Миф о превосходстве коры разрушен: ученые обнаружили примитивный тумблер фокуса у всех живых

Внимание — не привилегия человека или высших приматов. Пока мы списывали способность концентрироваться на развитие коры больших полушарий, природа миллионы лет использовала "железо" попроще. Ученые из Университета Джонса Хопкинса нашли в самом древнем отделе мозга тумблер, который превращает хаос окружающего мира в четкую картинку, отсекая лишний шум.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Нейроны

Эволюционный хак: фокус без коры

Долгое время нейробиологи верили, что за избирательное внимание отвечает исключительно префронтальная кора. Это элитный отдел мозга, который у людей раздут до неприличия. Проблема в том, что птицы, лягушки и рыбы тоже умеют фокусироваться, хотя их кора развита слабо или отсутствует вовсе. Как хищник замечает добычу в пестрой траве, если у него нет "продвинутого процессора"? Ответ нашелся в стволе головного мозга — структуре, которая досталась нам от общих предков сотни миллионов лет назад.

"Эта часть мозга подобна механизму избирательного внимания. Она помогает решить вопрос: "На какую самую важную информацию мне следует обратить внимание прямо сейчас?"", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Исследователи идентифицировали цепь тормозных нейронов в стволе мозга. Эти клетки работают как жесткий фильтр. Они подавляют электрические сигналы от второстепенных раздражителей. Когда вы пытаетесь услышать собеседника в грохочущем баре, именно эти нейроны "вырезают" звон посуды и чужой хохот. Без них мозг захлебывается в информационном потоке.

Мышиный тест на усидчивость

Чтобы доказать теорию, ученые заставили мышей играть в видеоигры. Грызуны должны были тыкать носом в экран там, где появлялась вспышка. Сложность в том, что сбоку постоянно мелькали отвлекающие огни. Пока мозг работал в штатном режиме, мыши игнорировали помехи ради награды. Как только исследователи временно "выключили" найденные нейроны, система рухнула. Животные метались между вспышками, не в силах определить приоритет.

Состояние нейронов Поведение подопытного Активны (норма) Полный игнор "белого шума", четкая работа на результат. Отключены (эксперимент) Потеря фокуса даже при слабом раздражителе, хаотичные реакции.

Важный нюанс: при отключении фильтра зрение и координация мышей не пострадали. Они видели объекты и могли двигаться. Гниет сама логика выбора. Мозг просто перестает сравнивать важность фрагментов информации. Это доказывает, что внимание — это не "надстройка" сознания, а базовый инстинкт выживания, прошитый в самых глубоких слоях нейронной сети.

"Отличительной чертой СДВГ является то, что даже слабые отвлекающие факторы отвлекают внимание — и именно это мы наблюдаем здесь", — отметил в беседе с Pravda. Ru биофизик Алексей Корнилов.

Новый взгляд на СДВГ и аутизм

Открытие, опубликованное в Nature Communications, меняет стратегию лечения расстройств внимания. Раньше медицина целилась в кору. Теперь мишень смещается ниже. Если у людей с СДВГ или аутизмом этот древний фильтр "барахлит", стандартная терапия может быть попросту неэффективной. Это как пытаться настроить монитор, когда неисправна видеокарта. Исследователи планируют проверить активность этих нейронов у пациентов, чтобы создать точечные лекарства.

"Все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что эти нейроны существуют и у людей. Гипотеза об их решающей роли выглядит многообещающе", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Биологи уверены: эволюция не выкидывает рабочие схемы. Раз этот механизм помогает собакам-призракам Амазонии выживать в джунглях, а рыбам — замечать тень хищника, значит, он работает и в человеческом офисе. Мы лишь учимся пользоваться этим пультом управления, который достался нам от первых позвоночных.

Ответы на популярные вопросы о физиологии внимания

Где именно находятся эти нейроны?

Они расположены в стволе головного мозга — это самая нижняя часть, переходящая в спинной мозг. Именно там контролируются дыхание и сердцебиение.

Почему префронтальная кора считалась главной?

Потому что она отвечает за сознательный выбор: "я хочу читать эту книгу". Но стволовые клетки делают "грязную работу" на автоматическом уровне, подготавливая данные для сознания.

Можно ли натренировать эти нейроны без таблеток?

Ученые пока не дают прямых рецептов, но предполагают, что любые практики концентрации задействуют этот древний механизм, укрепляя нейронные связи.

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