной среде на глубине Тихого океана. Этот хищник не менялся 125 миллионов лет и раньше попадал в руки ученых только в виде мертвых туш из рыболовных сетей. Кадры зафиксировали жизнь рыбы в центральной части океана, где ее присутствие раньше считалось невозможным. Наблюдения расширяют границы обитания вида и заставляют пересмотреть карты подводного мира.

Акула-гоблин в океане
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Акула-гоблин в океане

Встреча в глубокой бездне

Подводные аппараты поймали в объектив живое ископаемое у острова Джарвис и в Тонганской впадине. Акула-гоблин Mitsukurina owstoni славится костяным наростом на морде и челюстями, которые выстреливают вперед для захвата добычи. Эти кадры стали первыми в истории записями здоровой особи в свободном плавании. Раньше научное сообщество довольствовалось изучением полусгнивших останков или умирающих рыб, поднятых с крючков. Давление на поверхности убивает глубоководных жителей слишком быстро. Теперь же приборы беспристрастно зафиксировали спокойное движение хищника в толще воды.

"Обнаружение живой особи на такой глубине доказывает износостойкость природных конструкций", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Аарон Джуда из Гавайского университета обнаружил запись случайно, просматривая архивы экспедиции Ocean Exploration Trust. До этого момента считалось, что акулы-гоблины обитают только у берегов Японии, Австралии и США. Кадры с дистанционного аппарата "Геркулес" опровергли это убеждение. Рыба спокойно патрулировала склоны подводной горы. Второе столкновение произошло в Тонганской впадине через пять лет. Там камеру с приманкой опустили на 700 метров глубже привычного лимита для этого отряда. Оказалось, что ламнообразные акулы освоили гораздо более суровые горизонты.

"Глубоководные условия создают специфические риски для техники, но природа справляется с давлением лучше любого металла", — подчеркнул специально для Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Новые горизонты Тихого океана

Эти находки меняют представление об устройстве океанических экосистем. Центральная часть Тихого океана долгое время казалась пустой зоной для этого конкретного вида. Исследователи из Миндеру-Университета Западной Австралии подтвердили, что ареал обитания хищника охватывает почти всю планету. Акула-гоблин — это не просто редкий зверь. Это машина для выживания, которая не требовала модернизации миллионы лет. Ученые теперь могут включить этот вид в региональные охранные списки. Пустоты на карте заполняются реальными данными.

"Любое вмешательство человека в такие скрытые зоны требует тщательного контроля за чистотой среды", — объяснила в интервью Pravda.Ru инженер по охране окружающей среды Олег Никитин.

Результаты наблюдений за хищником

Параметр наблюдения Обнаруженный факт
Место встречи Центральная часть Тихого океана
Рекордная глубина На 700 метров больше нормы
Возраст родословной Около 125 миллионов лет

Ответы на популярные вопросы об акуле-гоблине

Где именно нашли акул?

Первую особь заметили у подводной горы рядом с островом Джарвис, вторую — на дне Тонганской впадины.

Почему их так сложно найти?

Они живут в бездне, куда не проникает солнечный свет и где давление раздавливает обычные лодки.

Чем опасен этот вид?

Для человека акула не опасна из-за огромной разницы в условиях жизни, но ее челюсти — смертельный капкан для рыб.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, инженер по охране окружающей среды Олег Никитин
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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