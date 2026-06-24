Целый остров размером с Сицилию: человеческая жадность лишила Каспийское море огромных площадей

Каспийское море лишилось участка суши размером с Сицилию. Это не природный каприз, а результат жесткого антропогенного прессинга. Гигантский водоем мелеет из-за плотин, каналов и промышленного аппетита прибрежных стран. Ученые предупреждают: если не перекрыть краны в буквальном смысле, Каспий повторит судьбу Аральского моря. Разберемся, как человеческий фактор превратил великое море в усыхающую лужу.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Закат над Каспийским морем

Вода уходит рекордными шагами

За последние тридцать лет Каспийское море потеряло около 24 000 квадратных километров площади. Уровень воды упал на 2 метра. Это не просто цифры в отчете — это оголенное дно, которое раньше кормило рыбу и держало на плаву портовую инфраструктуру. Пока прибрежные города Испании готовятся к затоплению, Каспий буквально выпивают.

"Мы наблюдаем, как берег ушел на десятки километров. Это реальная катастрофа, которая бьет по экономике пяти стран", — отметил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Главный удар пришелся на северную часть моря. Здесь находятся мелководные нерестилища осетровых и стоянки для птиц. Теперь там — солончаки. Вода становится мутной, концентрация водорослей растет, провоцируя токсичное цветение. Система не справляется с нагрузкой, превращая живое море в мертвую зону, сравнимую с проблемными участками океана.

Волга под прессом инженерии

Волга дает морю 80% воды. Но сегодня река напоминает выжатый лимон. Плотины, водохранилища и системы орошения разрезали ее на куски. Судоходство требует глубоких каналов, и такие проекты, как Волга-Дон, отводят ценный ресурс в сторону. Инженерная мысль, которая когда-то мечтала создать Сибирское море, сегодня душит Каспий.

Фактор влияния Доля в падении уровня Деятельность человека (плотины, забор воды) 60% Климатические изменения (испарение) 40%

Интересно, что дождей в бассейне Волги стало даже больше. То есть природа пытается пополнить запасы, но человек забирает воду быстрее, чем она успевает дойти до моря. Это напоминает попытку наполнить дырявое ведро. Пока инженерные решения в Норвегии помогают судам бороться со стихией, на Каспии инженерия саму стихию уничтожает.

"Промышленная активность и бесконтрольный водозабор — это риск, который мы игнорируем годами. Стабильность системы принесена в жертву краткосрочной прибыли", — объяснил специально для Pravda. Ru инженер Виталий Корнеев.

Экологические пороги Каспия

Ситуация достигла точки, когда изменения могут стать необратимыми. Аральское море тоже начиналось с "незначительного" падения уровня. Теперь там пустыня и ржавые остовы кораблей. Каспий рискует превратиться в историю трансформаций, только со знаком минус. Северный Каспий — это легкие региона, и сейчас они забиты песком.

"Для восстановления баланса нужна прозрачность данных. Без общего контроля за сбросом воды из резервуаров мы потеряем уникальную экосистему", — подчеркнул эксперт Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Проблема еще и в политике. Пять государств не могут договориться о едином учете ресурсов. Каждый тянет одеяло на себя, а море тем временем съеживается. Изучение арктических аномалий или геологических загадок важно, но спасение Каспия — это вопрос выживания здесь и сейчас. Природа посылает сигнал, который невозможно игнорировать.

Ответы на популярные вопросы о Каспии

Почему море не восстанавливается само?

Природные циклы подавлены жестким управлением реками. Вода застревает в водохранилищах и уходит на нужды заводов раньше, чем достигает дельты.

Чем опасно обмеление для простых людей?

Это крах рыболовства, проблемы с судоходством и изменение микроклимата. Пыльные бури с обнаженного дна могут переносить соль и химикаты на сотни километров.

Можно ли спасти Каспийское море?

Только через жесткие квоты на водозабор и координацию всех пяти стран. Нужно ставить интересы моря выше сиюминутной выгоды от добычи нефти или орошения полей.

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