Звезда-призрак возвращается спустя 80 лет: миллионы людей смогут увидеть новую звезду без телескопа

В созвездии Северной Короны готовится грандиозное космическое шоу, которое случается раз в 80 лет. Звезда T Coronae Borealis, обычно невидимая невооруженным глазом, вот-вот вспыхнет ярче Полярной звезды. Астрономы замерли в ожидании термоядерного взрыва, вызванного воровством вещества у красного гиганта. Этот редкий небесный инцидент позволит землянам увидеть новую точку на небе в течение нескольких дней. Ученые уже подготовили телескопы, чтобы зафиксировать момент ярчайшего выброса энергии.

Фото: unsplash.com by Erhan YILDIRIM is licensed under Free to use under the Unsplash License Звезды

Звездный вампиризм и ядерная детонация

В системе T Coronae Borealis орудует белый карлик — плотный труп бывшей звезды. Он вращается вокруг красного гиганта, постепенно сдирая с него верхние слои водорода. Представьте себе гигантский небесный пылесос, который вытягивает газ у соседа. Вещество скапливается на поверхности карлика, разогревается и при достижении критической массы детонирует.

"Этот процесс напоминает работу скороварки с заклинившим клапаном. Давление и температура растут до тех по, пока водород не превращается в гигантскую бомбу", — объяснил специально для Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

В отличие от сверхновых, которые полностью уничтожают звезду, вспышка новой — это повторяющийся процесс. После взрыва система сбрасывает оболочку, светлеет, а затем снова возвращается в режим накопления. Белый карлик остается цел и начинает новый цикл воровства, растягивающийся на десятилетия.

Инструкция для земных наблюдателей

Вспышка может произойти в любой момент до конца этой недели или чуть позже. Ученые заметили характерное падение яркости звезды, которое обычно предшествует взрыву. Чтобы увидеть шоу, нужно найти на небе созвездие Волопаса и Геркулеса. Именно между ними находится Северная Корона.

Характеристика Значение Расстояние до Земли 3000 световых лет Периодичность вспышек Раз в 80 лет Яркость во время взрыва Сопоставима с Полярной звездой

"Для наблюдения не нужны дорогие приборы. Достаточно выйти в темное место и знать, куда смотреть в секторе Северной Короны", — отметил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Событие продлится недолго. Пиковая яркость задержится всего на несколько дней. Затем звезда начнет тускнеть. Через неделю-другую она снова исчезнет из поля зрения обычного человека. Астрофизики используют это время, чтобы изучить выбросы материи и гамма-излучение.

Почему это важно знать

Последний раз человечество видело этот взрыв в 1946 году. Следующий шанс представится только в следующем столетии. Это редкая возможность зафиксировать динамику эволюции двойных систем. Современные технологии позволяют увидеть детали, которые были недоступны физикам прошлого века.

"Мы ждем данные с орбитальных обсерваторий, которые зафиксируют выброс в рентгеновском диапазоне. Это поможет понять взаимодействие звездных пар", — рассказал эксперт Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Явление доказывает, что космос не статичен. Даже мертвые звезды проявляют активность, влияя на своих соседей. Термоядерная вспышка в Северной Короне станет главным астрономическим событием текущего года.

Ответы на популярные вопросы о новой звезде

Опасна ли вспышка для Земли?

Нет, система находится на расстоянии 3000 световых лет, что полностью исключает влияние на нашу атмосферу.

Нужен ли телескоп для наблюдения?

В пик яркости звезда будет видна невооруженным глазом даже в условиях городской засветки.

Как долго будет видна новая точка?

Яркая фаза продлится около двух-трех дней, после чего объект начнет быстро угасать.

Читайте также