Звёздное марево рассыпалось: европейский прибор разглядел миллионы миров в сердце Галактики

Европейский космический аппарат Euclid подготовил беспрецедентный портрет центра Млечного Пути, на котором запечатлено более 60 миллионов звезд. Космический детектив потратил всего 26 часов, чтобы заглянуть в самое сердце нашей галактики и создать изображение, детализация которого позволяет ученым различать отдельные светила там, где другие телескопы видят лишь ослепительное световое марево. Этот массив данных станет фундаментом для масштабной охоты на экзопланеты в районе так называемого галактического балджа.

Фото: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, CFHT by J.-C. Cuillandre and E. Bertin (CEA Paris-Saclay), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Млечный путь

Космический детектив в сердце Галактики

Основная задача телескопа Euclid — разгадка тайн темной энергии, которая заставляет Вселенную расширяться с ускорением. Однако невероятная зоркость прибора пригодилась и для "ближнего" космоса. Центральный балдж Млечного Пути — это чрезвычайно плотное скопление звезд, где обычная оптика пасует из-за чрезмерной яркости и концентрации объектов. Euclid смог обойти эти ограничения, зафиксировав 51 уже известную систему и заложив базу для поиска новых миров. Учитывая, что в 2026 году производство роботов и развитие технологий достигли небывалых высот, обработка таких огромных массивов визуальных данных стала вопросом ближайшего времени.

"Euclid обладает уникальной способностью отделять свет каждой конкретной звезды в условиях невероятной скученности. Это позволяет нам использовать его снимки как эталонные карты для сравнения с последующими наблюдениями", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Наблюдение за центром Галактики критически важно для обнаружения событий микролинзирования. Жан-Филипп Болье из Института астрофизики в Париже пояснил, что для фиксации этого эффекта требуются участки неба, буквально "набитые" звездами. Чем выше плотность объектов, тем больше шансов заметить искривление света, вызванное гравитацией пролетающей планеты или звезды-соседки. Поиск таких редких явлений часто напоминает попытку услышать радиосигналы из космоса сквозь плотную завесу помех.

Гравитационные линзы: как увидеть невидимое

Микролинзирование — это форма гравитационного линзирования, возникающая, когда массивный объект деформирует саму ткань пространства-времени. Свет от фоновой звезды, проходя через это искривление, огибает препятствие и усиливается. Если у звезды-линзы есть планета, она вносит крошечные возмущения в общую картину светимости. За последние два десятилетия наземные обсерватории нашли таким способом около 300 экзопланет, но Euclid выводит эту работу на новый уровень, фиксируя состояние систем еще до того, как произошло выравнивание объектов. Похожим образом работают механизмы в нашем мозгу, когда фильтрация нейронов позволяет концентрироваться на важном объекте, игнорируя хаотичный фон.

"Метод микролинзирования хорош тем, что он позволяет находить небольшие, холодные планеты на далеких орбитах — аналоги нашего Урана или Нептуна. Традиционные методы поиска чаще находят лишь раскаленные гиганты вблизи звезд", — объяснил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Параметр миссии Значение / Характеристика Время экспозиции центра Галактики 26 часов Количество зафиксированных звезд Более 60 миллионов Известные планетные системы в кадре 51 система Главная цель исследования Темная энергия и микролинзирование

Для обнаружения события линзирования требуется около 20 дней непрерывных наблюдений, поэтому Euclid сам по себе не "поймал" момент прохождения планеты за свои сутки работы. Однако он создал идеальную "карту прошлого". Когда будущие телескопы, такие как Nancy Grace Roman, обнаружат всплеск яркости, ученые смогут поднять архивы Euclid и точно рассчитать массу и скорость открытой планеты, зная, как звезды выглядели до их совмещения. Это особенно актуально, так как многие экзопланеты остаются незамеченными из-за несовершенства текущих алгоритмов поиска.

Фундамент для будущих открытий

Наталья Рексини из Института астрофизики отметила, что Euclid уже захватил изображения всех звезд, которые в будущем станут участниками событий линзирования для других обсерваторий. Это создает временную привязку, позволяющую подтверждать массу планет с точностью, недоступной при разовом наблюдении. Данные также пригодятся для изучения коричневых карликов, двойных звезд и движения пылевых облаков в нашей галактике. Вспышка интереса к подобным небесным телам напоминает ажиотаж, который вызывает редкое небесное явление, доступное для наблюдения без специальных приборов.

"Этот проект доказывает, что даже за короткое время мощный телескоп способен собрать данные, которые будут кормить научное сообщество десятилетиями. Мы получили не просто фото, а детальный чертеж центра Галактики", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Масштаб работы впечатляет даже искушенных исследователей. Команда Euclid смогла реализовать потенциал миссии далеко за пределами её изначального профиля. Теперь астрономы всего мира имеют в распоряжении самый точный визуальный документ центра Млечного Пути, сравнимый по значимости с тем, как раскопки майя открывают забытые цивилизации в земных джунглях.

Ответы на популярные вопросы о миссии Euclid

Почему Euclid эффективнее других телескопов в центре Галактики?

Благодаря высокой разрешающей способности он способен "разделить" плотно расположенные звезды, которые для других приборов сливаются в единое яркое пятно.

Что такое балдж Млечного Пути?

Это центральное выпуклое уплотнение галактики, состоящее из огромного количества звезд, газа и пыли, окружающее сверхмассивную черную дыру.

Как планеты помогают искривлять свет?

Планеты, обладая массой, создают гравитационное поле, которое работает как линза, немного искажая и усиливая свет звезд, расположенных за ними.

Почему Euclid наблюдал эту зону всего 26 часов?

Этого времени было достаточно для создания детальной карты, которая станет эталоном. Основное время телескоп тратит на изучение глубокого космоса и темной материи.

Читайте также