Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сахар в крови теперь под присмотром смартфона: опасные скачки больше не придется ловить вслепую
Жесткие стандарты нацпроекта: дорожный узел в Коми преобразился после внедрения новых технологий
Пока вся страна резко уходит в минус: Татарстан пошел наперекор рынку и выдал рекордные миллиарды
Микровзрывы прямо в скважине: российская разработка обнулила затраты на добычу нефти в Арктике
Фальшивка вместо надежды: жестокая манипуляция лишает хозяев пропавших животных денег и веры в людей
Люди десятилетиями ждали чистую воду: в Лагани запустили масштабную модернизацию ЖКХ
В горах Дагестана вскрыли наглую схему: хищническая выработка недр обернулась тяжелыми потерями
Пустыри больше не вернутся: в Ростовской области внедрили новые стандарты сельской урбанистики
Жесткая арифметика в Бурятии: северные районы региона готовят к глобальной трансформации

Целый остров размером с Сицилию: человеческая жадность лишила Каспийское море огромных площадей

Наука

Каспийское море лишилось участка суши размером с Сицилию. Это не природный каприз, а результат жесткого антропогенного прессинга. Гигантский водоем мелеет из-за плотин, каналов и промышленного аппетита прибрежных стран. Ученые предупреждают: если не перекрыть краны в буквальном смысле, Каспий повторит судьбу Аральского моря. Разберемся, как человеческий фактор превратил великое море в усыхающую лужу.

Закат над Каспийским морем
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Закат над Каспийским морем

Вода уходит рекордными шагами

За последние тридцать лет Каспийское море потеряло около 24 000 квадратных километров площади. Уровень воды упал на 2 метра. Это не просто цифры в отчете — это оголенное дно, которое раньше кормило рыбу и держало на плаву портовую инфраструктуру. Пока прибрежные города Испании готовятся к затоплению, Каспий буквально выпивают.

"Мы наблюдаем, как берег ушел на десятки километров. Это реальная катастрофа, которая бьет по экономике пяти стран", — отметил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Главный удар пришелся на северную часть моря. Здесь находятся мелководные нерестилища осетровых и стоянки для птиц. Теперь там — солончаки. Вода становится мутной, концентрация водорослей растет, провоцируя токсичное цветение. Система не справляется с нагрузкой, превращая живое море в мертвую зону, сравнимую с проблемными участками океана.

Волга под прессом инженерии

Волга дает морю 80% воды. Но сегодня река напоминает выжатый лимон. Плотины, водохранилища и системы орошения разрезали ее на куски. Судоходство требует глубоких каналов, и такие проекты, как Волга-Дон, отводят ценный ресурс в сторону. Инженерная мысль, которая когда-то мечтала создать Сибирское море, сегодня душит Каспий.

Фактор влияния Доля в падении уровня
Деятельность человека (плотины, забор воды) 60%
Климатические изменения (испарение) 40%

Интересно, что дождей в бассейне Волги стало даже больше. То есть природа пытается пополнить запасы, но человек забирает воду быстрее, чем она успевает дойти до моря. Это напоминает попытку наполнить дырявое ведро. Пока инженерные решения в Норвегии помогают судам бороться со стихией, на Каспии инженерия саму стихию уничтожает.

"Промышленная активность и бесконтрольный водозабор — это риск, который мы игнорируем годами. Стабильность системы принесена в жертву краткосрочной прибыли", — объяснил специально для Pravda. Ru инженер Виталий Корнеев.

Экологические пороги Каспия

Ситуация достигла точки, когда изменения могут стать необратимыми. Аральское море тоже начиналось с "незначительного" падения уровня. Теперь там пустыня и ржавые остовы кораблей. Каспий рискует превратиться в историю трансформаций, только со знаком минус. Северный Каспий — это легкие региона, и сейчас они забиты песком.

"Для восстановления баланса нужна прозрачность данных. Без общего контроля за сбросом воды из резервуаров мы потеряем уникальную экосистему", — подчеркнул эксперт Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Проблема еще и в политике. Пять государств не могут договориться о едином учете ресурсов. Каждый тянет одеяло на себя, а море тем временем съеживается. Изучение арктических аномалий или геологических загадок важно, но спасение Каспия — это вопрос выживания здесь и сейчас. Природа посылает сигнал, который невозможно игнорировать.

Ответы на популярные вопросы о Каспии

Почему море не восстанавливается само?

Природные циклы подавлены жестким управлением реками. Вода застревает в водохранилищах и уходит на нужды заводов раньше, чем достигает дельты.

Чем опасно обмеление для простых людей?

Это крах рыболовства, проблемы с судоходством и изменение микроклимата. Пыльные бури с обнаженного дна могут переносить соль и химикаты на сотни километров.

Можно ли спасти Каспийское море?

Только через жесткие квоты на водозабор и координацию всех пяти стран. Нужно ставить интересы моря выше сиюминутной выгоды от добычи нефти или орошения полей.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер Виталий Корнеев, эколог Денис Поляков
Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Главная подкормка для перцев: разгоняем рост плодов до максимума всего одним поливом
Садоводство, цветоводство
Главная подкормка для перцев: разгоняем рост плодов до максимума всего одним поливом
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти
Военные новости
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти
Популярное
Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел

Ситуация в Крыму остается напряженной из-за массированных атак беспилотников, что привело к сбоям в энергетике и изменению правил перемещения по Крымскому мосту.

Неожиданные перемены в логистике Крыма: власти скорректировали правила движения через транспортный узел
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Черное утро над Воронежем: последствия ракетного удара обернулись невосполнимыми потерями
Курорты Краснодарского края в зоне риска, но пляжи полны: как туристы адаптировались к угрозам
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти
Хроническая вера в договоренности с Западом раз за разом ставит Россию на край пропасти Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Армения полезла в западный карман с просроченными долгами: бывшие союзники готовят ответный удар
Стену молчания в Брюсселе пробило: заявление из Москвы лишило европейских лидеров главного аргумента
Слишком жесткий сигнал: политик в Москве до предела поднял ставки в затянувшемся споре
Слишком жесткий сигнал: политик в Москве до предела поднял ставки в затянувшемся споре
Последние материалы
Сахар в крови теперь под присмотром смартфона: опасные скачки больше не придется ловить вслепую
Жесткие стандарты нацпроекта: дорожный узел в Коми преобразился после внедрения новых технологий
Пока вся страна резко уходит в минус: Татарстан пошел наперекор рынку и выдал рекордные миллиарды
Микровзрывы прямо в скважине: российская разработка обнулила затраты на добычу нефти в Арктике
Фальшивка вместо надежды: жестокая манипуляция лишает хозяев пропавших животных денег и веры в людей
Люди десятилетиями ждали чистую воду: в Лагани запустили масштабную модернизацию ЖКХ
Целый остров размером с Сицилию: человеческая жадность лишила Каспийское море огромных площадей
В горах Дагестана вскрыли наглую схему: хищническая выработка недр обернулась тяжелыми потерями
Пустыри больше не вернутся: в Ростовской области внедрили новые стандарты сельской урбанистики
Жесткая арифметика в Бурятии: северные районы региона готовят к глобальной трансформации
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.