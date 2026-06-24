Зеленый ад хранил это веками: археологи прорубились к пирамидам через непролазные чащи Калакмуля

Представьте, что вы купили дом, а через тридцать лет обнаружили в чулане вход в Нарнию. Только вместо платяного шкафа — непролазные джунгли штата Кампече, а вместо фавнов — каменные пирамиды майя. Группа мексиканских и словенских археологов под руководством Ивана Шпрайца прорубилась сквозь зеленый ад биосферного заповедника Калакмуль и выудила из небытия город Минанбе. Это место не просто заброшено — оно буквально законсервировано во времени. Пока расхитители гробниц утюжили окрестности, этот анклав тихо спал под ковром из лиан, потому что к нему банально нет дорог.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use затерянный город в Мексике

Технологии против мачете: как нашли город-призрак

Археология сегодня — это не только копание в грязи, но и стрельба лазерами с самолета. Ученые использовали LiDAR, чтобы "раздеть" сельву. Лазерные лучи прошили листву, отразились от земли и нарисовали карту поселения площадью 15 гектаров. Оказалось, что под слоем перегноя прячется сложнейший городской узел. Но цифровая модель — это полдела. Чтобы подтвердить находку ногами, Ивану Шпрайцу, Атасте Флоресу Эскивелю и их коллегам пришлось вспомнить, что такое физический труд. Они пять километров рубили тропу мачете, чтобы протащить квадроциклы, а потом еще пять топали пешком через липкую жару тропиков.

"За последние три года это первое место, которое мы обнаружили в нетронутом виде. Здесь нет ни одной ямы от черных копателей. Название Минанбе на языке майя означает "дороги нет", и это чистая правда — отсутствие старых лесовозных путей спасло город от грабежа", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Стиль Рио-Бек и кровавые ритуалы в камне

Минанбе — это не пара хижин, а элитный квартал поздней классики (600-900 гг. н. э.). Витан Вуянович задокументировал там пирамидальный храм высотой более 13 метров. Архитектура кричит о стиле Рио-Бек: идеальная каменная кладка, гладкие панели и крутые лестницы, по которым вряд ли удобно бегать по утрам. Но самое сочное — это стела №1. На этом куске известняка вырезана сцена обезглавливания. Древние майя явно не были фанатами мягкой дипломатии. Всего археологи нашли 14 монументов, включая алтари, которые за века превратились в ребусы из-за эрозии.

Артефакт Значение для науки Стела №1 (849 г. н. э.) Точная дата финала классического периода. Монумент №6 Древнейшая надпись региона (конец VII века).

Чтобы прочитать стертые временем иероглифы, Кинтин Эрнандес Гомес сделал полтысячи снимков. Фотограмметрия позволила создать 3D-модели камней. Эпиграфист Октавио Эспарса Ольгин крутил эти модели в спецпрограммах, пытаясь выхватить тени знаков. Результат — дата "5 аджау", что в нашем календаре означает 849 год. Это время великого перелома, когда майя начали паковать чемоданы и бросать свои мегаполисы.

"Сосуществование памятников разных эпох — от VII до IX века — указывает на то, что город жил долго и бурно. Это не временная стоянка, а центр контроля ресурсов и торговли излишками продовольствия", — объяснил в беседе с Pravda. Ru археолог Павел Синицын.

Хронология краха: что рассказали стелы

Минанбе выглядит как учебник по истории падения цивилизаций. Профессор Шпрайц полагает, что перед окончательным запустением в X веке в город зашли "гости" с севера Юкатана. Видимо, случился силовой захват власти. На это намекает Монумент №6: его не просто сломали, его переделали. Кто-то пытался стереть старых богов и правителей, манипулируя символами заброшенного города. Это как если бы новые жильцы в коммуналке закрасили портреты чужих бабушек, чтобы почувствовать себя хозяевами.

"Исследование таких объектов позволяет понять динамику заката культуры майя. Мы видим, как развитое градостроительство с каналами и террасами столкнулось с политическим кризисом и вторжением групп с севера", — отметил в беседе с Pravda. Ru антрополог Артём Климов.

Ответы на популярные вопросы

Почему город нашли так поздно?

Он расположен в северной части заповедника Калакмуль, где десятилетиями не велись лесозаготовки. Лес там настолько густой, что даже в пяти метрах от пирамиды вы её не увидите без лидара или мачете.

Что такое стиль Рио-Бек?

Это архитектурное направление майя, для которого характерны башни-пустышки, декоративные лестницы и очень качественная отделка фасадов лепниной. Минанбе — один из ярчайших примеров этого стиля.

Что случилось с жителями города?

Они ушли. Анализ стел подтверждает, что к X веку жизнь в Центральной низменности замерла. Причины обсуждаются: от экологической катастрофы и засухи до бесконечных войн и деградации власти.

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