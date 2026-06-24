У Земли появился невидимый тормоз: сутки начали меняться быстрее, чем за 3,6 миллиона лет

Глобальное потепление начало влиять на фундаментальные параметры Земли, замедляя ее вращение. Таяние полярного льда перераспределяет массу планеты к экватору, что увеличивает продолжительность суток. Это вынуждает ученых пересматривать работу атомных часов и точность систем навигации.
Земля меняет свою форму из-за климатических сдвигов. Когда ледяные шапки Гренландии и Антарктиды превращаются в воду, эта масса устремляется в сторону средних широт. Планета буквально раздается в талии, становясь более выпуклой у экватора. В физике это описывают через закон сохранения момента импульса: чем дальше масса от оси вращения, тем медленнее движение.
"Математика здесь простая. Аналогия с фигуристкой, которая разводит руки для торможения, идеально описывает ситуацию. Планета переносит миллиарды тонн вещества от полюсов к центру, что неизбежно растягивает сутки", — объяснил специально для Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Данный процесс долгое время оставался в тени лунного влияния, которое веками тормозило Землю. Теперь антропогенное глобальное потепление конкурирует с гравитацией спутника. Геодезические системы фиксируют изменения в распределении веса планеты с точностью до нанометра, подтверждая смещение материи к низким широтам.
Исследователи из Венского университета и ETH Zurich изучили историю планеты за последние 3,6 миллиона лет. Основным инструментом стали фораминиферы — микроскопические организмы в морских осадках. Их оболочки хранят данные о параметрах орбиты и скорости вращения прошлых эпох. Ученые создали модель колебаний времени со времен позднего плиоцена.
"Скорость удлинения суток достигла 1,33 миллисекунды за столетие. Это в два раза быстрее, чем при любых естественных процессах в прошлом. Мы видим выход за пределы геологической нормы", — отметил в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.
Нынешняя динамика таяния льда опережает все показатели, зафиксированные в истории дегляциации. К концу столетия влияние климата на вращение Земли может удвоиться. Если выбросы парниковых газов не сократятся, замедление планеты станет управляться в первую очередь состоянием океана, а не небесной механикой. Параллельно с этим ледяной щит Антарктиды готовится к масштабному сбросу оставшейся массы.
|Параметр
|Значение / Эффект
|Скорость замедления
|1,33 миллисекунды за 100 лет
|Главная причина
|Миграция талой воды к экватору
|Исторический контекст
|Максимум за 3,6 млн лет
|Основная угроза
|Сбой систем навигации и GPS
Миллисекундные сдвиги критичны для работы высокоточных систем. Навигация GPS опирается на атомные часы, где малейшая рассинхронизация с вращением планеты вызывает ошибки в определении координат. Космические агентства уже вынуждены корректировать расчеты траекторий спутников, учитывая торможение Земли. Без этих правок научные приборы быстро теряют точность.
"Инфраструктура связи и спутниковые группировки привязаны к жестким временным протоколам. Если навигация не учитывает замедление планеты, погрешность будет накапливаться лавинообразно", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.
Перераспределение веса суши и воды влияет не только на длительность дня. Ученые проверяют гипотезы о влиянии этих процессов на стабильность оси вращения и глубинные течения. Возникает риск, что мировой океан изменит свою циркуляцию под давлением новых геофизических факторов. Это может повлечь за собой наступление воды на прибрежные территории в новых масштабах.
Основной фактор — быстрое таяние ледников. Вода стекает в океан и концентрируется в районе экватора, создавая лишний вес там, где скорость вращения максимальна. Это тормозит систему.
Для человека разница незаметна. Однако атомные часы требуют введения дополнительных високосных секунд, чтобы синхронизировать цифровое время с реальным положением планеты в пространстве.
Прямой связи между скоростью вращения и сейсмической активностью из-за климата пока не доказано. Ученые лишь начинают изучать, как перенос массы воды давит на океаническую кору.
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