У Земли появился невидимый тормоз: сутки начали меняться быстрее, чем за 3,6 миллиона лет

Глобальное потепление начало влиять на фундаментальные параметры Земли, замедляя ее вращение. Таяние полярного льда перераспределяет массу планеты к экватору, что увеличивает продолжительность суток. Это вынуждает ученых пересматривать работу атомных часов и точность систем навигации.

Фото: nasa.gov by NASA, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Космос

Эффект фигуристки для целой планеты

Земля меняет свою форму из-за климатических сдвигов. Когда ледяные шапки Гренландии и Антарктиды превращаются в воду, эта масса устремляется в сторону средних широт. Планета буквально раздается в талии, становясь более выпуклой у экватора. В физике это описывают через закон сохранения момента импульса: чем дальше масса от оси вращения, тем медленнее движение.

"Математика здесь простая. Аналогия с фигуристкой, которая разводит руки для торможения, идеально описывает ситуацию. Планета переносит миллиарды тонн вещества от полюсов к центру, что неизбежно растягивает сутки", — объяснил специально для Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Данный процесс долгое время оставался в тени лунного влияния, которое веками тормозило Землю. Теперь антропогенное глобальное потепление конкурирует с гравитацией спутника. Геодезические системы фиксируют изменения в распределении веса планеты с точностью до нанометра, подтверждая смещение материи к низким широтам.

Анализ донных архивов плиоцена

Исследователи из Венского университета и ETH Zurich изучили историю планеты за последние 3,6 миллиона лет. Основным инструментом стали фораминиферы — микроскопические организмы в морских осадках. Их оболочки хранят данные о параметрах орбиты и скорости вращения прошлых эпох. Ученые создали модель колебаний времени со времен позднего плиоцена.

"Скорость удлинения суток достигла 1,33 миллисекунды за столетие. Это в два раза быстрее, чем при любых естественных процессах в прошлом. Мы видим выход за пределы геологической нормы", — отметил в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Нынешняя динамика таяния льда опережает все показатели, зафиксированные в истории дегляциации. К концу столетия влияние климата на вращение Земли может удвоиться. Если выбросы парниковых газов не сократятся, замедление планеты станет управляться в первую очередь состоянием океана, а не небесной механикой. Параллельно с этим ледяной щит Антарктиды готовится к масштабному сбросу оставшейся массы.

Параметр Значение / Эффект Скорость замедления 1,33 миллисекунды за 100 лет Главная причина Миграция талой воды к экватору Исторический контекст Максимум за 3,6 млн лет Основная угроза Сбой систем навигации и GPS

Уязвимость цифрового времени

Миллисекундные сдвиги критичны для работы высокоточных систем. Навигация GPS опирается на атомные часы, где малейшая рассинхронизация с вращением планеты вызывает ошибки в определении координат. Космические агентства уже вынуждены корректировать расчеты траекторий спутников, учитывая торможение Земли. Без этих правок научные приборы быстро теряют точность.

"Инфраструктура связи и спутниковые группировки привязаны к жестким временным протоколам. Если навигация не учитывает замедление планеты, погрешность будет накапливаться лавинообразно", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Перераспределение веса суши и воды влияет не только на длительность дня. Ученые проверяют гипотезы о влиянии этих процессов на стабильность оси вращения и глубинные течения. Возникает риск, что мировой океан изменит свою циркуляцию под давлением новых геофизических факторов. Это может повлечь за собой наступление воды на прибрежные территории в новых масштабах.

Ответы на популярные вопросы

Почему Земля замедляется именно сейчас?

Основной фактор — быстрое таяние ледников. Вода стекает в океан и концентрируется в районе экватора, создавая лишний вес там, где скорость вращения максимальна. Это тормозит систему.

Как это влияет на обычные часы?

Для человека разница незаметна. Однако атомные часы требуют введения дополнительных високосных секунд, чтобы синхронизировать цифровое время с реальным положением планеты в пространстве.

Связано ли это с землетрясениями?

Прямой связи между скоростью вращения и сейсмической активностью из-за климата пока не доказано. Ученые лишь начинают изучать, как перенос массы воды давит на океаническую кору.