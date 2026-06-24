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Фантастика на конвейере: Китай кратно увеличил темпы сборки гуманоидных машин

Наука » Технологии

Китай превращает производство человекоподобных роботов из инженерной экзотики в конвейерную реальность. Инвестиционный банк Morgan Stanley радикально пересмотрел взгляд на рынок: вместо 28 тысяч устройств в этом году Китай выпустит 50 тысяч гуманоидов. Технология вышла из лабораторий в цеха и на склады.

Человекоподобный робот в умном доме
Фото: NewsInfo.Ru by Елена Маркова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человекоподобный робот в умном доме

Рыночный рывок и роль Xpeng

Индустрия робототехники демонстрирует взрывной рост. Если в январе аналитики прогнозировали скромные показатели, то сегодня цифры говорят сами за себя. К 2030 году эксперты ожидают поставки на уровне 446 тысяч роботов ежегодно.

"Китайские компании действуют по лекалам автопрома: массовое производство позволяет быстро снижать себестоимость компонентов, от сенсоров до актуаторов, что делает роботов доступными для бизнеса", — констатировал в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Важную роль играет компания Xpeng. Ее глава Хэ Сяопэн лично взял под контроль профильное направление. Задача — запустить серийную сборку робота Iron. Модель скоро появится в дилерских центрах, а затем отправится к заказчикам по всему миру.

Показатель Объем поставок (ед.)
Прогноз Morgan Stanley на 2026 50 000
Прогноз на 2030 год 446 000

От шоурумов до заводов

Государственная поддержка — топливо для отрасли. Пекин требует от госпредприятий внедрять роботов в реальные задачи. Задача проста: превратить демонстрационные образцы в полноценных рабочих. Энергетический сектор уже включился в процесс: компания из Ибиня заказала 500 единиц Galbot более чем на 34 миллиона долларов.

"Масштабирование — главный критерий живучести. Американские компании пока производят штучные экземпляры, тогда как китайский рынок уже перешел к формированию парков техники", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Конкуренция обостряется. Компания Unitree Robotics планирует выход на биржу и уже опережает прогнозы по поставкам, передав клиентам свыше 5500 устройств за прошлый год. Для сравнения, западные игроки типа Figure AI отстают от темпов внедрения.

"Обучение роботов выполнению повседневных операций на производстве — это не про софт, а про физическую надежность узлов в условиях постоянных нагрузок", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Ответы на популярные вопросы о робототехнике

Почему Китай лидирует в производстве?

Развитая цепочка поставок компонентов и государственные программы обучения роботов для реальных промышленных сценариев создают уникальную экосистему.

Кто основные игроки?

На рынке доминируют Xpeng, Unitree Robotics, Galbot и UBTech, чья модель робота-компаньона разошлась тиражом 5000 штук за 20 дней.

Сколько роботов в мире?

Китай ставит целью 50 тысяч поставок в 2026 году, тогда как западные бренды суммарно выпустили около 150 единиц за прошлый период.

Где применяют роботов?

Склады, сборочные цеха, энергетические объекты и медицинские учреждения — ключевые точки внедрения.

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Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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